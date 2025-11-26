HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra
Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     
EN VIVO

🚨 EN VIVO | Vizcarra va a prisión: dictan condena de 14 años

Economía

Congreso definirá con el MEF la incorporación del presupuesto de becas del Pronabec máximo el viernes

Desde el Congreso, un grupo de parlamentarios cursaron oficio al Gobierno para incluir becas desfinanciadas en la Ley de Presupuesto 2026. Alejandro Soto, presidente de la Comisión de Presupuesto, dijo a este diario que definirán el pedido con el MEF.

Presupuesto de becas a la espera de reunión entre presidente de Comisión de Presupuesto y MEF
Presupuesto de becas a la espera de reunión entre presidente de Comisión de Presupuesto y MEF | Foto: Congreso

A contrarreloj en la semana última para aprobar la Ley de Presupuesto 2026, un grupo de 14 congresistas remitió un oficio al presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, exigiendo que el Gobierno asegure los recursos para financiar las 20.000 Becas 18 anunciadas por el propio Ejecutivo ante el Pleno el pasado 22 de octubre. Recordemos que estas becas, prometidas por el gobierno de José Jerí, no cuentan con presupuesto en el proyecto de Ley de Presupuesto 2026.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En la carta, los legisladores recuerdan que más de 97.000 jóvenes de escasos recursos, incluidos participantes de zonas rurales y distritos de frontera, concursaron el 16 de noviembre en el proceso de Beca 18 – Convocatoria 2026, organizado por Pronabec. Sin embargo, pese a la masiva participación, el Poder Ejecutivo no ha previsto financiamiento para la asignación prometida.

TE RECOMENDAMOS

REINFO: el mecanismo que FRENA la economía peruana y alimenta la ilegalidad | #Econow

PUEDES VER: Debate de Ley de Presupuesto 2026 arranca con contradicciones del Ejecutivo por becas sin financiamiento

lr.pe

Becas desfinanciadas a la espera de reunión con el MEF

Consultado por La República sobre el avance de las coordinaciones con el gobierno para asegurar los fondos para las becas del Pronabec el próximo año, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto, indicó que una vez cerradas las exposiciones de los parlamentarios en el Pleno, se reunirá con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para atender el financiamiento solicitado como máximo el viernes 28 de noviembre.

Minutos después, Soto pidió un cuarto intermedio hasta el viernes a las 10:00 a. m. para presentar ante el Pleno los textos finales de la Ley de Presupuesto Público 2026. "Es necesario hacer una evaluación concienzuda", apuntó.

larepublica.pe

Desde el MEF señalaron a este diario que la definición de prioridades dentro del presupuesto asignado "corresponde a cada pliego, y en este caso es el MINEDU quien debe establecer la asignación interna para sus programas, incluidas las nuevas becas". Sin embargo, cualquier modificación o incorporación adicional será producto del debate parlamentario, indicaron.

Los legisladores solicitan al premier coordinar directamente con el presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, quien, según señalaron, ha expresado su disposición a incorporar S/529 millones 774.361 a favor de Pronabec dentro del pliego del sector Educación para el año fiscal 2026. Con este monto se garantizaría que los jóvenes que superaron el concurso accedan finalmente a una de las 20.000 becas ofrecidas por el Gobierno.

PUEDES VER: Embajador de la Unión Europea: "El marco jurídico en Perú no se puede dar por sentado"

lr.pe

Los congresistas recalcaron que se trata de una política pública dirigida a garantizar la formación profesional de alto nivel de estudiantes que, por mérito propio, ya compitieron por una beca que aún no cuenta con recursos asegurados. El oficio concluye solicitando celeridad al Ejecutivo y agradeciendo la atención al pedido.

Aunque las becas están previstas a otorgarse en 2026, la gravedad directa recae primero sobre los postulantes de Beca 18, cuyo proceso está en curso y el pasado 16 de noviembre rindieron el Examen Nacional, como primer paso para acceder a una de las 20.000 becas prometidas por el Gobierno

Gobierno de Jerí lo prometió, pero luego dijo que fue un error

Recordemos que el premier Ernesto Álvarez, durante su presentación de investidura para recibir el voto de confianza el 22 de octubre, afirmó ante el Congreso que el Gobierno sí otorgaría las 38.000 becas como parte de su política de igualdad de oportunidades.

“Apostamos por el acceso real a la educación superior, otorgaremos 20.000 becas 18, 10.000 becas TEC y 8.000 Becas Permanencia. Uno de los principios constitucionales más significativos es la igualdad de oportunidades que otorga la posibilidad de estudiar en condiciones de calidad a los hijos de familias sin recursos que por carecer de dinero no pueden desarrollar sus capacidades y su decidida vocación de estudio. Ningún joven debe carecer de oportunidad. Para eso existe el Estado", aseguró.

Sin embargo, el martes, ante el Pleno, el premier indicó que el número anunciado de becas en su discurso había sido incorporado sin verificación.

Notas relacionadas
Debate de Ley de Presupuesto 2026 arranca con contradicciones del Ejecutivo por becas sin financiamiento

Debate de Ley de Presupuesto 2026 arranca con contradicciones del Ejecutivo por becas sin financiamiento

LEER MÁS
Alexandra Ames renuncia al Pronabec y responsabiliza al MEF de no incluir el presupuesto de las 38.000 becas "por error técnico"

Alexandra Ames renuncia al Pronabec y responsabiliza al MEF de no incluir el presupuesto de las 38.000 becas "por error técnico"

LEER MÁS
Ley de Presupuesto 2026: Ollas Comunes de Lima exigen al Congreso que se destinen S/200 millones adicionales

Ley de Presupuesto 2026: Ollas Comunes de Lima exigen al Congreso que se destinen S/200 millones adicionales

LEER MÁS
Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

Trabajadores del sector público en Perú recibirán este pago adicional en los sueldos de diciembre 2025: Gobierno confirmó fechas oficiales del depósito

LEER MÁS
Los bancos y entidades que pagan las tasas más altas para depósito a plazo fijo en noviembre de 2025, vía SBS

Los bancos y entidades que pagan las tasas más altas para depósito a plazo fijo en noviembre de 2025, vía SBS

LEER MÁS
EsSalud permite que afiliados aseguren a sus parejas en 2025: el beneficio varía si están casados o conviven

EsSalud permite que afiliados aseguren a sus parejas en 2025: el beneficio varía si están casados o conviven

LEER MÁS
La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

LEER MÁS
Indecopi sanciona con S/42.425 a restaurante en San Isidro por engañar a cliente con falsa oferta de alitas

Indecopi sanciona con S/42.425 a restaurante en San Isidro por engañar a cliente con falsa oferta de alitas

LEER MÁS
Debate de Ley de Presupuesto 2026 arranca con contradicciones del Ejecutivo por becas sin financiamiento

Debate de Ley de Presupuesto 2026 arranca con contradicciones del Ejecutivo por becas sin financiamiento

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Economía

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 26 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025