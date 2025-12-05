Programa Contigo inició con los pagos a más de 142 mil nuevos usuarios: consulta si eres beneficiario a través del Banco de la Nación

Programa Contigo inició el pago de la pensión no contributiva de S/300 a través del Banco de la Nación. | Foto: composición LR

Programa Contigo inició el pago de la pensión no contributiva de S/300 a través del Banco de la Nación. | Foto: composición LR

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) anunció que este viernes 5 de diciembre inicia el sexto y último pago del programa Contigo. El retiro de esta pensión no contributiva de S/300, destinada a más de 142.000 personas con discapacidad severa en situación de pobreza o pobreza extrema, se podrá efectuar a través del Banco de la Nación mediante sus cajeros automáticos, agentes y agencias habilitadas.

Si bien el cobro ya está habilitado, el Midis recordó que las Unidades Territoriales continuarán dando asistencia directa a los usuarios y a sus cuidadores. El objetivo es evitar contratiempos durante el retiro y orientarlos sobre las diferentes opciones que ofrece el Banco de la Nación para acceder a la pensión sin dificultades.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a los S/300 que ofrece el programa Contigo del Midis?

Para poder acceder al programa Contigo del Midis, es necesario cumplir ciertos requisitos específicos. Esto son:

Acreditar con un certificado médico, emitido por un establecimiento de salud, que acredite que la persona padece una discapacidad severa.

No percibir ingresos ni pensiones de entidades públicas o privadas.

Estar clasificado en situación de pobreza o pobreza extrema, según SISFOH. Cabe mencionar que este último cuenta con una vigencia de 4 años, en zonas urbanas, 6 años en zonas rurales y 8 años, en casos de personas pertenecientes a pueblos indígenas de la Amazonía.

¿Cómo saber si soy beneficiario del bono Programa Contigo 2025?

Si quieres saber si eres uno de los beneficiarios del Programa Contigo del Minis para recibir la pensión no contributiva, debes seguir los siguientes pasos.

Ingresa a la plataforma oficial del Programa Nacional Contigo Agrega tu número de DNI y fecha de nacimiento

Para quienes requieren asistencia personalizada, continúa habilitada la línea telefónica (01) 644 9006, opción 1, así como el correo institucional, donde se debe consignar nombre completo, DNI y número de contacto.