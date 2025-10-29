9 de cada 10 trabajadores peruanos sienten mayor compromiso con su empresa si tienen amigos en el trabajo

Tener amigos en el trabajo no solo mejora el ambiente laboral, también impulsa la productividad y la permanencia de los trabajadores.

Así lo revela el estudio “Work Partners, amigos para toda la vida”, elaborado por Bumeran, que muestra que el 87% de los talentos en Perú considera que las amistades fortalecen su sentido de pertenencia con la organización.

"Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo, y las relaciones que formamos ahí influyen mucho en cómo nos sentimos y en nuestro desempeño", afirmó Diego Tala, Director Comercial de Bumeran.com.pe en Jobint. "Los resultados nos recuerdan que detrás de cada logro profesional hay vínculos que nos ayudan y nos hacen disfrutar aún más de lo que hacemos".

El poder de la amistad en el trabajo

De acuerdo con el informe —que encuestó a 3.307 trabajadores y 465 especialistas en recursos humanos en Perú, Argentina, Chile, Ecuador y Panamá—, el 83% de los peruanos afirma que tener amistades laborales mejora su rendimiento y motivación. Además, casi la mitad (49%) señaló que las relaciones de compañerismo influyen significativamente en su decisión de permanecer en una empresa.

En cuanto al ambiente laboral, el 76% de los encuestados calificó el compañerismo en su centro de trabajo como “bueno” o “muy bueno”, mientras que solo un 5% lo consideró negativo.

Las empresas también lo reconocen

Desde la perspectiva de los especialistas en recursos humanos, el 89% considera que la amistad beneficia directamente al clima laboral, y el 78% cree que influye en la permanencia del talento dentro de las organizaciones.

Los expertos afirman que las relaciones de amistad fortalecen el sentido de pertenencia, reducen el estrés y aumentan el compromiso de los colaboradores. De hecho, el 85% califica el impacto de la amistad en el desempeño laboral como “bueno” o “muy bueno”.

Clima laboral y productividad

El estudio muestra que 8 de cada 10 empresas incentivan el buen clima laboral, principalmente a través de actividades de integración, trabajo colaborativo y espacios compartidos como cafeterías o áreas de descanso. Además, 7 de cada 10 trabajadores reconocen que sus organizaciones promueven la amistad entre talentos mediante after offices, eventos y proyectos en equipo.

Sin embargo, no todo es positivo: uno de cada tres trabajadores admitió haberse sentido traicionado por un colega al que consideraba amigo, lo que evidencia que los vínculos laborales, aunque poderosos, también pueden generar tensiones en entornos competitivos.

Más allá del empleo: vínculos duraderos

El informe también revela que el 53% de los peruanos mantiene amistad con algún colega fuera del ámbito laboral, y un porcentaje similar dice compartir más tiempo con sus compañeros de trabajo que con sus amigos de toda la vida.

Esta tendencia, según los expertos, refleja cómo el entorno laboral se ha convertido en un espacio de socialización clave, especialmente tras la pandemia y el auge de modelos híbridos.