Al igual que Petroperú, en Perupetro también se vienen dando cambios en su estructura de dirección orgánica. Luego de más de un mes de haber designado al presidente de la agencia estatal, ya se conoce al nuevo Gerente General. Se trata de Jorge Aguilar Lizárraga, quien reemplazará en el cargo a Carlos Pantigoso Andonaire.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Además de este nombramiento ejecutado por el directorio que preside Carlos Bianchi, se han asignado nuevos titulares a las gerencias corporativas de la empresa, las cuales tienen la responsabilidad de promover, negociar, suscribir y supervisar los contratos de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio nacional.

TE RECOMENDAMOS Medicinas infladas: el cártel que destapó INDECOPI | #Econow CON EDUARDO RECOBA

De acuerdo con la página web de Perupetro, dichos cargos se distribuyen de la siguiente manera: Jorge Chávez es el Gerente de Gestión Social y Ambiental; Winston Lewis es el Gerente Técnico y de Recursos de Información, Julio Arellano es el Gerente de Supervisión y Contratos, Jorge Espinoza es el Gerente de Promoción y Contratación y Pedro Arce es el Gerente de Planeamiento y Control de Gestión.

"Este nuevo equipo gerencial trabajará de la mano con el presidente del Directorio de PERUPETRO, el ingeniero Carlos Bianchi, en una gestión enfocada en reactivar la actividad petrolera e implementar medidas que aceleren los procesos para el avance de los proyectos en curso, además de atraer nuevas inversiones al sector hidrocarburos", señalaron desde Perupetro.

¿Quién es el nuevo gerente de Perupetro?

El nuevo gerente de Perupetro, Jorge Aguilar Lizárraga, ejerce la profesión de ingeniero químico luego de haber egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Cuenta con un MBA de la Universidad San Martín de Porres y una especialización en Gerencia Ejecutiva por ESAN Graduate School of Business.

A lo largo de su carrera, ha dirigido operaciones en los sectores de petróleo, gas y electricidad, resaltando su involucramiento en la implementación de dos de los proyectos gasíferos más significativos del Perú: Gas de Aguaytía (Lote 31C) y Gas de Camisea (Lotes 88 y 56).

Problemas con licitaciones de lotes

Perupetro renovó su directorio en medio de una serie de problemas en los procesos de adjudicación de varios lotes. Por ejemplo, el concurso internacional para explotar el Lote Z-69, ubicado en el offshore de la cuenca Talara (Piura), quedó desierto al no recibir ninguna oferta. Ante esta situación, la agencia estatal decidió extender el contrato de Petroperú por seis meses más mientras se busca un nuevo operador.

Mientras este proceso se desarrolla, Petroperú tendrá que cumplir con la meta mínima establecida por el gobierno y el aumento de regalías. Desde noviembre del 2023, la empresa estatal venía asumiendo la explotación del Lote Z-69 luego de finalizado el contrato con Savia Perú, empresa que administró el campo petrolero durante 30 años.

Además de esta licitación pendiente, la paralización del Lote VI al no concretarse aún la firma del contrato de licencia y la inoperatividad del Lote 192 complican la situación que afronta Perupetro. Recientemente, Carlos Bianchi ha indicado a un medio local que su gestión busca mejorar la imagen institucional, corregir los errores detectado y transparenta a relación con Petroperú.