Arequipa sufre retrasos en investigaciones por carencia de laboratorio forense

La búsqueda de la justicia avanza a paso lento en Arequipa. Centenares de casos sufren demoras debido a la falta de un laboratorio dignamente equipado. Muchas muestras importantes de ADN tienen que ser trasladadas hasta Lima para continuar con las investigaciones, retrasando los procesos en la División de Investigación Criminal de Arequipa (Divincri), así lo señalaron las autoridades de la Corte Superior de Justicia.

"Muchos de los exámenes que van de la mano con la Policía y la Fiscalía, lamentablemente, se tienen que realizar en Lima. Pese a la importancia de los casos en Arequipa, no tenemos un laboratorio que tenga los equipos o reactivos suficientes, por ejemplo: en un delito donde se necesite evaluar el ADN, se debe esperar hasta 6 meses que la muestra se envié a la capital, igual sucede con un celular empleado en un caso de extorsión", mencionó Nicolás Iscarra Pongo, presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

TE RECOMENDAMOS 'HABLANDO HV3V4D4S’ EN EL CONGRESO: ABOGADO CITÓ A JORGE LUNA Y RICARDO MENDOZA | FUERTE Y CLARO

Al respecto, el personal de Criminalística señaló que se tiene gran porcentaje de la construcción del nuevo laboratorio; sin embargo, aún no ha sido inaugurado porque carecen de insumos y equipos.

Equipos agilizarían la búsqueda de justicia para víctimas

Algunos de los equipos que se requieren en Arequipa con urgencia son, por ejemplo, cámara de cianocrilato, ADN avanzada, equipos de recepción de cámaras de absorción atómica, entre otros.

"La población reclama por qué demoran tanto las investigaciones, y es precisamente porque existen limitaciones logísticas. Si habría un laboratorio completo podríamos acortar semanas o meses de investigaciones", enfatizó el presidente de la Corte.

Puedes ver: Proyecto del Congreso busca cerrar zoológicos sin garantizar destino adecuado para los animales

En manos del Gobierno Regional

El Ministerio del Interior inició la ejecución del laboratorio; sin embargo, según las autoridades locales, se paralizó a un 95% de culminarse por problemas de arbitraje. "Lamentablemente se entrampó por problemas legales (…) El gobernador Rohel Sánchez ha expresado su compromiso para llevarlo a cabo porque tiene una repercusión directa con la seguridad ciudadana", aseguró Iscarra Pongo.

Por su parte, el gobernador de Arequipa indicó que están a la espera de dos convenios: la compra de un equipo de geolocalización y el expediente del laboratorio de Criminalística, sobre esto último señaló que ya se cuenta con un financista.

Hay mucha expectiva por el nuevo laboratorio, debido a que la infraestructura actual es muy pequeña, esta se encuentra ubicada en la avenida Goyoneche, donde funciona la Divincri. Los pobladores esperan que el nuevo local se inaugure a finales de 2026,