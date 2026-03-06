Christofer Gonzales sorprendió al revelar que estaría dispuesto a poner su sueldo para que el Alberto Gallardo tenga luces. No es un secreto que el estadio de Sporting Cristal es uno de los más tradicionales de la Liga 1, pero no recibe el permiso de la CONMEBOL por falta de iluminación. De este modo, los 'celestes' juegan de local en el Estadio Nacional, Miguel Grau del Callao e incluso en el Alejandro Villanueva.

Por este motivo, el popular ‘Canchita’ expresó su opinión sobre la posibilidad de que los encuentros internacionales se lleven a cabo en su verdadero estadio y no en sedes alejadas del Rímac. Asimismo, expresó su confianza previo al partido de vuelta contra Carabobo.

¿Qué dijo Christofer Gonzales sobre las luces en el Alberto Gallardo?

El amor por la 'celeste' es innegociable para el experimentado volante peruano. "Daría mi sueldo a ojo cerrado por poner luz y poder jugar la Copa Libertadores en el Alberto Gallardo", comentó Christofer Gonzales en 'Fútbol Como Cancha'. De todas formas, no le molesta la idea de jugar en el estadio de Alianza Lima. "Tampoco tenemos inconveniente de jugar en Matute. La cancha está en buen estado y no hay problema con eso”, acotó en el popular programa radial.

¿Qué necesita Sporting Cristal para clasificar?

Para clasificar a la fase de grupos, a Sporting Cristal le basta con un empate, por cualquier marcador. Una victoria también le sirve, sin importar la diferencia por la que la obtenga, mientras que una derrota lo complicará: si pierde por un gol, irán a penales, pero si cae por dos o más tantos, quedará eliminado y tendrá que conformarse por jugar Copa Sudamericana.

¿Dónde ver el partido de Sporting Cristal vs Carabobo por la vuelta?

En territorio peruano, el juego entre celestes y granates empezará a las 5.00 p. m. Para la región venezolana, se podrá seguir desde las 6.00 p. m. La transmisión por TV de este compromiso estará a cargo del canal ESPN (en Perú) y ESPN 2 (en Venezuela). Además, podrás verlo vía streaming desde la plataforma Disney Plus, en su plan Premium.