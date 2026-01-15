HOYSuscripcion LR Focus

Economía

ONP pondrá en marcha el pago gratuito y a domicilio de pensiones: conoce si eres uno de los más de 9 mil beneficiados

Esta modalidad estará activa hasta el domingo 25 de enero para pensionistas, incluidos jubilados, quienes podrán recibir su pensión directamente en sus hogares.

El pago de pensiones a domicilio para pensionistas y jubilados estará vigente hasta el 25 de enero
El pago de pensiones a domicilio para pensionistas y jubilados estará vigente hasta el 25 de enero | Foto: Andina/ Composición LR

Desde el 16 de enero, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) pondrá en marcha el servicio gratuito de pago de pensiones a domicilio, una modalidad que ayudará a 9.554 pensionistas. Este servicio permitirá que los beneficiarios reciban su pensión sin necesidad de desplazarse, brindando comodidad y seguridad, especialmente para que aquellos con dificultades para moverse. El servicio estará disponible hasta el 25 de enero.

Los pensionistas interesados en recibir este beneficio deben realizar la solicitud a través de la plataforma virtual de la ONP. El plazo límite para realizarla es el 6 de febrero, y aquellos que se inscriban durante este período recibirán el servicio a partir de marzo de 2026. Es importante tener en cuenta esta fecha para acceder al pago domiciliario sin complicaciones.

PUEDES VER: Cronograma de pagos ONP 2026: pensionistas del régimen 19990 y demás ya pueden recibir su pensión a partir del 12 de enero, vía Banco de la Nación

Reajuste de pensiones del Régimen 19990

A partir de enero de 2026, más de 237.000 pensionistas del régimen 19990, incluidos jubilados, recibirán un reajuste de hasta S/100 en sus pensiones. Este beneficiará a los jubilados con al menos 20 años de aportes, así como a los pensionistas por invalidez que tengan derecho a pensión definitiva hasta el 31 de diciembre de 2025.

El reajuste correspondiente al mes de enero de 2026 será abonado junto con la pensión de febrero de ese mismo año, ya que la planilla de enero estará procesada. Los pensionistas recibirán este monto adicional conforme al cronograma oficial de pagos de la ONP, asegurando así un proceso ordenado y transparente.

Cronograma de Visitas en Lima para el Pago de Pensiones a Domicilio

Lima Norte (16-18 de enero)

Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla.

Lima Sur (19-20 de enero)

Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa el Salvador y Villa María del Triunfo.

Lima Centro (21-23 de enero)

Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacamac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.

Segunda Visita (24 y 25 de enero)

Para aquellos que no pudieron ser ubicados en la primera programación.

