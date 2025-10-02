Caja Huancayo recibe respaldo de la AFD para promover finanzas inclusivas

Con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo sostenible y la inclusión financiera en el país, Caja Huancayo firmó un contrato de crédito subordinado con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). Esta alianza busca fomentar un modelo de financiamiento más verde e inclusivo, orientado con los principios de equidad social.

“Esta alianza es una señal clara de nuestro compromiso por ofrecer soluciones financieras que combinen crecimiento económico, equidad social y protección del medio ambiente. Junto con la AFD, estamos seguros de que lograremos un impacto positivo y sostenible en la vida de miles de familias peruanas”, destacó Caja Huancayo.

Un hito en la Inclusión financiera

Es importante mencionar que este acuerdo representa el primer crédito subordinado dado por la AFD al país. Ello demuestra la confianza en Caja Huancayo como un factor clave en la inclusión financiera de los miles de peruanos.

“Esto representa fortalecer nuestro patrimonio, incrementar nuestro volumen de créditos para brindar a nuestros clientes una mejor atención”, menciona César Hidalgo, gerente de operaciones y finanzas de Caja Huancayo.

Gracias a este respaldo internacional, Caja Huancayo podrá:

Fortalecer su capacidad de intervención como actor de inclusión.

Ampliar el acceso al crédito responsable en zonas donde aún existen brechas significativas en financiamiento y presencia del Estado.

Financiar la transición baja en carbono y la adaptación al cambio climático de PYMES, financiando proyectos de eficiencia energética, energías renovables y otras inversiones sostenibles de pymes y emprendedores.

Promover el emprendimiento y el empoderamiento económico de las mujeres, reforzando su autonomía, conocimiento, así como su resiliencia al cambio climático y social.

Igualdad de oportunidades

Parte de su compromiso con América Latina, la AFD resalta que busca fortalecer el sistema de microfinanzas con doble propósito: inclusión social y transición climática. “Confiamos en que Caja Huancayo será un motor para un desarrollo más justo y sostenible”, acota Xavier Mesnard, director de AFD Lima.

Por ello, Caja Huancayo tiene como objetivo que los recursos de línea de crédito se enfoquen en dos grandes grupos:

Financiamiento de proyectos en relación con el cambio climático.

El empoderamiento de las mujeres.

Cabe destacar que el crédito subordinado de 20 millones de dólares (en moneda nacional), espera beneficiar a más de 5 700 usuarios en un marco de 7 años bullet. De ello, al menos el 30% serán mujeres, lo que refuerza su compromiso con la equidad de género y la inclusión financiera.

“Ahora, con este apoyo, vamos a poder llegar a la población que más lo necesite con estos microcréditos que vamos a entregar”, finalizó Manuel Isique, director de Caja Huancayo.

