Economía

MEF transfiere casi S/18 millones al Poder Judicial para reforzar seguridad en sedes judiciales y agilizar casos de criminalidad

El Ejecutivo autorizó el uso de la Reserva de Contingencia para financiar seguridad, equipamiento y las Unidades de Flagrancia en Lima y Callao. El monto exacto asciende a S/17.958.372,00.

Los recursos salen de la Reserva de Contingencia del MEF
Los recursos salen de la Reserva de Contingencia del MEF | Foto: Andina

El Gobierno aprobó una transferencia de S/17.958.372,00 al Poder Judicial para reforzar la seguridad en sus sedes, mejorar herramientas que aceleran los casos de criminalidad y fortalecer las Unidades de Flagrancia Piloto en Lima Metropolitana y Callao. La medida está contenida en el Decreto Supremo 271-2025-EF, firmado por el presidente José Enrique Jerí Oré y la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles.

¿De dónde proviene el dinero?

Los recursos salen de la Reserva de Contingencia del MEF, un fondo incluido en el Presupuesto Público para gastos urgentes o imprevistos. La Ley de Presupuesto 2025 permite usarlo excepcionalmente para acciones contra la delincuencia y el crimen organizado.

¿En qué se usará el monto transferido?

El Poder Judicial solicitó los recursos para tres objetivos:

  • Reforzar la seguridad en las sedes judiciales.
  • Mejorar herramientas que aceleran procesos por criminalidad.
  • Fortalecer las Unidades de Flagrancia Piloto de Lima y Callao.

Del total asignado:

  • S/7.108.781,00 se usarán para bienes y servicios.
  • S/10.849.591,00 se utilizarán para la compra de activos no financieros.

¿Qué debe hacer ahora el Poder Judicial?

En un plazo máximo de cinco días, el Poder Judicial debe emitir una resolución interna para detallar cómo distribuirá este presupuesto. Luego, sus oficinas de presupuesto deberán coordinar con el MEF para registrar correctamente las partidas. La norma también establece que el dinero no puede usarse para fines distintos a los autorizados.

