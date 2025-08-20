Bono del Programa Contigo inicia pagos en agosto de 2025 con más de 1.200 nuevos afiliados: así puedes conocer si eres beneficiario

El Programa Contigo está a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). | Foto: El Peruano/LR

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) anunció el inicio del cuarto pago del 2025 correspondiente al Programa Nacional Contigo. A partir del viernes 22 de agosto, 142.771 personas con discapacidad severa, en condición de pobreza y pobreza extrema, podrán cobrar la pensión no contributiva bimestral.

En este nuevo padrón se incorporan más de 1.200 nuevos usuarios, quienes, al igual que los demás afiliados, tendrán a su disposición diferentes canales del Banco de la Nación para cobrar los 300 soles asignados. El subsidio busca garantizar un ingreso mínimo a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El pago de la pensión no contributiva del Programa Contigo comienza este 22 de agosto de 2025 en todo el país. El Midis informó que los usuarios podrán acercarse a cajeros automáticos, agentes Multired o agencias del Banco de la Nación para retirar el subsidio correspondiente.

Además de cobrar el padrón vigente, los beneficiarios que tengan pendientes pagos de meses anteriores podrán regularizar su situación en los mismos puntos habilitados. De esta forma, el programa busca asegurar que ninguna persona con discapacidad severa en pobreza quede sin recibir la ayuda económica que le corresponde.

Requisitos para acceder a la pensión no contributiva por discapacidad severa

El Programa Contigo está dirigido exclusivamente a personas que cumplan ciertos criterios establecidos por el Midis. Para acceder al beneficio, los solicitantes deben acreditar discapacidad severa, certificada por el Ministerio de Salud (Minsa).

Otro de los requisitos fundamentales es encontrarse clasificado en condición de pobreza o pobreza extrema en el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). Asimismo, no se debe recibir otra pensión ni subsidio económico otorgado por el Estado. Cumplidos estos lineamientos, la persona puede ser incorporada al padrón oficial de beneficiarios y recibir el apoyo económico cada dos meses.

Este subsidio bimestral garantiza un ingreso fijo de 300 soles, que representa un alivio económico importante para las familias que enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad. El objetivo es asegurar que las personas con discapacidad severa tengan acceso a recursos básicos que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

Cómo consultar si eres beneficiario del Programa Contigo en agosto de 2025

El Midis ha dispuesto varias alternativas para que los ciudadanos puedan verificar si forman parte del padrón de beneficiarios. Una de las formas más rápidas es ingresar a la plataforma oficial del Programa Contigo en donde se puede consultar con el número de DNI y fecha de nacimiento.

Otra opción es acceder al Sistema Integrado Contigo (SICONTIGO), disponible en la web del programa, en el cual también se solicita el documento de identidad. Para quienes prefieren atención directa, está habilitada la línea telefónica (01) 644 9006 opción 1, así como el correo electrónico, en donde se debe indicar nombre completo, número de DNI y teléfono de contacto.

De manera presencial, los interesados pueden acudir al Módulo de Atención al Ciudadano del Midis, ubicado en San Isidro. Allí podrán verificar si están en el padrón vigente, resolver dudas y dar seguimiento a trámites relacionados con la autorización, renovación o revocatoria del cobro de la pensión.