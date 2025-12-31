Los vencimientos para declarar el Impuesto a la Renta 2025 se iniciarán en marzo y mayo de 2026, según el tipo de contribuyente y el último dígito del RUC.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) publicó los cronogramas de vencimiento para la presentación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta y del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) correspondiente al ejercicio 2025.

Según la norma, las fechas de vencimiento varían de acuerdo con el último dígito del RUC y el tipo de contribuyente.

Empresas fuera de la Ley 31940: plazos para declarar el IR 2025

Para los negocios o empresas que no están dentro del ámbito de aplicación de la Ley N.° 31940, el plazo para presentar la declaración comenzará el 26 de marzo de 2026 y se extenderá hasta el 13 de abril de 2026.

El cronograma es el siguiente:

Último dígito del

RUC y otros Fecha de

vencimiento 0 26 de marzo de 2026 1 27 de marzo de 2026 2 30 de marzo de 2026 3 31 de marzo de 2026 4 1 de abril de 2026 5 6 de abril de 2026 6 7 de abril de 2026 7 8 de abril de 2026 8 9 de abril de 2026 9 10 de abril de 2026 Buenos Contribuyentes y

sujetos no obligados a

inscribirse en el RUC 13 de abril de 2026

Personas naturales y MYPE

En el caso de las personas naturales y las micro y pequeñas empresas (MYPE) del Régimen General y del Régimen MYPE Tributario, comprendidas en la Ley N.° 31940, los vencimientos serán posteriores, entre el 27 de mayo y el 10 de junio de 2026, según el último dígito del RUC:

Último dígito del

RUC y otros Fecha de

vencimiento 0 27 de mayo de 2026 1 28 de mayo de 2026 2 29 de mayo de 2026 3 1 de junio de 2026 4 2 de junio de 2026 5 3 de junio de 2026 6 4 de junio de 2026 7 5 de junio de 2026 8 8 de junio de 2026 9 9 de junio de 2026 Buenos Contribuyentes y

sujetos no obligados a

inscribirse en el RUC 10 de junio de 2026

Formularios virtuales

La Sunat informó que los formularios virtuales estarán disponibles en las siguientes fechas:

Formulario Virtual N.° 710 (Renta Anual – Simplificado y Completo – Tercera Categoría e ITF): desde el 2 de enero de 2026 en el portal de la Sunat.

(Renta Anual – Simplificado y Completo – Tercera Categoría e ITF): desde el en el portal de la Sunat. Formulario Virtual N.° 709 (Renta Anual – Persona Natural): desde el 31 de marzo de 2026, tanto en el portal de la Sunat como en el aplicativo Personas SUNAT.

Como en años anteriores, la entidad recaudadora pondrá a disposición de los contribuyentes información referencial personalizada. Desde el 16 de febrero de 2026 para negocios y empresas, con datos sobre saldos a favor, pagos a cuenta, retenciones y el Impuesto temporal a los activos netos (ITAN). Desde el 31 de marzo de 2026 para personas naturales sin negocio, con información sobre rentas, gastos, retenciones y pagos del Impuesto a la Renta y del ITF.

Esta información deberá ser revisada y, de ser necesario, corregida antes de presentar la declaración.

Impuesto a la Renta: ¿Quiénes están obligados a declarar?

Deben presentar la Declaración Anual de Renta las personas naturales que en 2025 hayan obtenido, entre otros supuestos:

Rentas de Quinta Categoría y hayan deducido gastos por alquiler de inmuebles.

Rentas de Cuarta y/o Quinta Categoría junto con rentas de fuente extranjera y tengan saldo a favor.

Rentas de Cuarta y/o Quinta Categoría con gastos de arrendamiento atribuidos a cónyuges o concubinos.

También se debe considerar a quienes tengan un saldo a pagar por rentas de Primera, Segunda Categoría, del Trabajo o de fuente extranjera.

Saldos a favor de ejercicios anteriores aplicados contra el impuesto o pagos a cuenta.

En el caso de las empresas, están obligadas a declarar aquellas que en 2025: