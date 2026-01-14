Retiro AFP: este 19 de enero vence el plazo final para solicitar hasta S/22.000

La suma de retiros AFP no debe superar las 4 UIT vigentes en 2026, es decir, S/22.000. | Foto: Andina

De un universo de 10 millones 253.000 afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), quienes aún no han presentado su solicitud de retiro o que no han retirado el total permitido de 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), tienen plazo hasta el lunes 19 de enero de 2026 como máximo para realizar el trámite por un monto máximo de S/22.000.

El incremento respecto a los S/21.400 autorizados en 2025 se explica por la actualización del valor de la UIT. Mientras el año pasado esta se fijó en S/5.350, en 2026 el monto asciende a S/5.500, lo que eleva el tope del retiro extraordinario.

Segunda solicitud del octavo retiro

A través de sus redes sociales, AFP Prima aclaró las dudas relacionadas con la posibilidad de presentar una segunda solicitud del octavo retiro.

"Si ya realizaste tu retiro y no alcanzaste el monto máximo vigente al momento del registro, puedes presentar una segunda solicitud, siempre que aún cuentes con saldo en tu fondo", precisó la administradora.

La AFP recordó que la suma de ambos retiros no debe superar las 4 UIT vigentes en 2026, es decir, S/22.000. Para ello, el afiliado debe ingresar a la agencia virtual, dirigirse a la sección ‘Mis trámites’ y seleccionar la opción ‘Segunda solicitud de retiro hasta 4 UIT’.

"El último día para registrar la solicitud es el 19 de enero", apuntó Prima AFP.

Además, indicó que los pagos se realizarán bajo la misma modalidad de la primera solicitud: el depósito se efectuará en la cuenta elegida por el afiliado y en armadas de hasta una UIT por desembolso.

Se amplió monto de retiro por cambio de UIT

Por su parte, AFP Habitat informó en su página web que, desde el 1 de enero de 2026, el valor de la UIT se incrementó a S/5.500, de acuerdo con el Decreto Supremo N.° 301-2025-EF.

"Este ajuste implica que, si decides realizar tu retiro extraordinario desde esa fecha, el monto máximo a retirar podrá alcanzar los S/22.000, equivalentes a 4 UIT", señaló la AFP.

Habitat detalló que el registro de solicitudes se realiza conforme al cronograma establecido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y está disponible de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., exceptuando feriados.

El trámite es 100% digital, tanto para quienes presenten su solicitud por primera vez en 2026 como para aquellos que realicen un segundo retiro, siempre que mantengan saldo en sus fondos.

"El pago se efectuará en hasta cuatro desembolsos, uno por cada UIT, con un intervalo máximo de 30 días calendario entre cada abono", precisó AFP Habitat.

Recordemos que el cronograma del retiro AFP se extendía del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026. Sin embargo, al coincidir la fecha límite con un domingo, día no hábil, el plazo se amplió por un día adicional.