Economía

Alquilar en Lima: Surco y La Molina sorprenden al ingresar al top 5 de distritos más baratos

La caída del dólar y el aumento de personas que prefieren comprar antes que alquilar están empujando los precios a la baja incluso en distritos de Lima Top, según Urbania.

Santiago de Surco y La Molina entran en el top cinco de las zonas más económicas
Santiago de Surco y La Molina entran en el top cinco de las zonas más económicas | Foto: composición LR

Dos distritos tradicionalmente asociados a precios altos —Santiago de Surco y La Molina— acaban de entrar al top cinco de los lugares más económicos para alquilar un departamento en Lima, según el último índice del Mercado Inmobiliario elaborado por Urbania.

El resultado sorprende porque ambos forman parte de la llamada Lima Top, donde normalmente los alquileres son más caros debido a su alta demanda y mejor calidad de servicios.

PUEDES VER: Alquiler en Lima cae a S/3.187 en octubre: revisa los distritos más caros y baratos, según Urbania

lr.pe

Por qué los alquileres bajaron en Surco y La Molina

De acuerdo con Luciano Barredo, gerente de marketing de Urbania, la caída de los precios de alquiler no es casualidad. Hay dos factores principales:

  1. El dólar cayó: muchos contratos de alquiler se calculan tomando como referencia el tipo de cambio. Como el dólar retrocedió, sobre todo en el último mes, los precios en soles también se ajustaron hacia abajo.
  2. Más personas están prefiriendo comprar antes que alquilar: la demanda de compra ya supera el 50%. Con tasas hipotecarias más competitivas y más oferta de departamentos nuevos, más familias se están inclinando por adquirir vivienda. Eso baja la presión sobre el mercado de alquiler y permite que los precios retrocedan, incluso en distritos tradicionalmente caros.

PUEDES VER: Indecopi advierte posibles sanciones a dueños que alquilan inmuebles por aplicaciones tras muerte de dos personas en piscina en 2022

lr.pe

Qué está pasando con los precios de alquiler en Surco y La Molina

  • Surco: la competencia viene desde los distritos vecinos, como Chorrillos, que tiene precios por metro cuadrado más bajos y una fuerte oferta de proyectos inmobiliarios. Además, su buena accesibilidad hace que muchos lo consideren una alternativa atractiva, obligando a Surco a ajustar sus precios.
  • La Molina: aunque pertenece a Lima Top, siempre tuvo un precio por m² más bajo por su lejanía y limitada accesibilidad. Sin embargo, muchas casas siguen siendo caras porque tienen mucho metraje. El cambio reciente no es por una transformación interna, sino por la dinámica general del mercado.

Según Barredo, sí podría mantenerse esta tendencia en 2026, especialmente si el tipo de cambio sigue estable o continúa a la baja, y si más familias optan por comprar en lugar de alquilar.

