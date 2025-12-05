HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Programa Contigo inició con los pagos a más de 142 mil nuevos usuarios: consulta si eres beneficiario a través del Banco de la Nación

El Programa Contigo habilitó el cobro de la pensión de S/300 para más de 142.000 usuarios incorporados en el último padrón. El Banco de la Nación atenderá a los beneficiarios en sus canales autorizados para facilitar el retiro sin contratiempos.

Programa Contigo inició el pago de la pensión no contributiva de S/300 a través del Banco de la Nación.
Programa Contigo inició el pago de la pensión no contributiva de S/300 a través del Banco de la Nación.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) anunció que este viernes 5 de diciembre inicia el sexto y último pago del programa Contigo. El retiro de esta pensión no contributiva de S/300, destinada a más de 142.000 personas con discapacidad severa en situación de pobreza o pobreza extrema, se podrá efectuar a través del Banco de la Nación mediante sus cajeros automáticos, agentes y agencias habilitadas.

Si bien el cobro ya está habilitado, el Midis recordó que las Unidades Territoriales continuarán dando asistencia directa a los usuarios y a sus cuidadores. El objetivo es evitar contratiempos durante el retiro y orientarlos sobre las diferentes opciones que ofrece el Banco de la Nación para acceder a la pensión sin dificultades.

Confirman fechas y montos de la gratificación ONP para pensionistas de los regímenes 19990, 20530, 18846 y más

lr.pe

¿Cuáles son los requisitos para acceder a los S/300 que ofrece el programa Contigo del Midis?

Para poder acceder al programa Contigo del Midis, es necesario cumplir ciertos requisitos específicos. Esto son:

  • Acreditar con un certificado médico, emitido por un establecimiento de salud, que acredite que la persona padece una discapacidad severa.
  • No percibir ingresos ni pensiones de entidades públicas o privadas.
  • Estar clasificado en situación de pobreza o pobreza extrema, según SISFOH. Cabe mencionar que este último cuenta con una vigencia de 4 años, en zonas urbanas, 6 años en zonas rurales y 8 años, en casos de personas pertenecientes a pueblos indígenas de la Amazonía.

Cronograma de pagos diciembre 2025: conoce las fechas para cobrar sueldo y aguinaldo de trabajadores y pensionistas del Estado, vía Banco de la Nación

lr.pe

¿Cómo saber si soy beneficiario del bono Programa Contigo 2025?

Si quieres saber si eres uno de los beneficiarios del Programa Contigo del Minis para recibir la pensión no contributiva, debes seguir los siguientes pasos.

  1. Ingresa a la plataforma oficial del Programa Nacional Contigo
  2. Agrega tu número de DNI y fecha de nacimiento

Para quienes requieren asistencia personalizada, continúa habilitada la línea telefónica (01) 644 9006, opción 1, así como el correo institucional, donde se debe consignar nombre completo, DNI y número de contacto.

