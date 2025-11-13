Gobierno del Perú designa a Oswaldo Rojas Alvarado como nuevo viceministro de Vivienda y Urbanismo
El Ministerio de Vivienda confirmó la salida de David Ramos López y la designación de Oswaldo Rojas Alvarado como nuevo viceministro de Vivienda y Urbanismo 2025.
- Gobierno entregará bonos de 500 soles para estos beneficiarios a nivel nacional: beneficio económico se dará hasta 2 años de manera mensual
- Ministerio de Vivienda entrega Bono del Buen Pagador de hasta S/37.300 para peruanos que buscan comprar su primera vivienda, ¿cómo acceder?
El Gobierno del Perú aceptó la renuncia de David Alfonso Ramos López y nombró a Oswaldo Manolo Rojas Alvarado como nuevo viceministro de Vivienda y Urbanismo, según se detalla en las Resoluciones Supremas N.º 015-2025-VIVIENDA y N.º 016-2025-VIVIENDA, publicadas en el diario oficial El Peruano.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Ramos López, quien ocupó el cargo desde 2024, presentó su dimisión al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). En la resolución firmada por el presidente José Enrique Jerí Oré, el Ejecutivo agradece los servicios prestados y oficializa su salida.
TE RECOMENDAMOS
DELIA ESPINOZA QUIERE VOLVER Y TOMÁS GÁLVEZ NO SUELTA EL CARGO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
Por otro lado, la segunda resolución dispone la designación de Oswaldo Rojas Alvarado como nuevo titular del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, cartera que lidera el ministro Wilder Alejandro Sifuentes Quilcate.
Quién es el nuevo viceministro de Vivienda 2025
Rojas Alvarado asumirá la dirección de políticas orientadas al desarrollo urbano sostenible, acceso a vivienda social y planificación territorial, funciones centrales para reducir el déficit habitacional y mejorar la infraestructura básica en regiones.
Su llegada al Ministerio de Vivienda se produce en un contexto donde el Gobierno busca impulsar proyectos de urbanización, agua y saneamiento, además de promover la formalización del suelo urbano en el marco de la reactivación económica 2025.
Continuidad y cambios en el Ministerio de Vivienda
El viceministerio de Vivienda y Urbanismo es una de las áreas estratégicas del sector, responsable de coordinar con los gobiernos locales y regionales la ejecución de obras de vivienda de interés social, así como el desarrollo de programas para cerrar brechas en servicios básicos.
Con este cambio, el Ejecutivo apunta a fortalecer la gestión técnica del MVCS y dar continuidad a los proyectos emblemáticos que están en marcha a nivel nacional.