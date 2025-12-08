HOYSuscripcion LR Focus

13 millones de peruanos trabajan en la informalidad: expertos piden que el problema entre a los planes de gobierno

Más del 70% no tiene derechos laborales ni protección social. La mayoría son mujeres, adultas, con baja escolaridad y con responsabilidades de cuidado.

La informalidad es crucial para reducir la pobreza
| Foto: Agencia Andina

En el Perú, 7 de cada 10 personas que trabajan lo hacen sin contrato, sin seguro, sin beneficios y sin protección social. Son más de 13 millones de peruanos, lo que representa el 72% de toda la población económicamente activa (PEA). El dato es alarmante no solo por la vulnerabilidad laboral que implica, sino porque este nivel de informalidad es una barrera clave para que el Perú pueda ingresar a la OCDE.

La red global WIEGO, especializada en empleo informal, advierte que para enfrentar el problema se necesita mirar primero al trabajador informal urbano, el grupo más grande después del sector agropecuario.

Las TRES CLAVES para reactivar la economía del Perú: APP, OXI y fondos soberanos | #ECONOW

Cuando se analiza únicamente la ciudad, aparece un vínculo directo: informalidad urbana y pobreza urbana avanzan juntas, especialmente desde la pandemia.

En Lima Metropolitana, la pobreza se duplicó, y un gran número de personas que se autoemplean —en su mayoría mujeres— no logra salir de esa condición.

El rostro del trabajo informal urbano: mujeres

Los datos muestran una radiografía dura:

  • La mayoría de independientes informales son mujeres en edad reproductiva.
  • Muchas están a cargo de niños pequeños, adultos mayores o personas con discapacidad.
  • Casi la mitad no terminó el colegio.
  • Hay una presencia importante de adultos mayores.
  • Trabajan en condiciones vulnerables: vivienda precaria, falta de salud, inseguridad y ausencia de servicios básicos.

¿En qué trabajan? Según estimaciones con datos de la ENAHO 2024, el sector informal urbano está dominado por:

  • Comerciantes de la vía pública: 1,2 millones
  • Trabajadores desde sus casas dedicados a comercio: 1 millón
  • Trabajadoras del hogar: casi 400 mil
  • Trabajadores de mercados: 350 mil

Pero su actividad está llena de trabas: no acceden a crédito, sufren desalojos y confiscaciones, pierden mercadería, no tienen centros de cuidado para sus hijos y enfrentan calor extremo, inseguridad, extorsiones y falta de asistencia técnica.

El resultado, explica Carmen Roca de WIEGO, es claro: “No se logra dar el salto en productividad, competitividad e ingresos”, afirma.

Roca alerta que casi 5 millones de trabajadores autoempleados y trabajadoras del hogar no están siendo considerados en el debate electoral. “Los pobres trabajan. Y la mayoría trabaja en comercio”, subraya.

Estudio revela la realidad de las ‘paraditas’: mujeres sostienen la seguridad alimentaria de los barrios

WIEGO estudió a mil comerciantes de la vía pública en 10 distritos de Lima. Los resultados muestran cuán esencial es este sector para la ciudad y cuán desprotegido está.

Los hallazgos más relevantes:

  • 70% son mujeres.
  • 87% cuida a otras personas.
  • 23% son adultos mayores y 19% jóvenes.
  • El 70% mantiene a más de tres dependientes.
  • Más de la mitad vende alimentos perecibles, clave para la seguridad alimentaria.
  • Más del 20% comenzó este trabajo en los últimos cuatro años, tras la pandemia.

Pagos diarios por limpieza, almacén y seguridad son la regla. Sin embargo, 82% no tiene licencia, pese a solicitarla. En algunos distritos, la municipalidad cobra, pero no otorga permisos.

La situación es crítica:

  • 20% sufrió confiscación de mercadería en el Cercado de Lima.
  • 59% en San Juan de Lurigancho fue víctima de extorsión.
  • En todos los distritos, los comerciantes dicen que la vida está más cara, venden menos y no pueden ahorrar.
  • Entre 55% y 81% reconoce que los ingresos no alcanzan para los gastos básicos de hogar.

Sin atacar la informalidad, no habrá reducción real de la pobreza urbana

Durante el taller “Pobreza urbana y empleo informal en período electoral”, especialistas coincidieron en que el Perú enfrenta un problema estructural que debe entrar sí o sí a la discusión política rumbo al 2026.

Miguel Jaramillo (GRADE)

  • La informalidad se agravó con la pandemia.
  • El crecimiento del país fue de apenas 3%, insuficiente para generar empleo formal.
  • Las nuevas autoridades deben destrabar inversión pública, impulsar inversión privada y mantener un crecimiento sostenido para ampliar el empleo con derechos.

Yohnny Campana (Macroconsult)

  • El 73% de los pobres vive en zonas urbanas, pero las políticas públicas aún no reaccionan.
  • La informalidad es una respuesta racional a regulaciones rígidas y costosas.
  • Los municipios deben integrar la economía popular en vez de reprimirla.
  • Propone políticas que aumenten la productividad: centros de cuidado infantil cerca de los centros de trabajo, nuevas transferencias condicionadas y más apoyo técnico.

Un llamado urgente a los candidatos

Los expertos y WIEGO coinciden: la pobreza urbana y el empleo informal independiente deben entrar a los planes de gobierno antes del 23 de diciembre, fecha límite para que los partidos presenten sus propuestas.

Hoy, millones de peruanos sostienen la economía desde la informalidad, pero viven al borde de la pobreza, sin apoyo y con múltiples riesgos.

El desafío del próximo gobierno será convertir ese enorme esfuerzo diario en trabajo digno, productivo y con derechos, para que el país pueda crecer sin dejar atrás a quienes hoy cargan con la ciudad sobre sus hombros.

