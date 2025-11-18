Sunat establece los bienes y artículos que pueden ingresar al Perú sin pagar impuestos. | Foto: Composición LR/IA/Andina.

Sunat establece los bienes y artículos que pueden ingresar al Perú sin pagar impuestos. | Foto: Composición LR/IA/Andina.

La Sunat actualizó recientemente la relación de artículos que pueden ingresar al país sin generar el pago de tributos. En este listado se detallan los bienes que califican como equipaje personal, así como aquellos que, por su cantidad, naturaleza o valor, no se consideran destinados a actividades comerciales.

Esta información resulta especialmente útil para los peruanos que retornan al país por las fiestas de fin de año y que suelen traer regalos u obsequios para sus familiares. Para ello, es importante revisar las disposiciones que emiten la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.

Sunat: productos y artículos libres de impuestos pueden ingresar al Perú

De acuerdo con la información publicada en el portal oficial de la Sunat sobre los bienes libres de impuestos, las personas que ingresan al Perú pueden traer una serie de artículos considerados como inafectos. Entre ellos figuran maletas, ropa, artículos de aseo personal, medicamentos, libros, revistas y otros objetos de uso cotidiano.

Asimismo, se permite el ingreso de determinados dispositivos electrónicos, como una laptop, hasta dos cámaras fotográficas, y hasta dos teléfonos celulares (los menores de 18 años solo pueden ingresar uno). También están permitidas tabletas, videocámaras no profesionales, máquinas de afeitar y equipos similares.

El reglamento incluye además artículos deportivos, instrumentos musicales portátiles, hasta cuatro memorias USB, 20 discos compactos y dos discos duros externos. Además, respecto al dinero, la Sunat establece que pueden ingresar efectivo o en su defecto instrumentos financieros negociables (dólares o su equivalente) en un monto menor o igual a US$10.000.

¿Qué sucede si no declaro un artículo al ingresar al Perú? Sunat lo aclara

Según la Sunat, si una persona ingresa mercancías al país sin declararlas ante la autoridad aduanera, estos bienes serán incautados. Para recuperarlos, el viajero deberá pagar no solo los impuestos que correspondan, sino también una multa equivalente al 50% del valor en aduana de los artículos retenidos. Todo esto debe realizarse siguiendo los procedimientos establecidos por la Ley General de Aduanas, regulada por el Decreto Legislativo N.º 1053 y sus actualizaciones.

¿Qué función cumple la Sunat en Perú?

La Sunat, o Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, cumple la función de administrar, recaudar y fiscalizar los impuestos internos y tributos aduaneros en el Perú. Su labor garantiza que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias, combate la evasión y el contrabando, y facilita el comercio exterior mediante el control del ingreso y salida de mercancías. De esta manera, contribuye al financiamiento de los servicios públicos y al orden económico del país.