Construcción roza el 6% y perfila su mejor desempeño en 12 años

La actividad del sector construcción despediría el año 2025 (aún sin cifras oficiales) con un crecimiento cercano al 6%, lo que marcaría su mejor desempeño desde el 2021, según informó la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco). En la estimación del gremio, el rubro habría crecido 12,5% en noviembre, el mayor incremento mensual desde enero del 2024.

De darse este resultado, se tendría el mejor desempeño en el sector construcción desde el año 2021 (35%). Sin embargo, desde otra mirada. si se deja de lado el “rebote de pandemia", ocurrido entre enero y noviembre 2021, el resultado arrojaría como el más alto desde el 2013 (+9,2%).

Guido Valdivia vicepresidente ejecutivo de Capeco, indicó que el buen desempeño del sector se explica principalmente por el impulso de la inversión privada, que habría crecido alrededor de 9,5% en el 2025. Este avance estuvo asociado al dinamismo de la inversión minera, el mercado de vivienda y la ejecución de proyectos bajo la modalidad de Obras por Impuestos.

En contraste, la inversión pública habría perdido fuerza en el último trimestre del año y se proyecta que cierre el 2025 con un crecimiento de 5,5%.

Recordemos que en octubre, el sector construcción creció 4,4%, ubicándose como el cuartoa sector con mayor expansión en ese mes, en un contexto en el que el producto bruto interno (PBI) nacional aumentó 3,6%. Con este resultado, la construcción acumuló siete meses consecutivos de crecimiento y habría registrado una expansión de 6.1% entre enero y noviembre, el mejor resultado de los últimos cuatro años.

Respecto a los principales indicadores del sector, el gremio señaló que en noviembre el consumo de cemento habría aumentado 11.4%, mientras que la obra pública creció 17.3%, reflejando la elevada volatilidad de este componente.

En cuanto a las proyecciones, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) revisó al alza su estimación de crecimiento del sector construcción para el 2025, elevándola de 4.3% a 5.7%. Por su parte, los empresarios encuestados por CAPECO estiman un crecimiento de 5.9%. Para el 2026, el BCRP proyecta un avance más moderado de 2.5%, en un escenario marcado por retos vinculados a la vivienda social, el desarrollo de Asociaciones Público-Privadas y la seguridad en el sector.

Pese a que las expectativas empresariales para el 2026 son positivas, CAPECO advirtió que será necesario adoptar medidas urgentes para sostener el crecimiento, especialmente en vivienda, infraestructura y lucha contra la criminalidad, que viene afectando la actividad constructora.

Recorte de subsidios para vivienda social

El gremio alertó que la recuperación de la vivienda social requiere una reasignación inmediata de recursos para subsidios, debido a que el Presupuesto 2026 contempla recortes importantes en comparación con el 2025 y con lo efectivamente ejecutado este año. Esta situación es particularmente preocupante en un contexto donde el mercado hipotecario crece a tasas de dos dígitos y la venta de viviendas en Lima alcanza niveles récord.

En diálogo anterior con este diario, José Espantoso, presidente de Codip, advirtió que el presupuesto de subsidios para el sector inmobiliario, es decir lo que el Estado le da a las familias para comprar vivienda, se redujo a la mitad. "Antes era S/2.000 millones y ahora será S/1.000 millones. Esto afectará a la mitad de familias que ya no podrán recibir un subsidio y afecta la predictibilidad del sector, que es clave porque las inversiones son de largo plazo", apuntó.

El dinamismo del mercado hipotecario en el 2025 ha sido impulsado, principalmente, por el Rango 5 del programa Mivivienda, dirigido a jóvenes que demandan departamentos céntricos, de menor tamaño y con mayores áreas comunes.

En ese sentido, Capeco exhortó al Ministerio de Vivienda a revertir la exclusión de este segmento como Vivienda de Interés Social (VIS) y a promover incentivos para que los municipios autoricen proyectos de vivienda social y de uso mixto.

Infraestructura y servicios públicos

Para fomentar una mayor inversión privada en infraestructura, Capeco señaló que es clave avanzar hacia una planificación territorial, especialmente en Lima Metropolitana. El gremio sostuvo que los grandes proyectos de transporte actualmente en ejecución deben articularse con planes urbanos que integren vivienda, empleo y servicios en sus zonas de influencia, evitando soluciones aisladas.

En ese marco, propuso que estos planes urbanos se incorporen en los contratos de Asociaciones Público-Privadas (APP) o se ejecuten mediante Obras por Impuestos, con el objetivo de maximizar el impacto económico y social de las inversiones.

En materia de seguridad, el gremio advirtió que la criminalidad organizada se ha infiltrado de manera sistemática en el sector construcción, afectando tanto la inversión como el empleo formal. Frente a esta situación, planteó reforzar la lucha contra estas redes mediante inteligencia especializada, uso de tecnología, unidades policiales de élite y cooperación internacional.

Como medida inmediata, el gremio propuso reformar el Decreto Legislativo 1187 para ampliar su alcance a los delitos vinculados a falsos sindicatos, así como revisar los registros sindicales con el fin de depurar organizaciones creadas sin el debido control.