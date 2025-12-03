Spotify Wrapped 2025: guía para ver tu resumen anual con las canciones y artistas que más escuchaste
Aplicación Spotify activó función para resumir todos tus gustos musicales a lo largo del 2025 y hasta un saludo de tu artista favorito.
- La batería de mi smartphone se ha hinchado: ¿por qué sucede esto y qué tan peligroso es?
- ¿Piensas renovar tu smartphone? Estos son los 10 teléfonos de gama alta más potentes del mundo
Los usuarios de Spotify podrán disfrutar de su acostumbrada campaña de recopilación de música a pocos días del fin del 2025. La aplicación habilitó la posibilidad de mostrar un resumen de las canciones favoritas, artistas y géneros que más escuchaste este año. El resultado se podrá apreciar en tarjetas personalizadas, gráficos interactivos y hasta un saludo de tu artista favorito que podrás compartir en tus redes sociales.
¿De qué trata Spotify Wrapped y cómo activarlo?
El Spotify Wrapped es un resumen anual de la plataforma musical que se activa cada fin de año con el objetivo de que los usuarios puedan conocer sus hábitos musicales.
TE RECOMENDAMOS
TEMU VS. ALIEXPRESS: ¡AQUÍ ESTÁN LOS MEJORES PRECIOS! | TECHMOOD
PUEDES VER: La noticia del año para usuarios gratuitos de Spotify: este es el futuro de la reproducción aleatoria en la app
Con esta opción podrás conocer tus canciones más escuchadas, artistas favoritos, minutos totales de reproducción, géneros más reproducidos, saludo especial y listas personalizadas basadas en tu historial. Incluso la aplicación simulará una carrera entre los cantantes que más escuchaste este 2025. Cientos de cibernautas ya la están usando y es fácil de activar.
Artistas más escuchados de Spotify este 2025. Foto: Spotify
Cabe resaltar, que Spotify Wrapped no es exclusiva de los usuarios Premium y puede ser usada por todos sus usuarios. Para activarlo solo debes tener registrada tu cuenta de Spotify y que la aplicación esté actualizada en Play Store o App Store.
PUEDES VER: ¿Qué ocurrió con Winamp? La aplicación de música que reinaba antes que Spotify cumplió 28 años y se resiste a morir
Álbumes más escuchados de Spotify este 2025. Foto: Spotify
Spotify Wrapped: revisa la guía para obtener tu resumen anual
Tras el fuerte interés que está generando Spotify Wrapped 2025, acceder a tu resumen musical es más sencillo de lo que parece. Aquí te contamos cómo encontrarlo.
- Instala o ingresa a la aplicación móvil de Spotify (iOS o Android). Revisa si tendrías una actualización pendiente.
- Ingresa a la pestaña de "Inicio" (el icono de la casita) y busca el banner de Wrapped. Luego selecciona 'Explorar tu año'. En caso no lo encuentres deberás ubicarlo en la pestaña 'Buscar' y la campaña Wrapped aparecerá como uno de los primeros temas o secciones
- La aplicación Spotify creará automáticamente una playlist con tus "Top Canciones de 2025" y podrás tener acceso a tus minutos escuchados, mejores canciones, lista personalizada, un saludo del artista que más hayas escuchado, entre otros.
- Con tus resultados, Spotify te dará la posibilidad de compartir las historias interactivas que desees en Instagram, X, Facebook, etc.
¿Qué fechas analiza Spotify Wrapped?
El Wrapped 2025 de Spotify abarca el contenido que hayas escuchado entre el 1 de enero de 2025 y unas pocas semanas antes del 3 de diciembre del mismo año. Insluco las reproducciones sin conexión se contabilizan para tus estadísticas de canciones más escuchadas y el total de minutos escuchados.