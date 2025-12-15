A través de un comunicado institucional, el directorio de Perupetro que preside Carlos Bianchi declaró infundada la solicitud presentada por Upland Oil & Gas, LLC para revisar la decisión que le negó la clasificación como "Sujeto Económico" que buscaba asumir el 79% de participación en el Contrato de Licencia para la Explotación del Lote 192, ubicado en el corazón de la Amazonía.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

De esta forma, la reactivación del campo petrolero no se podrá hacer realidad y permanecerá detenido como hace cinco años. Y es que, ni el concurso público de abril de este año ni el proceso de negociación directa que se tuvo con algunas empresas han dado resultados. De acuerdo con Perupetro, el proyecto exige inversiones superiores a los US$147 millones.

TE RECOMENDAMOS Medicinas infladas: el cártel que destapó INDECOPI | #Econow CON EDUARDO RECOBA

"Es fundamental para el aprovechamiento sostenible de los recursos de hidrocarburos del país, garantizar que toda empresa interesada cumpla con las exigencias económicas y financieras establecidas en el Reglamento de Calificación de Interesados para la Realización de Actividades de Exploración y Explotación o Explotación de Hidrocarburos (D.S. N° 029-2021-EM) y en los Lineamientos para la Calificación de Interesados aprobados por PERUPETRO S.A", indicaron.

Como se recuerda, Petroperú cuenta con el 39% de participación en el contrato para la explotación de hidrocarburos en el Lote 192 y desde el pasado 2 de abril, asumió el rol de garante corporativo tras la salida de Altamesa Energy Perú SAC. Incluso, la agencia estatal iba a pasar a tener solo un 21% de participación, mientras que la empresa privada Upland asumiría el 79%. La historia siguiente ya es conocida.

Lote 192 sigue sin socio para Petroperú

El 25 de julio del 2022 se publicó el Decreto Supremo del Ministerio de Energía y Minas que aprobó el Contrato de Licencia para la explotación de hidrocarburos en el Lote 192 por parte de Petroperú. No obstante, para dar marcha a esta operación se necesitaba un socio con experiencia en este tipo de trabajos y demostrar un aval financiero.

Un año después, la petrolera informó que inició el proceso de incorporación de Altamesa Energy Canada S.A.C luego de realizar una convocatoria pública. Ambas empresas suscribieron la cesión de posición contractual en marzo del 2024, en la que quedó definido que Altamesa contará con una participación del 61%, mientras que Petroperú, tendrá el 39%.

No obstante, la sociedad tuvo una corta duración. En marzo de este año, la Contraloría General de la República señaló que Altamesa había incumplido el contrato, ya que hasta esa fecha no había ejecutado las obras a las que se comprometió y acumulaba deudas con empresas y proveedores que superaban los US$28 millones.

El 2 de marzo, Perupetro informó que la petrolera estatal se constituyó como garante corporativo de Altamesa en el contrato del Lote 192 de manera temporal. Si bien Petroperú comenzó un proceso de convocatoria pública a mediados de abril para encontrar un reemplazo, nadie se presentó y el concurso quedó desierto.

A raíz de ello, la empresa dirigida por Alejandro Narváez en ese entonces dio marcha a un proceso de negociación directa con empresas interesadas, de las cuales, solo Upland Oil cumplió con los requisitos técnicos y económicos para clasificar. No obstante, Perupetro decidió a fines de octubre que dicha compañía no contaba con la solvencia financiera necesaria.

Lote 192: defienden solvencia financiera de Upland

Una vez conocida la decisión del directorio de Perupetro, Upland Oil anunció a la opinión pública que pedirá al directorio de la agencia estatal la revisión del proceso de calificación para el Lote 192, ya que, ellos afirman haber cumplido con remitir toda la información solicitada con el debido sustento financiero.

“Upland Oil & Gas reitera que cuenta con el capital y el financiamiento suficiente para cumplir con el programa de inversión indicado por Perupetro (a pesar de considerarlo excesivo) y está dispuesto a brindar una línea de crédito a Petroperú para la compra de dicho crudo para abastecer a sus refinerías de Talara e Iquitos (principalmente la Refinería de Talara)”, enfatizaron en su pronunciamiento.

De igual forma, la clasificadora de riesgo JCR Latam, emitió un comunicado en el que acusó al exgerente general de la agencia estatal, Carlos Pantigoso, de haber pretendido acceder a información confidencial sobre los criterios de evaluación para "otorgar información favorable a la solvencia de Upland Oil".

Dejaron constancia de su respuesta del 7 de octubre respecto a que no existe obligación legal de remitir la documentación requerida. Además, alertaron que, de persistir con esta solicitud, informarían de este hecho a la Oficina de Control Interno de Perupetro, a la Contraloría General de La República y al Ministerio de Economía.

"La carta del funcionario es una presión inaceptable de organismos que debería actuar en concordancia con su normativa y no excederse en su cumplimiento. Mucho menos exigir y afectar con publicaciones inexactas la buena reputación de terceros que cumplen con todo lo establecido en las regulaciones y políticas públicas que rigen sus actividades", apuntaron.

Pese a que la empresa defiende su informe en el que acreditan la capacidad y solvencia financiera de Upland Oil, desde el directorio de Perupetro ratifican lo contrario. Aseguran que el proceso de calificación se ha llevado con rigurosidad técnica, imparcialidad y estricto apego a la normativa. Finamente, refieren que su objetivo central es garantizar que empresas con solvencia real y comprobada se comprometan con proyectos que tienen impacto directo en la seguridad energética y la generación de recursos para el país.



