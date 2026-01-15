Saga Falabella fue multada con más de S/20.000 por Indecopi tras realizar cambios a un iPhone 14 sin informar al cliente | Foto: Andina/ Composición LR

La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Junín ha confirmado una sanción de 3.78 UIT (equivalente a S/20.223) contra Saga Falabella S.A. tras comprobar que la empresa incumplió sus obligaciones al modificar un iPhone 14 Pro-Max de 256 GB vendido a un consumidor, lo que afectó tanto sus expectativas como la calidad del producto, según la resolución N.º 575-2025/INDECOPI-JUN.

El caso comenzó cuando el consumidor presentó un iPhone con fallas de fábrica, específicamente en el puerto de carga. Al llevar el dispositivo al servicio técnico de Saga Falabella para su reparación, el cliente descubrió que, además de reemplazar el puerto de carga defectuoso, también se cambiaron la batería y la cámara TrueDepth sin su conocimiento ni consentimiento previo.

El problema radica en que estos cambios no fueron debidamente informados al usuario ni registrados de manera transparente en la ficha de reparación. Como resultado, el equipo dejó de ser el producto original y nuevo que el consumidor había adquirido, transformándose en un producto repotenciado. Esta alteración impactó directamente en el derecho del consumidor a recibir un bien que fuera adecuado para el uso que se le había asignado.

Consumidor denunció a Saga Falabella por cambios no autorizados en su iPhone 14

La sanción impuesta a Saga Falabella se basa en el incumplimiento de los artículos 18 y 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, los cuales establecen que los productos entregados a los consumidores deben ser idóneos para el uso para el que fueron comprados y deben cumplir con los estándares de calidad prometidos.

Además de la multa económica, la empresa tiene un plazo de 15 días hábiles para devolver al consumidor la suma de S/6.599, equivalente al valor del iPhone 14 Pro-Max que adquirió. La resolución busca proteger los derechos de los consumidores y garantizar que las empresas actúen con transparencia y responsabilidad en la prestación de sus servicios, especialmente en el ámbito de la reparación de productos.