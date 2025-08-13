Según Scotiabank, el resultado positivo al cierre del 2025 estaría explicado por la reducción gradual de la tasa de crédito hipotecario . Foto: Andina

Según Scotiabank, el resultado positivo al cierre del 2025 estaría explicado por la reducción gradual de la tasa de crédito hipotecario . Foto: Andina

El sector inmobiliario cerraría el 2025 con un crecimiento tres veces superior al estimado para el rubro de construcción, el cual se expandiría en 4,5% para este año. Según Scotiabank, dicho resultado se basa en la colocación de nuevos créditos hipotecarios debido a la mayor venta de viviendas en Lima, así como la recuperación de los mismos para viviendas sociales.

"El resultado positivo al cierre del 2025 estaría explicado por la reducción gradual de la tasa de crédito hipotecario -permite menores cuotas de pago-, en sintonía con la reducción de la tasa de referencia del BCRP, y el desempeño del rendimiento del bono a 10 años en soles -referencia para créditos de largo plazo-", se lee en el reporte de la entidad bancaria.

De igual forma, la estabilidad en los precios de los materiales de construcción en comparación con años anteriores también habría facilitado el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios. Otro factor que contribuye es la disminución del tipo de cambio sol-dólar en los últimos meses, lo que reduce el valor de las viviendas en términos de soles.

A ello hay que añadirle que la mejora del empleo formal en el sector privado, junto con un incremento de los ingresos reales y menores presiones inflacionarias respecto de los años previos, estarían influyendo en la decisión de compra.

Proyecciones hacia el 2025

Al cierre de este año, el reporte de Scotiabank prevé que la emisión de Nuevos Créditos Hipotecarios (NCH) aumentará aproximadamente un 13%, cifra que supera ligeramente el resultado del año 2024 (+12%), alcanzando poco más de 38.000créditos, aunque esta cantidad aún se situaría por debajo del récord establecido en 2021 (43.882).

"Como mencionamos, este resultado se vería impulsado por la venta de nuevas viviendas en Lima, la cual prevemos crezca cerca del 16% al cierre del 2024, colocándose poco más de 24.000 unidades, proyección en base a cifras de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP)", indicaron.

A ello se añadiría la recuperación en la comercialización de viviendas sociales, dado que el desembolso de créditos bajo el programa de Nuevo Crédito Mivivienda (NCMV) sobrepasaría levemente el nivel logrado en el 2024, año en que las colocaciones disminuyeron 20%, siendo la cifra anual más baja desde la pandemia ocurrida en el 2020.

Desempeño en el primer semestre del 2025

La colocación de Nuevos Créditos Hipotecarios sumó 20.345, cerca del 31% más respecto al primer semestre del 2024, de acuerdo con cifras de la SBS. Dicho resultado alcanzado durante los seis primeros meses de este año se ha convertido en la colocación semestral más alta desde el segundo semestre del 2021, que alcanzó lo 21.897.

En esta misma línea, la cifra de abril de este año fue la colocación mensual más elevada desde diciembre del 2021. Por su parte, la venta de viviendas en Lima superó las 12.000 unidades durante el primer semestre del 2025, es decir, un 25% más respecto al primer semestre del 2024, según información de CODIP.

Estos resultados se deben a las menores tasas de interés promedio de crédito hipotecario bancario, que se ubicó en 7,5% a finales de julio, así como la disminución de presiones inflacionarias (-1,7% en agosto, por debajo del 1,9% del 2024). No hay que dejar de lado el menor tipo de cambio en los últimos meses y la mejora del empleo e ingresos.

"Prevemos que al cierre de año se supere el nivel de colocaciones del 2024 (8,573 créditos), dado que durante este año ya no se contaría con dificultades presupuestarias", sentenciaron.