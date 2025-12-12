HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Perupetro: directorio nombra a Jorge Aguilar como nuevo gerente general y realiza otros cambios

Agencia estatal que preside Carlos Bianchi renovó a su plana gerencial para impulsar la llegada de inversiones al sector. Nuevo gerente de Perupetro, Jorge Aguilar, reemplazará a Carlos Pantigoso.

Nuevos cambios en Perupetro. Directorio actual busca atraer inversiones para el sector de hidorcarburos. Foto: composición LR/Andina/Perupetro
Nuevos cambios en Perupetro. Directorio actual busca atraer inversiones para el sector de hidorcarburos. Foto: composición LR/Andina/Perupetro

Al igual que Petroperú, en Perupetro también se vienen dando cambios en su estructura de dirección orgánica. Luego de más de un mes de haber designado al presidente de la agencia estatal, ya se conoce al nuevo Gerente General. Se trata de Jorge Aguilar Lizárraga, quien reemplazará en el cargo a Carlos Pantigoso Andonaire.

Además de este nombramiento ejecutado por el directorio que preside Carlos Bianchi, se han asignado nuevos titulares a las gerencias corporativas de la empresa, las cuales tienen la responsabilidad de promover, negociar, suscribir y supervisar los contratos de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio nacional.

Medicinas infladas: el cártel que destapó INDECOPI | #Econow CON EDUARDO RECOBA

Petroperú podría vender su edificio: directorio incluye a sede central en lista de activos no estratégicos

lr.pe

De acuerdo con la página web de Perupetro, dichos cargos se distribuyen de la siguiente manera: Jorge Chávez es el Gerente de Gestión Social y Ambiental; Winston Lewis es el Gerente Técnico y de Recursos de Información, Julio Arellano es el Gerente de Supervisión y Contratos, Jorge Espinoza es el Gerente de Promoción y Contratación y Pedro Arce es el Gerente de Planeamiento y Control de Gestión.

"Este nuevo equipo gerencial trabajará de la mano con el presidente del Directorio de PERUPETRO, el ingeniero Carlos Bianchi, en una gestión enfocada en reactivar la actividad petrolera e implementar medidas que aceleren los procesos para el avance de los proyectos en curso, además de atraer nuevas inversiones al sector hidrocarburos", señalaron desde Perupetro.

Fonavi: se viene nuevo pago de lista 22, pero más de medio millón no ha recibido ni un sol

lr.pe

¿Quién es el nuevo gerente de Perupetro?

El nuevo gerente de Perupetro, Jorge Aguilar Lizárraga, ejerce la profesión de ingeniero químico luego de haber egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Cuenta con un MBA de la Universidad San Martín de Porres y una especialización en Gerencia Ejecutiva por ESAN Graduate School of Business.

A lo largo de su carrera, ha dirigido operaciones en los sectores de petróleo, gas y electricidad, resaltando su involucramiento en la implementación de dos de los proyectos gasíferos más significativos del Perú: Gas de Aguaytía (Lote 31C) y Gas de Camisea (Lotes 88 y 56).

Aguinaldo navideño 2025: gobierno oficializa pago de S/300 para trabajadores del sector público

lr.pe

Problemas con licitaciones de lotes

Perupetro renovó su directorio en medio de una serie de problemas en los procesos de adjudicación de varios lotes. Por ejemplo, el concurso internacional para explotar el Lote Z-69, ubicado en el offshore de la cuenca Talara (Piura), quedó desierto al no recibir ninguna oferta. Ante esta situación, la agencia estatal decidió extender el contrato de Petroperú por seis meses más mientras se busca un nuevo operador.

Mientras este proceso se desarrolla, Petroperú tendrá que cumplir con la meta mínima establecida por el gobierno y el aumento de regalías. Desde noviembre del 2023, la empresa estatal venía asumiendo la explotación del Lote Z-69 luego de finalizado el contrato con Savia Perú, empresa que administró el campo petrolero durante 30 años.

Además de esta licitación pendiente, la paralización del Lote VI al no concretarse aún la firma del contrato de licencia y la inoperatividad del Lote 192 complican la situación que afronta Perupetro. Recientemente, Carlos Bianchi ha indicado a un medio local que su gestión busca mejorar la imagen institucional, corregir los errores detectado y transparenta a relación con Petroperú.

Lote VI: Perupetro concluyó calificación de SPT Energy Group como operador y alista firma de contrato

Lote VI: Perupetro concluyó calificación de SPT Energy Group como operador y alista firma de contrato

Gobierno decide ampliar el contrato de Petroperú para explotar el Lote Z-69 por seis meses más

Gobierno decide ampliar el contrato de Petroperú para explotar el Lote Z-69 por seis meses más

Perupetro: gobierno designa a Carlos Bianchi como presidente del directorio en reemplazo de Pedro Chira

Perupetro: gobierno designa a Carlos Bianchi como presidente del directorio en reemplazo de Pedro Chira

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

