Economía

Sunafil: el 98% de inspecciones por gratificaciones se origina por denuncias de trabajadores

Sunafil registró 27.774 inspecciones por denuncias en 2024–2025. No pagar la gratificación hasta el 15 de julio es infracción grave y puede costar hasta S/139.742.

Este lunes 15 vence el plazo para que las empresas realicen el depósito de la gratificación.
Este lunes 15 vence el plazo para que las empresas realicen el depósito de la gratificación.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó que el 98% de las inspecciones por gratificaciones, realizadas entre 2024 y lo que va de 2025, respondieron a denuncias de los trabajadores. En total, se efectuaron 27.774 inspecciones por denuncias, frente a solo 557 operativos programados. Recordemos que este 15 de diciembre vence el plazo para que empleadores depositen este pago.

De acuerdo con la normativa, el monto de la gratificación equivale a una remuneración mensual íntegra para quienes laboraron durante todo el semestre (del 1 de julio al 31 de diciembre) y mantengan vínculo laboral hasta el 31 de diciembre de 2025.

Para quienes no trabajaron el semestre completo, la gratificación se calcula en proporción a los meses calendarios completos laborados: corresponde 1/6 de la remuneración computable por cada mes. Por ejemplo, un trabajador que ingresó el 1 de septiembre y gana S/1.500 recibirá S/250 por mes, es decir S/1.000 en total por concepto de gratificación navideña.

Bonificación extraordinaria

Junto con la gratificación, el empleador debe pagar una bonificación extraordinaria equivalente al 9% del aporte a Essalud que hubiera correspondido. En caso de trabajadores cubiertos por una EPS, la bonificación es de 6,75%.

Las gratificaciones no están sujetas a aportes ni descuentos, salvo aquellos establecidos por ley (como el Impuesto a la Renta), los autorizados por el trabajador o los ordenados judicialmente.

Multas por incumplimiento

No pagar la gratificación constituye una infracción grave, cuya sanción varía según el tamaño de la empresa y el número de trabajadores afectados. Las multas oscilan desde S/2.407,50 para pequeñas empresas hasta S/139.742 para medianas y grandes (No MYPE), según el D.S. 008-2020-TR.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) recordó que los empleadores que no cumplan con depositar la gratificación hasta el 15 de julio enfrentarán multas que van desde S/588,5 hasta S/139.742.

En detalle:

  • Microempresa: multa máxima de S/2.407,5.
  • Pequeña empresa: multa máxima de S/24.075.
  • Medianas y grandes (No MYPE): hasta S/139.742.

El cálculo toma como base la UIT 2025 (S/5.350).

Empresas inscritas en el Remype

Para micro y pequeñas empresas inscritas en el Remype, las multas no pueden superar el 1% de sus ingresos netos del año anterior dentro de un mismo procedimiento sancionador.

Por ejemplo, si una pequeña empresa del Remype obtuvo S/500.000 de ingresos netos en 2024, la multa máxima aplicable en 2025 sería de S/5.000.

