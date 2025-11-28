El pago especial que los trabajadores públicos y privados cobrarán por ley tras el feriado largo de diciembre 2025

El pago de gratificación o aguinaldo debe realizarse como máximo hasta el 15 de diciembre. Foto: composiciónLR/Andina/IPAE

El mes de diciembre 2025 llegará con noticias económicas favorables para los trabajadores formales del Perú. El calendario laboral marca un feriado largo el lunes 8 y martes 9, fechas que permitirán a millones de peruanos descansar, pero también esperar con expectativa un ingreso extra.

Tanto los empleados del sector público como del privado están próximos a recibir un pago obligatorio por ley, que representa un alivio económico antes de las fiestas de fin de año.

¿Cuál es el pago para trabajadores públicos y privados en diciembre 2025?

De acuerdo con la legislación laboral vigente, durante diciembre de cada año, los empleadores deben cumplir con el pago de la gratificación y el aguinaldo, según corresponda al régimen laboral del trabajador. En este 2025, el depósito de estos beneficios pueden ser cobrados tras el feriado largo del lunes 8 y martes 9.

El sector privado está obligado a pagar la gratificación navideña a sus empleados, la cual equivale a una remuneración completa si el trabajador ha laborado durante todo el semestre anterior. En tanto, los trabajadores públicos recibirán el aguinaldo de Navidad, que asciende a un monto fijo establecido por el Estado.

El cumplimiento de estos pagos no solo es un derecho del trabajador, sino también una responsabilidad legal para el empleador. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) fiscaliza el depósito oportuno y establece sanciones en caso de incumplimiento.

Gratificación, diciembre 2025: ¿cuánto me toca recibir?

La gratificación de diciembre es un ingreso adicional que se entrega a los trabajadores del sector privado bajo régimen general. Este beneficio equivale, en la mayoría de casos, a un sueldo íntegro, siempre que el colaborador haya trabajado durante todo el semestre (julio a diciembre). De no haber laborado todo ese periodo, el pago será proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

Según lo establecido por la Ley N.º 27735, las empresas tienen plazo hasta el 15 de diciembre para depositar la gratificación en la cuenta del trabajador. Si la empresa no cumple, puede ser multada. El cálculo de este pago se basa en los siguientes elementos:

Remuneración mensual del trabajador

Tiempo trabajado entre julio y diciembre 2025

Bonificaciones adicionales si la empresa aporta a EsSalud (9%) o a una EPS (6.75%)

En caso de no recibir el pago dentro del plazo, el trabajador debe comunicarse con su empleador. Si no obtiene una respuesta satisfactoria, puede presentar una denuncia ante Sunafil. Las multas para las empresas que incumplen pueden superar los S/129.000, dependiendo del tamaño del negocio y la cantidad de empleados afectados.

Aguinaldo, diciembre 2025: ¿de cuánto es?

El aguinaldo es un beneficio que se otorga dos veces al año a los trabajadores públicos. Para diciembre 2025, el Gobierno ha establecido que el monto será de S/300, según lo estipulado en la Ley de Presupuesto del Sector Público.

Este pago se hará efectivo junto con la planilla de diciembre y no está sujeto a descuentos, por lo que el monto será neto. El aguinaldo también incluye a:

Servidores nombrados y contratados bajo el Decreto Legislativo 276 y 1057 (CAS)

Docentes universitarios

Personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú

Pensionistas de la ONP y de otros regímenes públicos

La fecha exacta de abono dependerá del cronograma que publique el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para cada entidad del Estado.