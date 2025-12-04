Cusco enfrenta más de 3.000 proyectos paralizados y su economía despediría el año con una caída de 7%

La alta cantidad de proyectos paralizados en Cusco refleja problemas graves en la ejecución y gestión de inversiones, señala el IPE.

El Cusco atraviesa un deterioro progresivo en su desempeño económico y en la calidad de la inversión pública. Pese a ser una de las regiones con mayores ingresos por canon minero y gasífero, casi S/13.000 millones desde 2021, hoy acumula más de 3.000 proyectos paralizados o abandonados, según datos del Banco Mundial citados por el Instituto Peruano de Economía (IPE).

Este escenario podría llevar a que la región cierre el 2025 con una caída de alrededor del 7% en su PBI, la peor en dos décadas. Carlos Gallardo, gerente general del IPE, explicó que el Cusco vivió entre 2004 y 2015 uno de los ciclos más dinámicos del país, con un crecimiento anual cercano al 10% y su menor nivel de pobreza (17,6%).

Turismo: visitas a Machu Picchu por debajo de prepandemia

Sin embargo, en los últimos 10 años el desempeño cambió drásticamente debido a que fluctuaciones fuertes en la actividad llevaron a una contracción en 2017, la primera desde 2002, y a un crecimiento promedio de apenas 0,9% entre 2015 y 2024. Como resultado, la pobreza volvió a incrementarse hasta 18,5%.

Uno de los sectores más afectados es el turismo. Gallardo señaló que, aunque la actividad ha mejorado tras la pandemia, las visitas a Machu Picchu siguen 24% por debajo de su tendencia prepandemia, lo que frena la recuperación del empleo y de la economía local.

En el agro, el IPE resaltó la necesidad de diversificar la oferta exportable y aprovechar cultivos de alto valor. En minería, la región mantiene tres proyectos por US$3.300 millones, cuya puesta en marcha permitiría duplicar la producción actual de cobre y superar las 525.000 toneladas. Sin embargo, su avance depende de condiciones más favorables para la inversión privada.

Para Gallardo, la competitividad regional depende de un uso más eficiente de los recursos públicos. "La alta cantidad de proyectos paralizados refleja problemas graves en la ejecución y gestión de inversiones", advirtió. Según el Banco Mundial, 45% de los proyectos en el país entraron en abandono desde 2012, tendencia que se agrava en regiones como Cusco.

Remarcó finalmente la urgencia de reactivar los motores de inversión privada en el Cusco pues el IPE proyecta que el PBI regional caiga alrededor de 7% en 2025.

Impulsar proyectos mineros

Fernando Santoyo, presidente de la Cámara de Comercio del Cusco, destacó la urgencia de impulsar los proyectos mineros, mejorar las condiciones para la inversión y acelerar obras de infraestructura productiva: carreteras, saneamiento, servicios públicos y el aeropuerto. También remarcó la necesidad de masificar el uso del gas natural.

Por su parte, el presidente del Instituto Cusqueño de Economía (Incuse), Roger Valencia, alertó sobre la "difícil tramitología" que enfrenta el desarrollo de hoteles y proyectos turísticos, en contraste con la facilidad con la que se vienen ejecutando obras públicas sin sustento técnico, lo que contribuye al alto número de proyectos paralizados. Además, señaló el potencial del agro cusqueño en productos como flores y fresas.

Antonio Cusato, economista de país del Banco Mundial, recordó que el Perú mantiene una posición fiscal relativamente sólida, con deuda pública equivalente al 32,4% del PBI y un riesgo país menor que sus pares. Sin embargo, advirtió que la previsibilidad fiscal se ha debilitado debido a un déficit creciente y a un aumento de iniciativas legislativas tributarias, que pasaron de menos de 100 en 2020 a casi 300 en 2024.

En este contexto, Cusato detalló que el país cuenta con un margen para movilizar recursos que permita una provisión eficiente de servicios públicos. Así, destaco que si bien Perú cuenta con tasas impositivas a la renta de personas (30%) y empresas (29,5%) similares a otros países, su recaudación efectiva sería casi la mitad de los países de ingresos altos.

A esto, se suma un uso poco eficiente de recursos, lo cual se refleja en una excesiva creación de proyectos que llevó a que 45% de estos quede en situación de abandono desde 2012 a nivel nacional.