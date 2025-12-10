HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO a RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS
Mira EN VIVO a RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS     Mira EN VIVO a RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS     Mira EN VIVO a RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS     
EN VIVO

RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA

Economía

BID: aumento del gasto en salud y educación no se traduce en mejoras sociales en Perú por ineficiencia

Estudio del BID señala que la voluntad de inversión en salud y educación se debilita en procesos presupuestarios fragmentados y poco articulados. Además, en las regiones que reciben más recursos, el gasto de bolsillo de las familias es mayor.

Según estudio del BID, en nuestro país existe una desconexión entre la planificación y la ejecución presupuestaria. Foto: composición LR/Andina
Según estudio del BID, en nuestro país existe una desconexión entre la planificación y la ejecución presupuestaria. Foto: composición LR/Andina

En los últimos años, los países de la región andina han aumentado de forma sostenida el gasto público en salud y educación. No obstante, dicho incremento no se ha traducido en mejoras de los indicadores sociales. El caso peruano es un ejemplo de ello: si bien se destina el 6% del PBI a estos sectores, las familias siguen recurriendo a su propio bolsillo para cubrir servicios esenciales.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Esta conclusión forma parte del estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que fue presentado por el economista principal regional del BID, Jordi Prat, durante el XXXVI Seminario Anual de Investigación CIES 2025. Dicho informe señala que la limitación no radica en la cantidad de inversión que hay en el Perú, sino en la eficiencia y calidad con la que se distribuyen y ejecutan los recursos públicos.

TE RECOMENDAMOS

Las TRES CLAVES para reactivar la economía del Perú: APP, OXI y fondos soberanos | #ECONOW

"Los hallazgos revelan que el sistema presupuestario peruano comparte patrones estructurales comunes con sus vecinos andinos, como una marcada rigidez presupuestaria, especialmente en la masa salarial. Esta rigidez reduce de manera sustancial la capacidad del gobierno para reorientar recursos hacia nuevas prioridades estratégicas y de mayor impacto", reza el estudio del BID.

PUEDES VER: Aguinaldo de diciembre 2025: gobierno oficializa pago de S/300 para trabajadores del sector público

lr.pe

Gasto en salud y educación crece, pero sin eficiencia

Entre el 2013 y 2023, el presupuesto destinado para la función salud creció 150%. Una similar tendencia ascendente se observó en el sector educación, cuyo peso relativo al PBI aumentó de 2% a 4,7% en el 2023. Sin embargo, el BID anota que la voluntad política de invertir en estos sectores se debilita en procesos presupuestarios fragmentados y poco articulados con la planificación.

Si bien desde el 2007, el Presupuesto por Resultados (PpR) se convirtió en una estrategia de gestión pública que buscaba alinear la inversión con metas concretas, lo cierto es que persisten limitaciones en su implementación. Por ejemplo, la cobertura de evaluaciones es aún reducida y los resultados generados por estos análisis casi no se utilizan en la decisiones presupuestarias subsiguientes.

"En Perú, existe cierta flexibilidad para gestionar el presupuesto por parte del gobierno nacional; sin embargo, para el gobierno regional, la flexibilidad es nula (...) Uno de los efectos más visibles de esta inflexibilidad es la desconexión entre planificación y ejecución presupuestaria. Perú destaca como uno de los países con mayor tasa de modificaciones en el año fiscal, evidenciando una desconexión entre lo que se presupone y lo que se ejecuta", se lee en el documento.

PUEDES VER: Petroperú: directorio decide incluir a su edificio de San Isidro en la lista de activos no estratégicos para venta

lr.pe

Perú enfrenta alta rigidez presupuestaria

La rigidez presupuestaria limita la capacidad de ajuste o de recolocación de recursos públicos en función de las necesidades o prioridades estratégicas. Sin lugar a dudas, este es uno de los mayores obstáculos para la adaptación y la mejora continua de los sistemas sociales en América Latina.

Sus efectos se observan en la masa salarial de salud y educación. Respecto a este último sector, el 90% del presupuesto se destina a remuneraciones, en gran medida por el peso de la Carrera Pública Magisterial y la negociación de los aumentos salariales bajo regímenes laborales como los Decretos Legislativos 276, 728 y el de Contrato Administrativo de Servicios (CAS).

En el caso del sector salud, la masa salarial representa cerca del 65% del gasto sectorial y está condicionada por estatutos laborales rígidos y negociaciones colectivas. Precisamente, los trabajadores sanitarios regulados por el régimen CAS han sido actores importantes para luchar por estabilidad y mejores remuneraciones a través de huelgas que condicionan la dinámica presupuestaria.

PUEDES VER: El país de América Latina que más depende de las remesas: no es México ni El Salvador, según el Banco Interamericano de Desarrollo

lr.pe

"La alta sensibilidad del gasto público a las negociaciones salariales, combinada con los marcos normativos inflexibles, limita severamente la capacidad de adaptación de los presupuestos sectoriales y complica la implementación de estrategias de eficiencia tanto en salud como en educación", aseguran desde el BID.

