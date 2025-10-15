Más beneficios tributarios: Congreso insiste en ley para exonerar del IGV a la carne de cuy

Norma pretende fortalecer la cadena productiva de la carne de cuy, aumentar su consumo a nivel nacional e incentivar su exportación. Foto: Andina

La Comisión de Economía del Congreso aprobó el dictamen que recomienda insistir en la propuesta para exonerar del IGV a la carne de cuy. Su objetivo es fortalecer la cadena productiva de este alimento, aumentar su consumo e incentivar su exportación, sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advirtió que representaría menos recursos para el Estado en alrededor de S/90,6 millones anuales.

Como consta en el documento que cursó la expresidenta de la República, Dina Boluarte, al entonces titular del Congreso, Alejandro Soto, dicho costo fiscal es 12 veces equivalente al Programa de Compensaciones para la Competitividad (Agroideas), entidad que ha impulsado planes de negocio enfocados en la implementación de galpones, capacitaciones técnicas dentro de la unidad agropecuaria y mejora de sistema de alimentación.

Pese a estas observaciones y a las críticas que formuló el Consejo Fiscal, el grupo de trabajo que preside Víctor Flores decidió darle luz verde a este beneficio tributario impulsado por el fallecido parlamentario Hernando Guerra García de Fuerza Popular (FP). En total, fueron 24 votos a favor y una abstención los que respaldaron su aprobación.

Para viabilizar sus alcances, se encarga al Poder Ejecutivo incluir a la carne de cuy como bien contenido en el Literal A del Apéndice I del Texto Único Ordenado de la Ley del IGV e ISC, aprobado por Decreto Supremo Supremo N° 055-99-EF. El otorgamiento de esta exoneración regirá a partir del primer día útil del mes siguiente al de la publicación de esta ley.

De acuerdo con otro de sus promotores, el congresista Víctor Flores, la propuesta permitirá activar a un sector productivo con miras a la exportación. No obstante, para el parlamentario de Avanza País, Alejandro Cavero, esta norma buscaría beneficiar a algunos sectores en base al mercantilismo.

Si bien la finalidad de esta norma en el papel es fortalecer la producción de carne de cuy y aumentar su consumo tanto en el mercado interno como externo, desde el gobierno consideran que una exoneración de este tipo no generaría un impacto eficaz en la reducción del precio de la comercialización de este alimento que se da en entornos de informalidad.

A contraparte, la Comisión de Economía del Congreso asegura que este beneficio tributario constituye un incentivo fundamental para estimular el desarrollo de esta actividad en el país e incrementar la competitividad respecto al resto de carnes. Además, anotan que el alto valor proteico del cuy tendría efectos favorables en la disminución de la inseguridad alimentaria y la nutrición.

Finalmente, se allanan a la observación expresada por el Ejecutivo respecto a retirar el artículo 4 de la autógrafa de ley. Y es que la creación de un Programa Nacional para fortalecer la cadena productiva del cuy en sus planes estratégicos y operativos contravenía lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ya que los ministerios son los encargados de diseñar, ejecutar y supervisar las políticas nacionales y sectoriales.

"En base al análisis realizado, la Comisión se ALLANA en retirar el artículo 4 de la Autógrafa de Ley, referido a la creación de un programa nacional para fortalecer la cadena productiva del cuy e INSISTE en los demás extremos de la Autógrafa de Ley", sentenciaron.