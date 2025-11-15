El contrato suscrito entre Perupetro y Petroperú se firmó el 15 de noviembre del 2023. Vencerá en mayo del próximo año. Foto: composición LR/Petroperú

En el último día de plazo para que culmine la vigencia del contrato de licencia de explotación del Lote Z-69, el gobierno de José Jerí autorizó una prórroga para que Petroperú asegure la continuidad de las operaciones hasta mayo del 2026 o hasta la fecha en que se logre un nuevo acuerdo con otro operador. Dicha decisión fue oficializada a través del Decreto Supremo N° 022-2025-EM.

La norma, que lleva la firma del presidente y de los ministros de Economía y Energía y Minas, establece también la obligación para Petroperú de acreditar una producción de petróleo fiscalizada mínima de 3.045 barriles diarios en el último mes de contrato, así como de modificar el esquema de regalías .

Para hacer viables sus alcances, el decreto supremo faculta a Perupetro, que ahora tiene como presidente a Carlos Bianchi Ramírez, a suscribir la adenda del contrato con la petrolera estatal. Como se recuerda, la celebración de este acuerdo formal se hizo efectiva el 15 de noviembre del 2023.

Petroperú seguirá operando el Lote Z-69

A través de una nota de prensa, Perupetro saludó la decisión del Poder Ejecutivo de ampliar el Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-69, puesto que permitirá "asegurar la continuidad laboral del personal vinculado a las operaciones, así como el mantenimiento de los ingresos por canon y otros beneficios de la actividad petrolera":

De igual forma, la agencia estatal recalcó que, en las próximas semanas, se publicará una nueva convocatoria de interesados en operar este lote, con el propósito de atraer el interés de empresas con destacada experiencia y solidez económica, asegurando inversiones sostenibles para los próximos años.

Y es que, en el primer concurso realizado en agosto de este año, ninguna compañía presentó ofertas técnicas y económicas para ganar la buena pro, pese a las reservas probadas en Talara. Dicha situación obligó a revisar el esquema contractual y las condiciones de licitación que dependen de Perupetro.

Mientras este proceso se desarrolla, Petroperú tendrá que cumplir con la meta mínima establecida por el gobierno y el aumento de regalías. Desde noviembre del 2023, la empresa estatal venía asumiendo la explotación del Lote Z-69 luego de finalizado el contrato con Savia Perú, empresa que administro el campo petrolero durante 30 años.

Trabajadores de Petroperú piden que contrato sea por 30 años

Desde el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú S.A. (STAPP) se sumaron a las felicitaciones por la promulgación del Decreto Supremo que amplía temporalmente el contrato del Lote Z-69. No obstante, insistieron en la urgencia de que este acuerdo tenga una duración de 30 años, ya que esto contribuirá a la sostenibilidad de la empresa estatal y al abastecimiento energético del país.

En segundo lugar, reiteraron su invitación al presidente José Jerí y a sus ministros de Estado, para que visiten las instalaciones de la Nueva Refinería de Talara, de modo que puedan constatar la magnitud del trabajo técnico, operativo y profesional que se realiza. Además, sería una propicia oportunidad para que conozcan la realidad laboral de la provincia.

Actualmente, el Lote Z-69 tiene una producción promedio de 3.436 barriles diarios de petróleo condensados, 243.562 metros cúbicos al día de gas natural y 664 barriles por día de líquidos de gas natural. Gracias a su operación, se asegura la carga de hidrocarburos para la Refinería de Talara a precios de producción, y no sujeto al valor internacional.