Otra debilidad que observa el organismo internacional en la región es la débil articulación entre planificación y presupuesto. En Perú, por ejemplo, sus mecanismos de evaluación presentan asimetrías con el proceso de elaboración del presupuesto, cuya entidad encargada de conducirlo es la Dirección General del Presupuesto Público.

A ello, hay que sumarle sistemas que miden el desempeño regional con criterios nacionales, lo cual no refleja las prioridades territoriales. Si bien las transferencias progresivas facilitan una supervisión más efectiva del ente rector, también provocan incertidumbre presupuestaria, dado que las transferencias anuales deben ser autorizadas a través de un Decreto Supremo.

"En Perú existe una asignación de recursos por departamentos. Sin embargo, se ha encontrado que en los departamentos a los que se asignan más recursos públicos, el gasto de bolsillo es mayor. Es decir, en los departamentos donde el Gobierno realiza más gasto (especialmente en salud), las familias utilizan más dinero de su bolsillo para financiar estos servicios esenciales. En efecto, existe una asignación ineficiente de recursos", refirieron desde el BID.

PUEDES VER: TLC con Hong Kong en pausa: despachos peruanos caen y exportadores esperan recuperar crecimiento

lr.pe

Recomendaciones del BID

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, "ampliar el gasto público en salud y educación" es necesario, pero insuficiente para mejorar los resultados sociales. Ante esta situación, se requiere transformar las instituciones que gobiernan el proceso presupuestario, fortaleciendo capacidades técnicas, generando datos confiables, mejorando los sistemas de monitoreo y adoptando marcos más flexibles y orientados a resultados.

En detalle, el organismo multilateral propone reducir la rigidez estructural del gasto a través de reformas normativas, revisar y actualizar los criterios de distribución territorial de recursos, modificar la institucionalidad de la negociación salarial en el sector público buscando un balance entre sostenibilidad fiscal y mejora de condiciones laborales, así como impulsar la participación de los gobiernos subnacionales y actores locales en los procesos de programación y formulación presupuestaria.

Notas relacionadas
Sunat cerca a la meta: ingresos tributarios alcanzaron los S/159.496 millones entre enero y noviembre del 2025

Sunat cerca a la meta: ingresos tributarios alcanzaron los S/159.496 millones entre enero y noviembre del 2025

LEER MÁS
Trabajadores CAS de la Sunat pasarían al régimen 728: autógrafa de ley quedó lista para ser publicada

Trabajadores CAS de la Sunat pasarían al régimen 728: autógrafa de ley quedó lista para ser publicada

LEER MÁS
MEF aprueba una nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores del sector público: conoce los montos según categoría

MEF aprueba una nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores del sector público: conoce los montos según categoría

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cronograma de pagos diciembre 2025: conoce las fechas para cobrar sueldo y aguinaldo de trabajadores y pensionistas del Estado, vía Banco de la Nación

Cronograma de pagos diciembre 2025: conoce las fechas para cobrar sueldo y aguinaldo de trabajadores y pensionistas del Estado, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Aduanas lanza remate navideño: smartphones, parlantes, bicicletas y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual 2025

Aduanas lanza remate navideño: smartphones, parlantes, bicicletas y electrodomésticos desde S/1 en subasta virtual 2025

LEER MÁS
Confirman fechas y montos de la gratificación ONP para pensionistas de los regímenes 19990, 20530, 18846 y más

Confirman fechas y montos de la gratificación ONP para pensionistas de los regímenes 19990, 20530, 18846 y más

LEER MÁS
Se cae intento del Gobierno de favorecer a grandes agroexportadoras con subsidio de S/2.000 millones

Se cae intento del Gobierno de favorecer a grandes agroexportadoras con subsidio de S/2.000 millones

LEER MÁS
Aguinaldo de diciembre 2025: gobierno oficializa pago de S/300 para trabajadores del sector público

Aguinaldo de diciembre 2025: gobierno oficializa pago de S/300 para trabajadores del sector público

LEER MÁS
Petroperú: directorio decide incluir a su edificio de San Isidro en la lista de activos no estratégicos para venta

Petroperú: directorio decide incluir a su edificio de San Isidro en la lista de activos no estratégicos para venta

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Horario de atención durante los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: Plaza Vea, Real Plaza, Metro y más

Economía

Horario de atención durante los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: Plaza Vea, Real Plaza, Metro y más

Precios en mercados HOY 8 de diciembre: pollo, papa, limón, cebolla, huevos, arroz y otros de canasta básica en Perú

Aumentan salario y beneficios para trabajadores de construcción civil en 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

CAL rechaza decisión del TC y alerta sobre impunidad en crímenes de lesa humanidad: "Limita la investigación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025