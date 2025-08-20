HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
EN VIVO

TC responde en vivo tras blindaje a Dina Boluarte y Donald Trump vs. Nicolás Maduro | Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha

Economía

Bono del Programa Contigo inicia pagos en agosto de 2025 con más de 1.200 nuevos afiliados: así puedes conocer si eres beneficiario

El Programa Contigo anunció el inicio de un nuevo padrón con miles de beneficiarios incorporados y facilidades para consultar si accedes a la pensión.

El Programa Contigo está a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).
El Programa Contigo está a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). | Foto: El Peruano/LR

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) anunció el inicio del cuarto pago del 2025 correspondiente al Programa Nacional Contigo. A partir del viernes 22 de agosto, 142.771 personas con discapacidad severa, en condición de pobreza y pobreza extrema, podrán cobrar la pensión no contributiva bimestral.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En este nuevo padrón se incorporan más de 1.200 nuevos usuarios, quienes, al igual que los demás afiliados, tendrán a su disposición diferentes canales del Banco de la Nación para cobrar los 300 soles asignados. El subsidio busca garantizar un ingreso mínimo a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

PUEDES VER: Si fallece un afiliado de la ONP, ¿quiénes son los beneficiarios que pueden acceder a una pensión?

lr.pe

Bono del Programa Contigo: cuándo inicia el pago y cuántos beneficiarios recibirán 300 soles

El pago de la pensión no contributiva del Programa Contigo comienza este 22 de agosto de 2025 en todo el país. El Midis informó que los usuarios podrán acercarse a cajeros automáticos, agentes Multired o agencias del Banco de la Nación para retirar el subsidio correspondiente.

Además de cobrar el padrón vigente, los beneficiarios que tengan pendientes pagos de meses anteriores podrán regularizar su situación en los mismos puntos habilitados. De esta forma, el programa busca asegurar que ninguna persona con discapacidad severa en pobreza quede sin recibir la ayuda económica que le corresponde.

PUEDES VER: Fonavi 2025: ¿qué documentos necesito para cobrar el Reintegro 4 a finales de agosto en el Banco de la Nación?

lr.pe

Requisitos para acceder a la pensión no contributiva por discapacidad severa

El Programa Contigo está dirigido exclusivamente a personas que cumplan ciertos criterios establecidos por el Midis. Para acceder al beneficio, los solicitantes deben acreditar discapacidad severa, certificada por el Ministerio de Salud (Minsa).

Otro de los requisitos fundamentales es encontrarse clasificado en condición de pobreza o pobreza extrema en el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). Asimismo, no se debe recibir otra pensión ni subsidio económico otorgado por el Estado. Cumplidos estos lineamientos, la persona puede ser incorporada al padrón oficial de beneficiarios y recibir el apoyo económico cada dos meses.

Este subsidio bimestral garantiza un ingreso fijo de 300 soles, que representa un alivio económico importante para las familias que enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad. El objetivo es asegurar que las personas con discapacidad severa tengan acceso a recursos básicos que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

PUEDES VER: EsSalud ofrece este beneficio para hijos mayores de 18 años de los afiliados en 2025: consulta como acceder al seguro social

lr.pe

Cómo consultar si eres beneficiario del Programa Contigo en agosto de 2025

El Midis ha dispuesto varias alternativas para que los ciudadanos puedan verificar si forman parte del padrón de beneficiarios. Una de las formas más rápidas es ingresar a la plataforma oficial del Programa Contigo en donde se puede consultar con el número de DNI y fecha de nacimiento.

Otra opción es acceder al Sistema Integrado Contigo (SICONTIGO), disponible en la web del programa, en el cual también se solicita el documento de identidad. Para quienes prefieren atención directa, está habilitada la línea telefónica (01) 644 9006 opción 1, así como el correo electrónico, en donde se debe indicar nombre completo, número de DNI y teléfono de contacto.

De manera presencial, los interesados pueden acudir al Módulo de Atención al Ciudadano del Midis, ubicado en San Isidro. Allí podrán verificar si están en el padrón vigente, resolver dudas y dar seguimiento a trámites relacionados con la autorización, renovación o revocatoria del cobro de la pensión.

Notas relacionadas
¿Cuáles son los canales para cobrar la ayuda económica del Estado en el Banco de la Nación? Cobra Pensión 65, Contigo, Juntos, y otros

¿Cuáles son los canales para cobrar la ayuda económica del Estado en el Banco de la Nación? Cobra Pensión 65, Contigo, Juntos, y otros

LEER MÁS
Peruanos podrán cobrar Bono del Programa Contigo en junio de 2025: recibirán beneficio económico al cumplir con un único requisito

Peruanos podrán cobrar Bono del Programa Contigo en junio de 2025: recibirán beneficio económico al cumplir con un único requisito

LEER MÁS
Beneficiarios del programa Contigo podrían perder subvención bimensual de S/300 si no cumplen esta condición en 2025, según Midis

Beneficiarios del programa Contigo podrían perder subvención bimensual de S/300 si no cumplen esta condición en 2025, según Midis

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

LEER MÁS
Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

LEER MÁS
Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Si fallece un afiliado de la ONP, ¿quiénes son los beneficiarios que pueden acceder a una pensión?

Si fallece un afiliado de la ONP, ¿quiénes son los beneficiarios que pueden acceder a una pensión?

LEER MÁS
El producto estrella del Perú que lidera las exportaciones y superó a Chile como principal productor mundial: crece al 122% anual

El producto estrella del Perú que lidera las exportaciones y superó a Chile como principal productor mundial: crece al 122% anual

LEER MÁS
Fonavi 2025: ¿qué documentos necesito para cobrar el Reintegro 4 a finales de agosto en el Banco de la Nación?

Fonavi 2025: ¿qué documentos necesito para cobrar el Reintegro 4 a finales de agosto en el Banco de la Nación?

LEER MÁS
Retiro de AFP 2025: Congreso enfrenta presión para aprobar la liberación de hasta S/21.400

Retiro de AFP 2025: Congreso enfrenta presión para aprobar la liberación de hasta S/21.400

LEER MÁS
Préstamo del Banco de la Nación de S/100.000 se extiende en agosto 2025: requisitos y nuevo plazo límite

Préstamo del Banco de la Nación de S/100.000 se extiende en agosto 2025: requisitos y nuevo plazo límite

LEER MÁS
Fonavi alista pago del Reintegro 4: ¿cuál sería la fecha tentativa para hacer el cobro de la devolución de aportes en el Banco de la Nación?

Fonavi alista pago del Reintegro 4: ¿cuál sería la fecha tentativa para hacer el cobro de la devolución de aportes en el Banco de la Nación?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arequipa: Cuando vuelve el turismo en el Mirador de la Cruz del Cóndor en el Valle del Colca

El producto estrella del Perú que lidera las exportaciones y superó a Chile como principal productor mundial: crece al 122% anual

Censo nacional 2025: población de Arequipa se niega a responder preguntas como muestra de protesta hacia el gobierno de Boluarte

Economía

El producto estrella del Perú que lidera las exportaciones y superó a Chile como principal productor mundial: crece al 122% anual

Más del 50% de pequeñas y medianas empresas peruanas adopta la IA para expandirse internacionalmente

EsSalud ofrece este beneficio para hijos mayores de 18 años de los afiliados en 2025: consulta como acceder al seguro social

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota