Economía del Perú crecería entre 2,6% y 3,6% en 2026, según proyecciones de Forbes

Proyecciones de Scotiabank y BBVA apuntan a un crecimiento moderado, con 3,2% y 3,1% respectivamente, impulsado por el consumo privado y la estabilidad del mercado laboral. | Foto: Andina | Composición: LR

La economía peruana podría crecer entre 2,6% y 3,6% en 2026, de acuerdo con un análisis difundido por la revista Forbes, que reúne estimaciones de bancos, organismos multilaterales y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Estas proyecciones consideran un mayor dinamismo de la inversión, la recuperación del consumo privado y la estabilidad macroeconómica.

Proyecciones de instituciones financieras para este año

Forbes recopiló estimaciones de ocho entidades financieras locales y extranjeras, las cuales coinciden en que la economía del país podría tener un crecimiento moderado. Una de ellas fue Scotiabank Perú, quien proyectó una expansión de 3,2%, basada en la recuperación del consumo privado y el impulso de sectores como el comercio, la estabilidad del mercado laboral, la construcción y los servicios en un contexto de inflación controlada.

Otra entidad fue el BBVA, quien estimó un crecimiento de 3,1% para el 2026, impulsado por las actividades no primarias y la demanda interna. También tiene previsto un tipo de cambio estable, entre 3,35 y 3,45, siempre que no se registren alteraciones en el entorno político.

Otras proyecciones económicas para el 2026

El Área de Estudios Económicos del BCP estima que el PBI peruano podría crecer entre 3,2% y 3,5%, con posibilidad de llegar incluso a un 4% si los precios internacionales de las materias primas se mantienen altos y si los resultados de las elecciones generales no generan incertidumbre.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) proyecta un crecimiento de 2,8% para el 2026 al considerar factores internos y externos que generan incertidumbre, aunque reconoce que elementos como la baja inflación, los proyectos de infraestructura y los altos precios del cobre apoyarían el consumo y la inversión.

Otras estimaciones señalan un crecimiento de 3,3% por parte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2,7% según el Fondo Monetario Internacional (FMI) y 2,5% de acuerdo al Banco Mundial. Así también, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyecta un 3,2% de crecimiento al considerar el avance del gasto privado, el aumento de exportaciones, la reducción gradual del déficit fiscal, entre otras condiciones.