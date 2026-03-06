HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Christofer Gonzales sueña con jugar la Copa Libertadores en el Alberto Gallardo: "Daría mi sueldo para poner luces"

El volante 'celeste' estaría dispuesto a ayudar económicamente para poner los reflectores que impiden que Sporting Cristal juegue la Libertadores de local.

Canchita Gonzáles habló sobre la iluminaria en el Alberto Gallardo. Foto: Lr/Depor
Canchita Gonzáles habló sobre la iluminaria en el Alberto Gallardo. Foto: Lr/Depor

Christofer Gonzales sorprendió al revelar que estaría dispuesto a poner su sueldo para que el Alberto Gallardo tenga luces. No es un secreto que el estadio de Sporting Cristal es uno de los más tradicionales de la Liga 1, pero no recibe el permiso de la CONMEBOL por falta de iluminación. De este modo, los 'celestes' juegan de local en el Estadio Nacional, Miguel Grau del Callao e incluso en el Alejandro Villanueva.

Por este motivo, el popular ‘Canchita’ expresó su opinión sobre la posibilidad de que los encuentros internacionales se lleven a cabo en su verdadero estadio y no en sedes alejadas del Rímac. Asimismo, expresó su confianza previo al partido de vuelta contra Carabobo.

PUEDES VER: Gran Premio de Australia en la Fórmula 1 2026: horarios y canales para ver la carrera en el Albert Park

lr.pe

¿Qué dijo Christofer Gonzales sobre las luces en el Alberto Gallardo?

El amor por la 'celeste' es innegociable para el experimentado volante peruano. "Daría mi sueldo a ojo cerrado por poner luz y poder jugar la Copa Libertadores en el Alberto Gallardo", comentó Christofer Gonzales en 'Fútbol Como Cancha'. De todas formas, no le molesta la idea de jugar en el estadio de Alianza Lima. "Tampoco tenemos inconveniente de jugar en Matute. La cancha está en buen estado y no hay problema con eso”, acotó en el popular programa radial.

PUEDES VER: Miguel Trauco y Carlos Zambrano ficharían por Sport Boys, pero deberán aceptar cláusulas que protejan al club

lr.pe

¿Qué necesita Sporting Cristal para clasificar?

Para clasificar a la fase de grupos, a Sporting Cristal le basta con un empate, por cualquier marcador. Una victoria también le sirve, sin importar la diferencia por la que la obtenga, mientras que una derrota lo complicará: si pierde por un gol, irán a penales, pero si cae por dos o más tantos, quedará eliminado y tendrá que conformarse por jugar Copa Sudamericana.

PUEDES VER: Juan Reynoso hace mea culpa tras eliminación de Melgar en Copa Sudamericana, pero aclara: "Más eran los gritos de la gente que el peligro"

lr.pe

¿Dónde ver el partido de Sporting Cristal vs Carabobo por la vuelta?

En territorio peruano, el juego entre celestes y granates empezará a las 5.00 p. m. Para la región venezolana, se podrá seguir desde las 6.00 p. m. La transmisión por TV de este compromiso estará a cargo del canal ESPN (en Perú) y ESPN 2 (en Venezuela). Además, podrás verlo vía streaming desde la plataforma Disney Plus, en su plan Premium.

