Economía

Lote VI: Perupetro concluyó calificación de SPT Energy Group como operador y alista firma de contrato

De acuerdo con Perupetro, SPT Energy Group INC cumplió con las exigencias establecidas en las bases del concurso y se convertirá en el nuevo operador del Lote VI.

En próximos días se enviará proyecto de Decreto Supremo para aprobación del contrato de explotación del Lote VI. Foto: Perupetro
En próximos días se enviará proyecto de Decreto Supremo para aprobación del contrato de explotación del Lote VI. Foto: Perupetro

Luego de casi dos semanas de anunciar la evaluación al postor que ocupó el tercer lugar en la licitación del Lote VI, Perupetro informó que dicho proceso culminó. En consecuencia, SPT Energy Group INC cumplió con la exigencias establecidas en las bases y quedó habilitado para firmar el contrato de explotación de este yacimiento ubicado en Talara, región de Piura.

"La oferta técnica de SPT Energy Group INC comprende 87 reacondicionamiento de pozos, 252 pozos de desarrollo y 39 pozos exploratorios, trabajos adicionales al programa mínimo exigido en las Bases del concurso", sostuvo la agencia que preside el ingeniero geólogo Carlos Bianchi.

En el comunicado institucional de Perupetro, se precisa también que, en los próximos días, se debe enviar el proyecto de Decreto Supremo para la aprobación del Contrato de Licencia, por parte de los ministerios de Energía y Minas (Minem) y Economía y Finanzas (MEF). De esta manera, la entidad reafirma que trabaja con celeridad para que se reinicien las operaciones en el Lote VI.

Lote VI a un paso de adjudicarse

Como se recuerda, la buena pro para el Lote VI se había otorgado al consorcio integrado por La Ponderosa Energy & Inmobiliaria Chien Mau, luego de que obtuvieran una calificación de 490,538 en el concurso público convocado por Perupetro en agosto del 2024. No obstante, este grupo empresarial fue descalificado por no acreditar capacidad económica ni financiera.

A continuación, la agencia estatal procedió a evaluar al consorcio conformado por Inventa Energy Enterprises L.L.C. y Sparrow Hills Perú Block VI S.A.C., que logró 453,164 puntos. Si bien quedó apta para firmar los nuevos contratos de licencia para la explotación del Lote VI, el plazo venció el 11 de noviembre y la adjudicación no se pudo materializar..

"El consorcio solicitó una ampliación de 45 días para la suscripción del contrato de licencia, argumentando inconvenientes en los acuerdos comerciales con terceros ajenos al proceso de suscripción. Al no proceder dicha solicitud por no estar contemplada en las bases, Perupetro actuará conforme a lo establecido, procediendo a evaluar al postor que ocupó el tercer lugar", señalaron en aquel entonces desde Perupetro.

Una vez conocida la decisión de la agencia estatal de darle su visto bueno a la empresa SPT Energy Group INC, el directorio aprobará el expediente del nuevo contrato de licencia, que será remitido al Minem y al MEF. Ambas entidades deberán revisarlo para su posterior promulgación en el diario oficial El Peruano.

Con ello, Perupetro busca reiniciar lo más pronto posible la producción en el Lote VI y garantizar la continuidad laboral del personal vinculado a las operaciones, así como el mantenimiento de los ingresos por canon y otros beneficios derivados de la actividad petrolera.

Lote I ya tiene operador

El último 22 de octubre, Perupetro suscribió el contrato de licencia para la explotación del Lote I con el consorcio Inexport Servis S.A.C. & Alpha Integral Services E.I.R.L., tras la promulgación del Decreto Supremo 019-2025-EM. Dicho acuerdo tiene un plazo de 30 años con compromisos de inversión, según el plan de trabajo establecido.

Entre ellos destacan realizar 23 pozos de reacondicionamiento en los primeros cuatro años, 264 pozos de desarrollo entre los años tercero y décimo, y un pozo exploratorio en el sexto año del contrato. Además, el dispositivo legal del Minem contiene también una cláusula preliminar, 25 cláusulas y 10 anexos.

