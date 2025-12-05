Entre Fuerza Popular, APP y Podemos sumaron 33 votos a favor de la ampliación del Reinfo. El resto lo completaron la mayoría de bancadas de izquierda y Somos Perú. Foto: composición LR/Congreso

Entre Fuerza Popular, APP y Podemos sumaron 33 votos a favor de la ampliación del Reinfo. El resto lo completaron la mayoría de bancadas de izquierda y Somos Perú. Foto: composición LR/Congreso

En medio de protestas de los mineros artesanales que se volcaron a las calles desde hace más de dos semanas, el Pleno del Congreso aprobó una prórroga del Reinfo hasta el 31 de diciembre del 2026 o hasta que se apruebe la Ley Mape. En total, fueron 60 votos a favor, 36 en contra y 8 abstenciones los que validaron esta decisión, pendiente de ratificación en siete días como máximo.

La mayoría del respaldo provino de los grupos parlamentarios de Fuerza Popular (16), Alianza Para el Progreso (9) y Podemos (8), quienes inclinaron la votación. Y es que, no bastaba con el apoyo de los promotores de la norma como Juntos por el Perú, la Bancada Socialista, Perú Libre o algunos de Somos Perú, puesto que no contaban con la cantidad necesaria para el avance de la norma.

Precisamente, estas cuatro bancadas han sido las más cercanas a la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Peru (Confemin), cuyos integrantes se han mostrado poco satisfechos con el plazo aprobado y las restricciones al retorno de los más de 50.000 mineros excluidos del Reinfo a mediados de este año.

"Nosotros no estamos de acuerdo porque un año no es suficiente. Estamos a seis mese para que termine este periodo de gobierno transitorio y luego de los otros seis meses, no habría tiempo para que puedan discutir, elaborar o aprobar una Ley Mape", declaro a este medio Magno Palomino, coordinador de la Confemin.

Reinfo: así aprobaron las bancadas una nueva ampliación

Pese a la cuestión previa planteada por el integrante de la Mesa Directiva, Ilich López, para que el dictamen retorne a la Comisión de Energía y Minas, la ampliación del Reinfo por un año adicional avanzó. No obstante, el texto fue modificado sustancialmente tras los pedidos de los congresistas Diana Gonzáles y Jorge Morante, de votar por separado tres disposiciones de la norma.

En detalle, se trata de la suspensión de los procedimientos de exclusión, la reincorporación excepcional de los mineros al proceso de formalización y la continuidad de sus trámites. Todas estas medidas fueron rechazadas por el Pleno y por ende, quedaron fuera de la redacción final del dictamen.

Lo que se mantuvo como el consenso de las bancadas a lo largo del debate fue la extensión del Reinfo por un año adicional, ya no dos como se planteó al inicio. Solo Avanza País votó en bloque contra la norma. En Renovación Popular, ocho estuvieron en contra y 2 a favor, mientras que en Acción Popular y el Bloque Democrático Popular, cuatro rechazaron el dictamen.

En la bancada de Perú Libre, parece que no hubo consenso, ya que los parlamentarios María Agüero, José Balcázar y Américo Gonza se opusieron a la norma, tres lo hicieron a favor y el resto se abstuvo. Similar panorama se observó en en el partido de la lampa, donde tres de sus legisladores apoyaron ampliar el Reinfo hasta el 2026.

Como lo señalamos anteriormente, Juntos por el Perú (6), la Bancada Socialista (3), Somos Perú (6) y PL (4) se habían mostrado desde un principio como los principales defensores de este dictamen y los voceros de las demandas de la Confemin. Ahora, estos grupos parlamentarios evalúan presentar reconsideraciones o en su defecto, seguir presionando al Ejecutivo con la reincorporación de los mineros excluidos que presentaron reconsideraciones.