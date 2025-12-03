Grupo 5 y Agua Marina se encuentran en lista de las agrupaciones de cumbia más escuchadas en el Perú. | Foto: composición LR/Diario Uno/Piura en la Noticia/Deezer

Grupo 5 y Agua Marina se encuentran en lista de las agrupaciones de cumbia más escuchadas en el Perú. | Foto: composición LR/Diario Uno/Piura en la Noticia/Deezer

La cumbia peruana vuelve a conquistar el plano internacional. En esta ocasión, el Spotify Wrapped 2025 realizó un recuento oficial hasta la fecha y colocó a Grupo 5, Corazón Serrano y Agua Marina entre las agrupaciones más escuchadas del país, lo que consolidó su posición como las más sonadas del Perú.

Como cada diciembre, la reconocida plataforma musical revela los gustos y tendencias que marcaron el año entre los usuarios peruanos, y esta vez evidenció un claro dominio de la cumbia entre las preferencias nacionales.

TE RECOMENDAMOS TEMU VS. ALIEXPRESS: ¡AQUÍ ESTÁN LOS MEJORES PRECIOS! | TECHMOOD

El Top Artistas del Perú en el 2025. Foto: Spotify

Grupo 5, Corazón Serrano y Agua Marina entre los más escuchados del Spotify Wrapped 2025

Gracias a su enorme popularidad, el listado de Spotify Wrapped 2025 confirma que la cumbia se mantiene como el género musical más escuchado en el Perú. Este reconocimiento también reafirma el liderazgo de agrupaciones como Grupo 5, Corazón Serrano y Agua Marina en el gusto del público.

Al mencionar a las tres agrupaciones, los números dicen que tanto Corazón Serrano, Grupo 5 y Agua Marina superan el millón de reproducciones de oyentes mensuales.

Esto se refleja en canciones que encabezan los rankings, como ‘Tu recuerdo’, ‘Olvídame’ y ‘Heridas de amor’ de Corazón Serrano; ‘Amor de mis amores’, ‘Te vas’ y ‘El ritmo de mi corazón’ de Grupo 5; así como ‘Tu amor fue una mentira’, ‘Paloma ajena’ y ‘Pensando en ti’ de Agua Marina. Estos temas figuran entre los más reproducidos y se han consolidado como verdaderos hits en el país.

¿Qué otra agrupación aparece en la lista?

Otro grupo de cumbia que aparece entre los más escuchados es La Única Tropical, que cuenta con más de 850.000 oyentes mensuales gracias a sus temas más sonados, como ‘Si esta casa hablara’, ‘Partido en dos’, ‘Cual adiós’ y ‘Tatto’, los cuales han tenido una gran acogida en el Perú.