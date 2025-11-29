Joven ingeniero de la Beca 18 desarrolla prótesis 3D para mejorar la vida de animales. | Andina | Composición LR

Joven ingeniero de la Beca 18 desarrolla prótesis 3D para mejorar la vida de animales. | Andina | Composición LR

Cuando apenas tenía un par de meses, el perrito llamado Grau fue adoptado por una familia con la que compartió cuatro años. Sin embargo, un diagnóstico de tumor cambió todo, pues su salud se vio comprometida. Ante este escenario, su dueña, Sharon Bastidas, emprendió la búsqueda de opciones que le permitieran mejorar su calidad de vida. La solución llegó gracias a un talento de Beca 18, programa administrado por el Pronabec.

Héctor López Jiménez, natural de Arequipa y estudiante del último ciclo de Bioingeniería en la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), lidera el emprendimiento Dog Motion Studio, un proyecto que desarrolla prótesis funcionales y personalizadas para perros que han sufrido amputaciones.

Joven ingeniero lidera proyecto Dog Motion Studio

Dog Motion Studio emplea tecnología de escaneo anatómico, modelado digital e impresión 3D, integradas con principios de bioingeniería, para crear extremidades artificiales adaptadas a las necesidades específicas de cada paciente canino. “Nuestro enfoque combina la ingeniería con una evaluación clínica que permite determinar qué tan funcional será la prótesis en cada caso”, explicó López para Andina.

El caso de Grau llegó al equipo por recomendación de su médico veterinario. Su familia había considerado opciones en el extranjero, pero encontró en Dog Motion Studio una alternativa local, accesible y efectiva. La elaboración de la prótesis tomó un mes. Actualmente, el emprendimiento atiende a unas 20 mascotas, y el tiempo de entrega se ha reducido a dos semanas. El objetivo es bajarlo a solo siete días.

Un desarrollo innovador para prótesis caninas

Dog Motion Studio es, hasta el momento, el único proyecto en el país que ofrece un servicio integral de prótesis caninas con este nivel de personalización y tecnología. Además de su trabajo con mascotas, Héctor López ha liderado otros desarrollos innovadores, como el “Chip de la esperanza”, para detectar el avance del cáncer, y “MABIS”, un brasier inteligente que identifica el cáncer de mama mediante microondas. Ambos proyectos buscan aplicar ciencia de alto impacto en contextos locales.

Desde su creación, Dog Motion Studio ha generado gran interés en la comunidad veterinaria y entre familias con animales con discapacidad. Grau, protagonista de esta historia, continúa siendo un ejemplo de resiliencia. Aunque siempre fue activo y curioso, su nueva prótesis ha mejorado notablemente su movilidad, al punto de convertirse en una figura reconocida por quienes lo ven caminar por los parques o nadar con energía.

