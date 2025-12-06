HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Trabajadores CAS de la Sunat pasarían al régimen 728: autógrafa de ley quedó lista para ser publicada

Norma aprobada por el Congreso fue remitida al despacho presidencial a la espera de su promulgación. Su objetivo es garantizar el adecuado funcionamiento de la Sunat, cuyos trabajadores CAS se adecuarán al régimen laboral de la actividad privada.

Hace algunos días, esta norma que busca el pase gradual de los trabajadores CAS de la Sunat al régimen e la actividad privada, fue aprobado por el Pleno del Congreso. Foto: Andina
Hace algunos días, esta norma que busca el pase gradual de los trabajadores CAS de la Sunat al régimen e la actividad privada, fue aprobado por el Pleno del Congreso. Foto: Andina

La autógrafa de ley que establece el pase progresivo de los trabajadores comprendidos en el Contrato Administrativo de Servicios (CAS) de la Sunat al régimen de la actividad privada (Decreto Legislativo 728) está a un paso de hacerse realidad. El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, ya firmó la autógrafa y su promulgación queda en manos del mandatario José Jerí.

"La aprobación de este proyecto reafirma la reivindicación de los derechos laborales de los trabajadores CAS y ratifica el régimen 728 en la Sunat. Este logro no es casualidad: es el resultado de meses de trabajo de incansable unidad y perseverancia. Cada esfuerzo, cada gestión y cada voz sumada hicieron posible dar este paso importante", escribió el Sindicato Único Nacional de Trabajadores CAS de la Sunat en sus redes sociales.

La norma, aprobada hace algunos días en el Pleno, busca también dictar medidas para fortalecer la capacidad operativa y administrativa de la Sunat a través de la gestión de recursos humanos. Ello permitirá garantizar la fiscalización y trazabilidad del transporte, así como la comercialización de insumos químicos, explosivos, equipos y maquinarias que pueden ser utilizados en actividades de la minería ilegal.

Trabajadores CAS de Sunat pasarían al régimen 728

El origen de la norma se remonta a la presentación del proyecto de ley a cargo del congresista de Acción Popular, Carlos Alva Rojas. Su propuesta fue dictaminada en la Comisión de Economía que formuló un texto sustitutorio, mientras que la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República decidió inhibirse para agilizar el trámite ordinario.

De esta manera, el proyecto fue aprobado el miércoles 3 de diciembre con 93 votos a favor y 14 abstenciones. En el artículo 2 de la autógrafa se precisa que la Sunat y sus trabajadores serán regulados por el régimen laboral de la actividad privada. Y es que, su objetivo central es garantizar la igualdad de derechos laborales, teniendo en cuenta que los empleados CAS no acceden a los mismos beneficios del DL 728.

"Entre las principales problemáticas destacan la situación de inequidad interna derivada de la coexistencia de trabajadores bajo el régimen CAS con condición de indeterminados, frente a otros bajo el régimen privado, lo cual debilita la política meritocrática y de carrera interna de la entidad", se lee en el dictamen de la Comisión de Economía.

A renglón seguido, el artículo 3 de la norma establece la adecuación progresiva de los trabajadores CAS que tengan la condición de indeterminados y un tiempo de servicios mínimo de tres años seguidos en esta situación. Dicha adaptación deberá realizarse conforme a la disponibilidad presupuestal y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Finalmente, se estipula que la Sunat tendrá un plazo no mayor de 90 días a partir de la entrada en vigencia de la norma, para emitir las disposiciones reglamentarias, administrativa y operativas necesarias para su implementación progresiva. En el mismo sentido, las instituciones públicas relacionadas con el control y fiscalización de insumos químicos, explosivos y maquinarias, podrán adecuar sus normas y procesos internos, dentro del marco de sus respectivas competencias.

