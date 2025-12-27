El chocolate para taza representó el 0,6% del total de los envíos a los mercados internacionales. Foto: Andina

El chocolate para taza representó el 0,6% del total de los envíos a los mercados internacionales. Foto: Andina

Durante las fiestas navideñas, muchas familias suelen disfrutar de una taza de chocolate caliente acompañada de un delicioso panetón. Precisamente, estos dos productos son de los que más ha exportado nuestro país al extranjero, según corroboran las cifras de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Por un lado, los despachos de chocolates peruanos superaron los US$62 millones entre enero y octubre de este año, lo que significó un aumento de 12% frente al mismo periodo del 2024. Mientras que, los envíos de panetón al exterior totalizaron US$7 millones 173.000, evidenciando un incremento de 3,6% en comparación con similares meses del año pasado.

TE RECOMENDAMOS REACTIVA PERÚ: MÁS DE S/3,500 MILLONES PERDIDOS | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA

En el caso del dulce hecho en base de cacao, si bien el valor FOB - costo de los bienes en el punto de embarque o carga- creció 12%, el volumen cayó -26%. Según el director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX, Edgar Vásquez, dicho porcentaje podría explicarse debido a los elevados precios que vienen normalizándose de forma gradual, lo que podría afectar la rentabilidad del cultivo a largo plazo.

Chocolate peruano: estos son los principales destinos

Estados Unidos sigue siendo el principal destino de las exportaciones peruanas de chocolate con US$ 28 millones 182.000, es decir, el 45% de participación. A continuación, aparecen en segundo orden Canadá (US$11 millones 118.000), Chile (US$5 millones 129.000), Ecuador (US$3 millones 517.000) y Bolivia (US$3 millones 357.000). La lista la completan México, Australia, Colombia, Brasil y Países Bajos.

En cuanto a los despachos de chocolate para taza, Adex informó que, entre enero y octubre de este año, el monto fue de US$374.000, lo cual representa un avance de 166% frente al mismo periodo del año anterior. Por su parte, se exportó principalmente en barra, tableta y en polvo, a Reino Unido (US$73.000) y Estados Unidos (US$59.124).

En detalle, se puede observar que los envíos de chocolate orgánico ascendieron a US$33 millones 766.000 (alza de 31%) y los convencionales totalizaron US$28 millones 348.000, lo que revela la preferencia de los compradores por productos más saludables Un detalle a considerar es que la presentación en taza constituyó el 0,6% del total de las exportaciones a los mercados internacionales de chocolates peruanos entre enero y octubre de este año.

Las compañías más destacadas incluyeron a Arawak Ecosourcing, Importadora y Exportadora Doña Isabel, CV Eximp, Industrias Alimenticias Cusco, Fusion Foods, Corporación Gerónimo, Fábrica de Chocolates La Ibérica, Impor Export Magnate Internacional, Agro Mi Perú Foods y Marilia Distribuciones.

Panetón conquista mercados internacionales

En el caso de las exportaciones de panetón, Estados Unidos también es el principal destino con US$3 millones 811.000, seguido de Chile con US$1 millón 626.000. Luego de estas naciones, figuran Países Bajos (US$467.293), Japón (US$205.260), Costa Rica (US$143.033), España (US$ 139.238), Italia (US$ 128.981), entre otros.

En el ámbito local, Lima fue la región con mayores despachos, alcanzando más de US$6 millones, lo que representa una participación del 84,7% y un aumento en sus envíos del 8,6%. Otras regiones que también exportaron fueron Callao (US$864.015), Tacna (US$172.798), Lambayeque (US$53.108) y Arequipa (US$4.585).

Durante los primeros 10 meses del año, las compañías que más panetón distribuyeron fueron Nestlé Perú S.A., Compañía Nacional de Chocolates de Perú S.A., Leche Gloria S.A., Corporación Gerónimo S.A.C., y Gelafrut S.A.C.