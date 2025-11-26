Entradas a mitad de precio en el Parque de las Leyendas este 28 de noviembre. | Milko Torres / La República

Entradas a mitad de precio en el Parque de las Leyendas este 28 de noviembre. | Milko Torres / La República

Este viernes 28 de noviembre, el Parque de las Leyendas ofrecerá una promoción especial por Black Friday, con entradas para niños de 3 a 12 años que tendrán un 50% de descuento y cuyo precio pasará de S/10 a S/5.

La compra con este beneficio podrá realizarse exclusivamente a través de la página web oficial del recinto, y permitirá que los menores disfruten de todas las atracciones durante todo el mes de diciembre.

TE RECOMENDAMOS 'HABLANDO HV3V4D4S’ EN EL CONGRESO: ABOGADO CITÓ A JORGE LUNA Y RICARDO MENDOZA | FUERTE Y CLARO

Promoción por Black Friday para niños. Créditos: Patronato del Parque de Las Leyendas

Actividades por el Día del Jaguar y el Día del Hormiguero

Además, en el marco del Día Internacional del Jaguar y del Día Mundial del Hormiguero, este sábado 29 de noviembre se realizarán actividades educativas y recreativas en ambas sedes del zoológico.

En San Miguel, desde las 9:30 a. m., los visitantes podrán participar en una charla educativa sobre los otorongos amarillos y conocer más sobre su enriquecimiento ambiental. También se instalará una feria ambiental, en la que se abordará la importancia de conservar al jaguar, especie catalogada como “casi amenazada” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

A las 10:00 a. m., en la zona Selva, se compartirá información sobre los otorongos melánicos. Por la tarde, a las 3:00 p. m., se dictará el taller Conoce a Lili, nuestra hormiguera, en el cual los niños podrán elaborar máscaras. Luego, a las 3:30 p. m., se brindará una charla educativa sobre los hormigueros gigantes.

Actividades en la sede Huachipa

En la sede Huachipa, el público podrá asistir a exhibiciones de lobos marinos en el anfiteatro todos los sábados, domingos y feriados, en dos horarios: 12:00 p. m. y 3:00 p. m.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.