Economía

Consumo interno de cemento y electricidad crecieron a buen ritmo en octubre, según el INEI

Además de la pesca, el INEI reportó avances en la producción de hidrocarburos, electricidad y consumo interno de cemento durante octubre de este año.

En octubre, el consumo interno de cemento creció 9,05%, mientras que el subsector de hidrocarburos avanzó un 4,21%. Foto: composición LR/Andina
En octubre, el consumo interno de cemento creció 9,05%, mientras que el subsector de hidrocarburos avanzó un 4,21%. Foto: composición LR/Andina

En la quincena de diciembre se conocerá el resultado del Producto Bruto Interno (PBI) correspondiente a octubre. No obstante, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) compartió su reporte de Avance Coyuntural de la Actividad Económica en la que mostró el avance preliminar de algunos sectores productivos, pero dejó de lado las cifras de la minería, que aporta alrededor del 15% del PBI.

Se trata del consumo interno de cemento que presentó una variación de 9,05% frente al mismo periodo del 2024. Además, el sector pesca creció 25,7% en el décimo mes del año y el de hidrocarburos lo hizo en 4,21%. En el caso de la producción de electricidad, su desempeño se incremento en un 3,31%.

Consumo de cemento y electricidad siguen al alza

En septiembre, Construcción registró una expansión del 10,24% con relación a similar mes del año pasado. Para alcanzar dicho resultado influyó el incremento del consumo interno de cemento (11,15%), que fue impulsado por el avance físico de obras privadas como el mejoramiento y ampliación de oficinas, obras inmobiliarias para vivienda, infraestructura industrial, entre otras.

De acuerdo con el INEI, este indicador determinante para medir la actividad del sector, creció un 9,05% en octubre debido al dinamismo de obras provenientes del sector privado. De esta manera, sumó un avance de 6,07% entre enero y octubre de este año respecto a igual periodo del 2024.

En el caso del subsector electricidad, se registró un aumento del 3,31%, sustentado en el desempeño positivo de la generación de energía de origen hidroeléctrica (41,74%) y de origen renovable eólica-solar (29,86%). Sin embargo, se observó una disminución de la energía termoeléctrica (-30,85%).

Entre las empresas más destacadas que incrementaron su producción se encuentran: Chinango, Empresa de Generación Huallaga, Orazul Energy Perú, Compañía Eléctrica El Platanal (CELEPSA), Inland Energy, Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu (EGEMSA), Statkraft, San Gabán, Empresa de Generación Huanza, Electroperú, Energía Eólica, y Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa (EGASA).

Pesca recupera ritmo de crecimiento en octubre

Luego de dos meses consecutivos de una notoria desaceleración, la pesca retomó su senda de crecimiento y alcanzó un 25,70% en octubre. Dicho resultado se debió a una mayor captura de especies de origen marítimo (37,28%) destinados al consumo humano directo en 38,42%, en dos de sus cuatro destinos: para congelado (81,5%) y para consumo en estado fresco (17,6%); mientras que, se observó una disminución en la elaboración de productos enlatados (-10,9%) y en el curado (-39,0%).

A contraparte, el desembarque para consumo humano indirecto (anchoveta para harina y aceite de pescado) alcanzó las 830 toneladas, lo que representa un retroceso del 75,3% en comparación con las 3.362 toneladas extraídas en octubre de 2024. Por otro lado, la pesca de origen continental sufrió una disminución del 18,10%, atribuida a la menor extracción de especies para consumo en estado fresco (-16,3%), congelado (-25,4%) y para la preparación de curado (-40,6%).

Por otro lado, el sector de hidrocarburos registró una variación positiva de 4,21% en octubre en comparación con el mismo mes del año pasado debido al mayor volumen de explotación de petróleo crudo en 14% y de líquidos de gas natural en 3,2%. Mientras tanto, la producción de gas natural retrocedió en 2,1%.

Finalmente, los créditos de consumo alcanzaron S/78.670 millones, lo que representa un crecimiento del 12,3% frente a similar mes del año anterior. Asimismo, los créditos hipotecarios mostraron resultados favorables al sumar S/70.472 millones, con un aumento del 7,75%, seguidos por los créditos otorgados a corporaciones, así como a grandes, medianas, pequeñas y microempresas, que totalizaron S/216.749 millones, con un avance del 2,83% en relación a octubre del 2024.

