Streamers

Ariana Bolo Arce revela que Sunat la multó con más de S/60.000 tras ser estafada por su amiga: "Lo pagué en 2 años y medio"

La influencer peruana, Ariana Bolo Arce, confesó que su contadora personal le robó S/40.000 y, como consecuencia, recibió una multa de más de S/60.000 por parte de la Sunat, la cual tuvo que fraccionar para poder pagarla en un plazo de dos años y medio.

La creadora de contenido indicó que se enteró de la sanción de Sunat cuando congelaron sus cuentas bancarias.
La creadora de contenido indicó que se enteró de la sanción de Sunat cuando congelaron sus cuentas bancarias.

En una entrevista con el streaming 'Habla Good', la youtuber peruana Ariana Bolo Arce recordó el golpe económico que sufrió durante sus primeros años como influencer. Según contó la creadora de contenido, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) le impuso una multa de más de S/60.000 tras enterarse de que su amiga de la infancia la estafara con S/40.000.

De acuerdo con la youtuber, su compañera, quien ejercía como su contadora personal, era la encargada de gestionar el pago de los tributos e impuestos ante la Sunat. Además, explicó que le brindó su clave SOL para que pudiera acceder a su cuenta y realizar los trámites correspondientes sin necesidad de su intervención directa.

PUEDES VER: Youtuber Ariana Bolo Arce denuncia que su contadora y amiga cercana la estafó con S/40.000: "Se largó a España"

lr.pe

"Confié a ciegas (...) Me robó un aproximado de S/40.000, pero la multa que me cayó a mí, de la misma Sunat por no pagar (impuestos) fue de más de S/60.000 y tuve que fraccionar ese dinero y lo tuve que pagar en 2 años y medio (...) Ella tenía todo, mi clave SOL, tenía el acceso a todo. A mí no me llegaba ni un correo, no me llegaba nada. Todo le llegaba a ella", sentenció Ariana Bolo Arce.

Youtuber Ariana Bolo Arce revela cómo se enteró de la multa de Sunat

De acuerdo con la influencer, el conflicto surgió cuando le congelaron las cuentas bancarias. Aunque le pidió una explicación a su amiga (y contadora) esta le señaló que la Sunat estaba realizando una inspección y que la habían elegido como usuaria para incomodarla. Por ello, le recomendó retirar todo su dinero de los bancos.

Esta situación alarmó a la youtuber que, por recomendación de uno de sus familiares, se acercó al establecimiento de la institución para pedir su reporte. Fue en ese momento que se entera de que contaba con una cuantiosa multa.

"Yo voy para la Sunat y me dicen: 'en este mes tienes una deuda de S/20.000 y no se ha fraccionado, por ende te ha caído otra, y tienes una del año pasado de S/30.000 y por esto tienes otra (multa). En total es más de S/60.000' Yo estaba sentada cuando me dijeron el monto. Me comenzaban a temblar las piernas porque claro, no tenía yo ese dinero", señaló.

Sin embargo, cuando la confrontó por lo ocurrido, su amiga le indicó que solo asumiría la mitad del monto adeudado. "Ni bien salgo, la llamo porque boté todo y me dijo: 'Mira pequeña, ¿te parece si asumo la mitad de esto?", comentó la youtuber.

Pese a que intentó reclamar a la Sunat para explicar que había sido víctima de una estafa, su denuncia no procedió, dado que no existía un contrato de por medio.

