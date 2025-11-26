Parque de las Leyendas ofrece entradas con 50% de descuento: ¿quiénes pagarán solo S/5 en diciembre?
Además de la promoción especial por Black Friday, en ambas sedes del Parque de las Leyendas se realizarán actividades recreativas y educativas dirigidas a toda la familia.
Este viernes 28 de noviembre, el Parque de las Leyendas ofrecerá una promoción especial por Black Friday, con entradas para niños de 3 a 12 años que tendrán un 50% de descuento y cuyo precio pasará de S/10 a S/5.
La compra con este beneficio podrá realizarse exclusivamente a través de la página web oficial del recinto, y permitirá que los menores disfruten de todas las atracciones durante todo el mes de diciembre.
Promoción por Black Friday para niños. Créditos: Patronato del Parque de Las Leyendas
Actividades por el Día del Jaguar y el Día del Hormiguero
Además, en el marco del Día Internacional del Jaguar y del Día Mundial del Hormiguero, este sábado 29 de noviembre se realizarán actividades educativas y recreativas en ambas sedes del zoológico.
En San Miguel, desde las 9:30 a. m., los visitantes podrán participar en una charla educativa sobre los otorongos amarillos y conocer más sobre su enriquecimiento ambiental. También se instalará una feria ambiental, en la que se abordará la importancia de conservar al jaguar, especie catalogada como “casi amenazada” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
A las 10:00 a. m., en la zona Selva, se compartirá información sobre los otorongos melánicos. Por la tarde, a las 3:00 p. m., se dictará el taller Conoce a Lili, nuestra hormiguera, en el cual los niños podrán elaborar máscaras. Luego, a las 3:30 p. m., se brindará una charla educativa sobre los hormigueros gigantes.
Actividades en la sede Huachipa
En la sede Huachipa, el público podrá asistir a exhibiciones de lobos marinos en el anfiteatro todos los sábados, domingos y feriados, en dos horarios: 12:00 p. m. y 3:00 p. m.
