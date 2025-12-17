HOYSuscripcion LR Focus

Economía

¿Estás en la Lista 22 del Fonavi? Ya puedes consultar con tu DNI si te corresponde devolución

La Lista 22 de personas exfonavistas ya está disponible y las personas beneficiarias podrán verificar si están incluidas usando su DNI. El trámite podrá iniciarse desde el 18 de diciembre.

Los fonavistas podrán verificar con su DNI si son parte del Grupo de Pago 22- Diciembre 2025.
Los fonavistas podrán verificar con su DNI si son parte del Grupo de Pago 22- Diciembre 2025. | Foto: composición LR/TV Perú/PQS

La Lista 22 de exfonavistas que aún no han recibido ningún pago ya permite verificar con su DNI, si la persona forma parte del nuevo grupo de beneficiarias del Fonavi. Desde el 18 de diciembre, los seleccionados deberán realizar el trámite correspondiente a través de la página web oficial para acceder a la devolución de sus aportes.

¿Cuál es el límite de edad para recibir la devolución de pago?

A diferencia de los procesos anteriores, en esta oportunidad la devolución de aportes del Fonavi no solo está dirigida a personas adultas mayores, sino también a exfonavistas menores de 60 años, quienes pueden consultar si forman parte del nuevo grupo de personas beneficiarias. Es decir, no habrá límite de edad para iniciar el trámite del beneficio. No obstante, en caso de que las personas afiliadas hayan fallecido, sus herederos podrán cobrar por ellas.

PUEDES VER: Fonavistas del Perú pueden cobrar la devolución de aportes de estos reintegros y listas aprobadas en 2025, vía Banco de la Nación

lr.pe
La página oficial de Fonavi para solicitar el pago si eres parte de la Lista 22 de fonavistas. Foto: Fonavi

La página oficial de Fonavi para solicitar el pago si eres parte de la Lista 22 de fonavistas. Foto: Fonavi

Cabe precisar que, para ser admitida o admitido en la Lista 22 del Fonavi, primero la Secretaría Técnica debe haber acreditado los aportes que la persona beneficiaria realizó en su momento. Además, la entidad informó que las personas exfonavistas podrán revisar si pertenecen a dicha lista mediante el siguiente enlace oficial: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/.

De forma paralela, se podrá consultar la información ingresando al módulo habilitado en la página web, en la opción: “Consulte AQUÍ si es beneficiario del Grupo de Pago 22 – Diciembre 2025”, utilizando el número de documento de identidad del titular fonavista.

PUEDES VER: Fonavi: cómo saber con tu DNI si tienes un pago pendiente que será devuelto en octubre

lr.pe

La aprobación del nuevo padrón de exfonavistas

Tras la aprobación de la nueva norma legal y la publicación del Padrón Nacional de Personas Beneficiarias del Fonavi del vigésimo segundo Grupo de Pago (Lista 22), se prevé la devolución de aportes a 31.794 personas exfonavistas beneficiarias.

Conforme al Anexo 1 de la presente resolución, que contiene la identificación y los periodos de aporte, las personas beneficiarias del Fonavi pueden verificar su cuenta individual de aportes, de acuerdo con el numeral 34.1 del artículo 34 del Reglamento de la Ley n.° 29625.

De este modo, tras concretarse las acciones financieras destinadas a atender a las personas aportantes del Vigésimo Segundo Grupo de Pago del Padrón Nacional de Personas Beneficiarias del Fonavi, se ha fijado un monto total de devolución de S/ 102.182.815. Así lo confirmó a La República Jorge Milla, representante de los fonavistas, quien precisó que el pago oficial se iniciará el jueves 18 de diciembre de 2025.

