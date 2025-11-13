Gobierno del Perú designa a Oswaldo Rojas Alvarado como nuevo viceministro de Vivienda y Urbanismo

Aceptan renuncia y nombran a nuevo viceministro de Vivienda para el gobierno de Jerí | Foto: Andina

El Gobierno del Perú aceptó la renuncia de David Alfonso Ramos López y nombró a Oswaldo Manolo Rojas Alvarado como nuevo viceministro de Vivienda y Urbanismo, según se detalla en las Resoluciones Supremas N.º 015-2025-VIVIENDA y N.º 016-2025-VIVIENDA, publicadas en el diario oficial El Peruano.

Ramos López, quien ocupó el cargo desde 2024, presentó su dimisión al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). En la resolución firmada por el presidente José Enrique Jerí Oré, el Ejecutivo agradece los servicios prestados y oficializa su salida.

Por otro lado, la segunda resolución dispone la designación de Oswaldo Rojas Alvarado como nuevo titular del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, cartera que lidera el ministro Wilder Alejandro Sifuentes Quilcate.

Quién es el nuevo viceministro de Vivienda 2025

Rojas Alvarado asumirá la dirección de políticas orientadas al desarrollo urbano sostenible, acceso a vivienda social y planificación territorial, funciones centrales para reducir el déficit habitacional y mejorar la infraestructura básica en regiones.

Su llegada al Ministerio de Vivienda se produce en un contexto donde el Gobierno busca impulsar proyectos de urbanización, agua y saneamiento, además de promover la formalización del suelo urbano en el marco de la reactivación económica 2025.

Continuidad y cambios en el Ministerio de Vivienda

El viceministerio de Vivienda y Urbanismo es una de las áreas estratégicas del sector, responsable de coordinar con los gobiernos locales y regionales la ejecución de obras de vivienda de interés social, así como el desarrollo de programas para cerrar brechas en servicios básicos.

Con este cambio, el Ejecutivo apunta a fortalecer la gestión técnica del MVCS y dar continuidad a los proyectos emblemáticos que están en marcha a nivel nacional.