Sociedad

Parque de las Leyendas ofrece entradas con 50% de descuento: ¿quiénes pagarán solo S/5 en diciembre?

Además de la promoción especial por Black Friday, en ambas sedes del Parque de las Leyendas se realizarán actividades recreativas y educativas dirigidas a toda la familia.

Entradas a mitad de precio en el Parque de las Leyendas este 28 de noviembre.
Entradas a mitad de precio en el Parque de las Leyendas este 28 de noviembre. | Milko Torres / La República

Este viernes 28 de noviembre, el Parque de las Leyendas ofrecerá una promoción especial por Black Friday, con entradas para niños de 3 a 12 años que tendrán un 50% de descuento y cuyo precio pasará de S/10 a S/5.

La compra con este beneficio podrá realizarse exclusivamente a través de la página web oficial del recinto, y permitirá que los menores disfruten de todas las atracciones durante todo el mes de diciembre.

Promoción por Black Friday para niños. Créditos: Patronato del Parque de Las Leyendas

Promoción por Black Friday para niños. Créditos: Patronato del Parque de Las Leyendas

PUEDES VER: Paro de 48 horas aún no está confirmado en Lima y Callao: qué dicen los gremios de transportistas tras nuevo atentado

lr.pe

Actividades por el Día del Jaguar y el Día del Hormiguero

Además, en el marco del Día Internacional del Jaguar y del Día Mundial del Hormiguero, este sábado 29 de noviembre se realizarán actividades educativas y recreativas en ambas sedes del zoológico.

En San Miguel, desde las 9:30 a. m., los visitantes podrán participar en una charla educativa sobre los otorongos amarillos y conocer más sobre su enriquecimiento ambiental. También se instalará una feria ambiental, en la que se abordará la importancia de conservar al jaguar, especie catalogada como “casi amenazada” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

A las 10:00 a. m., en la zona Selva, se compartirá información sobre los otorongos melánicos. Por la tarde, a las 3:00 p. m., se dictará el taller Conoce a Lili, nuestra hormiguera, en el cual los niños podrán elaborar máscaras. Luego, a las 3:30 p. m., se brindará una charla educativa sobre los hormigueros gigantes.

PUEDES VER: Movilización nacional el 27 de noviembre: más de 400.000 obreros de construcción civil exigen aumento salarial

lr.pe

Actividades en la sede Huachipa

En la sede Huachipa, el público podrá asistir a exhibiciones de lobos marinos en el anfiteatro todos los sábados, domingos y feriados, en dos horarios: 12:00 p. m. y 3:00 p. m.

