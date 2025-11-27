El Mercado N.º 1 La Parada, conocido por sus precios accesibles y su gran oferta de productos, será escenario de una jornada inédita este viernes 28 de noviembre. Por primera vez, sus comerciantes participarán en la campaña del Black Friday con rebajas exclusivas en diversas categorías de alimentos y productos de primera necesidad.

Esta iniciativa forma parte del proceso de modernización que impulsa la Municipalidad de Lima, con el respaldo de Invermet y Emilima S.A., y busca consolidar al mercado como un espacio comercial ordenado, seguro y competitivo, sin perder su identidad popular. La mayoría de las promociones se aplicarán en compras presenciales, aunque algunos rubros también habilitarán delivery para facilitar el acceso a los consumidores.

Black Friday 2025: ¿en qué consiste la acción que se realizará en La Parada el viernes 28 de noviembre?

La campaña de descuentos en La Parada contará con la participación de comerciantes formalizados, quienes ofrecerán productos con rebajas considerables desde la apertura del mercado hasta las 11:59 p. m. o hasta agotar stock. Esta acción busca no solo dinamizar las ventas en vísperas navideñas, sino también acercar la experiencia del Black Friday al consumidor que realiza compras en espacios tradicionales.

Actualmente, La Parada atraviesa un proceso de reestructuración que incluye la construcción del nuevo Mercado N.º 1, el cual tendrá una infraestructura moderna de dos niveles, con 2.500 puestos de venta, 32 tiendas independientes y 72 depósitos. En paralelo, se han firmado más de 950 contratos de formalización, un paso clave en la transformación del lugar en un entorno más seguro y ordenado.

Los comerciantes participantes compartirán sus ofertas a través de las redes sociales oficiales del mercado, permitiendo que el público conozca los productos disponibles para entrega a domicilio. Esto marca un hito importante en la digitalización del comercio minorista tradicional, que se adapta así a las nuevas exigencias del consumidor limeño.

¿Qué es el Black Friday?

El Black Friday es una campaña de promociones originada en Estados Unidos, que se celebra el último viernes de noviembre, justo después del Día de Acción de Gracias. Esta fecha marca el inicio no oficial de la temporada navideña y se caracteriza por grandes rebajas en tiendas físicas y plataformas digitales.

En Perú, el Black Friday ha cobrado relevancia en la última década. Miles de marcas aprovechan esta jornada para lanzar ofertas atractivas en productos tecnológicos, ropa, electrodomésticos, viajes, alimentación y más. El crecimiento de esta campaña ha sido tal, que se ha instalado como una de las fechas comerciales más importantes del año junto con los Cyber Days y el Cyber Wow.

Este 2025, el Black Friday se realizará el viernes 28 de noviembre. Dado que coincide con el inicio de la gratificación de diciembre, se espera una alta participación de consumidores, quienes ven en esta fecha la oportunidad de adquirir productos con importantes descuentos antes de la temporada navideña.