El congresista de la Bancada Socialista, Jaime Quito, cursó una carta a la ministra de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, para mostrarle su preocupación respecto a la no inclusión de los jubilados, que perciben pensiones mínimas, en el incremento fijado por su cartera a través del Decreto Supremo N° 330-2025-EF.

Resulta que dicho dispositivo legal, publicado en el diario El Peruano, dispuso un reajuste del monto que reciben los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), pero sin considerar a quienes se ubican en el umbral mínimo de S/600 en el régimen del Decreto Ley 19990.

"El monto vigente de S/600 para la pensión mínima por derecho propio, establecido en la Ley N° 32123, resultó absolutamente insuficiente, razón por la cual, los jubilados que tuvieron un incremento para llegar a dicho monto mínimo, no pueden ser discriminados del reajuste dispuesto. Es decir, debería aplicarse a todos por igual, con lo cual tendríamos una nueva pensión mínima de S/700", se lee en el oficio de Quito.

El legislador de izquierda recordó los alcances de la sentencia del Tribunal Constitucional dictada en abril del 2019, mediante la cual, se establece que, tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso, deberán promover un aumento progresivo de la pensión mínima de los diferentes regímenes en el plazo de 3 años, con el objetivo de mantener el poder adquisitivo de este sector acorde con el costo de vida y sus necesidades.

ONP: tope de pensiones se eleva hasta S/1.000

Una vez que se publicó el Decreto Supremo del MEF, la ONP comunicó que el incremento del tope máximo de las pensiones hasta S/1.000 beneficiará a más de 237.000 personas que perciben montos por jubilación e invalidez en el sistema público. No obstante, dicha medida alcanzará a quienes tienen derecho a pensión definitiva al 31 de diciembre de este año y a quienes cumplan con tener 20 años de aportes.

"El aumento puede alcanzar hasta S/100 y, para quienes ya hayan recibido un incremento previo en aplicación de la Ley N.º 32123, se otorgará el monto diferencial necesario para completar dicho beneficio. Asimismo, informamos que el pago de las pensiones con el incremento correspondiente se realizará junto con el abono de febrero de 2026", refirieron desde la entidad.

Para el congresista Jaime Quito, es discriminatorio que el incremento dispuesto por el Ejecutivo no considere a un sector vulnerable como las personas jubiladas que perciben pensiones mínimas fijadas en S/600. Ante esta situación, demandó al MEF que publique un nuevo decreto modificatorio a fin de elevar este monto a S/700 a partir del enero del 2026.

Por su parte, la parlamentaria Flor Pablo, consideró que "todos sin excepción" deberían alcanzar un monto de pensión equivalente a la remuneración mínima vital, pese a que este es insuficiente. En su opinión, también corresponde seguir exigiendo al Congreso que apruebe la ley que dispone que los maestros cesantes y jubilados obtengan una cantidad similar al salario de la primera escala de la Carrera Pública Magisterial (S/3.300).