HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

López Aliaga amenaza periodistas y Mesías Guevara y Rafael Belaunde en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Economía

Retiro AFP: este 19 de enero vence el plazo final para solicitar hasta S/22.000

Últimos días. Afiliados que aún no solicitan su retiro AFP o que no completaron las 4 UIT tienen plazo solo hasta el lunes 19 de enero. El incremento de la UIT en 2026 elevó el monto máximo del octavo retiro hasta S/22.000.

La suma de retiros AFP no debe superar las 4 UIT vigentes en 2026, es decir, S/22.000.
La suma de retiros AFP no debe superar las 4 UIT vigentes en 2026, es decir, S/22.000. | Foto: Andina

De un universo de 10 millones 253.000 afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), quienes aún no han presentado su solicitud de retiro o que no han retirado el total permitido de 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), tienen plazo hasta el lunes 19 de enero de 2026 como máximo para realizar el trámite por un monto máximo de S/22.000.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El incremento respecto a los S/21.400 autorizados en 2025 se explica por la actualización del valor de la UIT. Mientras el año pasado esta se fijó en S/5.350, en 2026 el monto asciende a S/5.500, lo que eleva el tope del retiro extraordinario.

TE RECOMENDAMOS

PETRÓLEO Y VENEZUELA TRAS LA INTERVENCIÓN: QUÉ PUEDE PASAR CON LOS PRECIOS DEL CRUDO | #ECONOW

PUEDES VER: Pugna por el control de Petroperú para su privatización: enfrentamiento entre MEF y Minem precipita renuncia de la gerente general

lr.pe

Segunda solicitud del octavo retiro

A través de sus redes sociales, AFP Prima aclaró las dudas relacionadas con la posibilidad de presentar una segunda solicitud del octavo retiro.

"Si ya realizaste tu retiro y no alcanzaste el monto máximo vigente al momento del registro, puedes presentar una segunda solicitud, siempre que aún cuentes con saldo en tu fondo", precisó la administradora.

PUEDES VER: Oro en máximos históricos pone en disputa la política de reservas del BCRP

lr.pe

La AFP recordó que la suma de ambos retiros no debe superar las 4 UIT vigentes en 2026, es decir, S/22.000. Para ello, el afiliado debe ingresar a la agencia virtual, dirigirse a la sección ‘Mis trámites’ y seleccionar la opción ‘Segunda solicitud de retiro hasta 4 UIT’.

"El último día para registrar la solicitud es el 19 de enero", apuntó Prima AFP.

Además, indicó que los pagos se realizarán bajo la misma modalidad de la primera solicitud: el depósito se efectuará en la cuenta elegida por el afiliado y en armadas de hasta una UIT por desembolso.

Se amplió monto de retiro por cambio de UIT

Por su parte, AFP Habitat informó en su página web que, desde el 1 de enero de 2026, el valor de la UIT se incrementó a S/5.500, de acuerdo con el Decreto Supremo N.° 301-2025-EF.

"Este ajuste implica que, si decides realizar tu retiro extraordinario desde esa fecha, el monto máximo a retirar podrá alcanzar los S/22.000, equivalentes a 4 UIT", señaló la AFP.

Habitat detalló que el registro de solicitudes se realiza conforme al cronograma establecido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y está disponible de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., exceptuando feriados.

El trámite es 100% digital, tanto para quienes presenten su solicitud por primera vez en 2026 como para aquellos que realicen un segundo retiro, siempre que mantengan saldo en sus fondos.

"El pago se efectuará en hasta cuatro desembolsos, uno por cada UIT, con un intervalo máximo de 30 días calendario entre cada abono", precisó AFP Habitat.

Recordemos que el cronograma del retiro AFP se extendía del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026. Sin embargo, al coincidir la fecha límite con un domingo, día no hábil, el plazo se amplió por un día adicional.

Notas relacionadas
¿Solicitaste tu AFP en diciembre? Estas son las fechas en enero en que podrás recibir hasta S/5.350 de tu fondo de pensiones

¿Solicitaste tu AFP en diciembre? Estas son las fechas en enero en que podrás recibir hasta S/5.350 de tu fondo de pensiones

LEER MÁS
Solicitud de retiro AFP: link, cronograma y paso a paso para acceder a las 4 UIT

Solicitud de retiro AFP: link, cronograma y paso a paso para acceder a las 4 UIT

LEER MÁS
Últimos días del retiro AFP 2025: afiliados aún pueden solicitar hasta S/21.400 en la etapa libre del proceso

Últimos días del retiro AFP 2025: afiliados aún pueden solicitar hasta S/21.400 en la etapa libre del proceso

LEER MÁS
Retiro de la AFP 2026: amplían plazo para solicitar retiro extraordinario tras incremento del monto por nueva UIT

Retiro de la AFP 2026: amplían plazo para solicitar retiro extraordinario tras incremento del monto por nueva UIT

LEER MÁS
Yape presenta plantillas para pedir yapeos en tu cumpleaños: conoce cómo puedes usarlas fácilmente

Yape presenta plantillas para pedir yapeos en tu cumpleaños: conoce cómo puedes usarlas fácilmente

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Corte Suprema confirma condena de cinco años de prisión contra CEO de cadena hotelera Costa del Sol por defraudación tributaria

Corte Suprema confirma condena de cinco años de prisión contra CEO de cadena hotelera Costa del Sol por defraudación tributaria

LEER MÁS
Retiro de la AFP 2026: amplían plazo para solicitar retiro extraordinario tras incremento del monto por nueva UIT

Retiro de la AFP 2026: amplían plazo para solicitar retiro extraordinario tras incremento del monto por nueva UIT

LEER MÁS
Oro en máximos históricos pone en disputa la política de reservas del BCRP

Oro en máximos históricos pone en disputa la política de reservas del BCRP

LEER MÁS
Pugna por el control de Petroperú para su privatización: enfrentamiento entre MEF y Minem precipita renuncia de la gerente general

Pugna por el control de Petroperú para su privatización: enfrentamiento entre MEF y Minem precipita renuncia de la gerente general

LEER MÁS
¿Quieres S/600 adicionales? Revisa los pasos y requisitos para la segunda solicitud AFP 2026 tras el aumento de la UIT

¿Quieres S/600 adicionales? Revisa los pasos y requisitos para la segunda solicitud AFP 2026 tras el aumento de la UIT

LEER MÁS
Indecopi falla a favor de María Almenara y sanciona con más de S/21.000 a pastelería peruana por imitar sus empaques

Indecopi falla a favor de María Almenara y sanciona con más de S/21.000 a pastelería peruana por imitar sus empaques

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Boca Juniors vs Millonarios EN VIVO HOY por la Copa Miguel Ángel Russo 2026 vía ESPN+ Premium

Partido Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY por la Serie Río de La Plata 2026: autogol de Sergio Peña en el inicio

Orquesta ‘Barrio Fino’ anuncia que no separará a Bryan Torres tras agresión a Samahara Lobatón: “El integrante continuará cumpliendo sus funciones”

Economía

Oro en máximos históricos pone en disputa la política de reservas del BCRP

Corte Suprema confirma condena de cinco años de prisión contra CEO de cadena hotelera Costa del Sol por defraudación tributaria

Precio de combustibles HOY 14 de enero: GNV, GLP, diésel, gasolina y balón de gas en Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

Avanza País y Progresemos proponen retiro de la Corte IDH en sus planes de gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025