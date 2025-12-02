HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Reportan sismo HOY en el Callao, según IGP
Reportan sismo HOY en el Callao, según IGP     Reportan sismo HOY en el Callao, según IGP     Reportan sismo HOY en el Callao, según IGP     
Economía

ADEX propone exonerar del IGV a la quinua, kiwicha y cañihua para impulsar consumo y combatir la desnutrición

La Asociación de Exportadores (ADEX) planteó que la quinua, la kiwicha y la cañihua sean incluidas en el Apéndice I del IGV, con el fin de abaratar su precio y promover su consumo en el país.

La medida beneficiaría a más de 125 mil familias productoras de las zonas altoandinas.
La medida beneficiaría a más de 125 mil familias productoras de las zonas altoandinas. | Foto: Adex

La presidenta del Comité de Granos Andinos de ADEX, Marisa Podestá Torres Llosa, propuso la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) para tres de los alimentos más nutritivos del Perú: la quinua, la kiwicha y la cañihua. El objetivo, señaló, es impulsar su consumo nacional y aportar a la lucha contra la desnutrición.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Podestá recordó que productos como el arroz y varias menestras —muchas de ellas importadas— ya están exonerados del IGV. Por ello, afirmó, resulta coherente aplicar el mismo beneficio a los granos andinos, que además son cultivados por pequeños agricultores del país.

TE RECOMENDAMOS

¿HABRÁ UNA CRISIS EN 2026?: señales que no se pueden ignorar | #Econow con Eduardo Recoba

PUEDES VER: Más beneficios tributarios: Congreso insiste en ley para exonerar del IGV a la carne de cuy

lr.pe

Bajarían 18% de precio

Según ADEX, si estos productos se incorporan al Apéndice I del TUO de la Ley del IGV, su precio final se reduciría alrededor de 18%, lo que facilitaría que más familias peruanas accedan a alimentos altamente nutritivos y producidos por la agricultura familiar de los Andes.

La quinua, en particular, ha sido reconocida por las Naciones Unidas como un recurso estratégico para la seguridad alimentaria presente y futura.

PUEDES VER: Fuerza Popular alista más exoneraciones tributarias en el Congreso con millonario impacto fiscal

lr.pe

Impacto económico y social

El gremio exportador enfatizó que la medida fortalecería la formalización, inversión y sostenibilidad de toda la cadena productiva. Además, tendría un impacto directo en más de 125.000 familias productoras de Puno, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa, Junín y Huancavelica, cuya economía depende de estos cultivos.

La producción de granos andinos también genera millones de jornales al año, siendo una fuente clave de ingresos en zonas con altos índices de pobreza. Para las empresas del sector, la exoneración permitiría aliviar costos operativos y financieros en un entorno de mayor competencia global y mayores exigencias técnicas.

La exoneración del IGV dinamizará este sector que tiene un alto potencial económico y social, fomentará la formalización y elevará la productividad”, afirmó Podestá.

Consumo aún es bajo

Datos del Ministerio de Desarrollo Agrario (Midagri) señalan que el consumo interno de granos andinos —entre ellos quinua, cañihua, kiwicha y tarwi— es de 2,3 kilos per cápita al año, una cifra que podría aumentar significativamente si los precios se vuelven más accesibles.

Competencia internacional crece

ADEX advirtió además que, aunque la producción de quinua está concentrada en Perú y Bolivia, otros países ya están incursionando en su cultivo: Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Países Bajos, India y China vienen desarrollando proyectos de adaptación agrícola para diversificar su oferta.

Si bien los volúmenes son menores que los de los países andinos, reflejan un creciente interés mundial por alimentos nutritivos y resistentes al cambio climático, lo que plantea un desafío competitivo para el Perú.

Notas relacionadas
Perú se afirma como potencia agroexportadora mundial: envíos crecen 25,5% y superan los US$743 millones entre enero y setiembre

Perú se afirma como potencia agroexportadora mundial: envíos crecen 25,5% y superan los US$743 millones entre enero y setiembre

LEER MÁS
Exportaciones peruanas sumaron US$8.269 millones en septiembre: ¿qué sectores lideraron el crecimiento?

Exportaciones peruanas sumaron US$8.269 millones en septiembre: ¿qué sectores lideraron el crecimiento?

LEER MÁS
“La corrupción frena el desarrollo del país”, advierte presidente de ADEX en el Día del Exportador

“La corrupción frena el desarrollo del país”, advierte presidente de ADEX en el Día del Exportador

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
MEF aprueba una nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores del sector público: conoce los montos según categoría

MEF aprueba una nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores del sector público: conoce los montos según categoría

LEER MÁS
Alexandra Ames: "El Gobierno no priorizó la educación; con S/50 millones no alcanza ni para 2.000 becas 18 de las 20.000 prometidas"

Alexandra Ames: "El Gobierno no priorizó la educación; con S/50 millones no alcanza ni para 2.000 becas 18 de las 20.000 prometidas"

LEER MÁS
Bono para trabajadores del sector público: beneficiarios y requisitos en Ley de Presupuesto 2026

Bono para trabajadores del sector público: beneficiarios y requisitos en Ley de Presupuesto 2026

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

LEER MÁS
Banco de la Nación 2025: ¿cuánto te prestan según tu edad? Guía de montos máximos y requisitos

Banco de la Nación 2025: ¿cuánto te prestan según tu edad? Guía de montos máximos y requisitos

LEER MÁS
Cambios en el Código Tributario: SUNAT flexibiliza sanciones por omisión en declaración de Impuesto a la Renta

Cambios en el Código Tributario: SUNAT flexibiliza sanciones por omisión en declaración de Impuesto a la Renta

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Economía

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 26 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Indecopi exige a aerolíneas informar sobre nueva tarifa por escala internacional en el aeropuerto Jorge Chávez desde diciembre

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025