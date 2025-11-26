Congreso definirá con el MEF la incorporación del presupuesto de becas del Pronabec máximo el viernes

Presupuesto de becas a la espera de reunión entre presidente de Comisión de Presupuesto y MEF | Foto: Congreso

Presupuesto de becas a la espera de reunión entre presidente de Comisión de Presupuesto y MEF | Foto: Congreso

A contrarreloj en la semana última para aprobar la Ley de Presupuesto 2026, un grupo de 14 congresistas remitió un oficio al presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, exigiendo que el Gobierno asegure los recursos para financiar las 20.000 Becas 18 anunciadas por el propio Ejecutivo ante el Pleno el pasado 22 de octubre. Recordemos que estas becas, prometidas por el gobierno de José Jerí, no cuentan con presupuesto en el proyecto de Ley de Presupuesto 2026.

En la carta, los legisladores recuerdan que más de 97.000 jóvenes de escasos recursos, incluidos participantes de zonas rurales y distritos de frontera, concursaron el 16 de noviembre en el proceso de Beca 18 – Convocatoria 2026, organizado por Pronabec. Sin embargo, pese a la masiva participación, el Poder Ejecutivo no ha previsto financiamiento para la asignación prometida.

Becas desfinanciadas a la espera de reunión con el MEF

Consultado por La República sobre el avance de las coordinaciones con el gobierno para asegurar los fondos para las becas del Pronabec el próximo año, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto, indicó que una vez cerradas las exposiciones de los parlamentarios en el Pleno, se reunirá con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para atender el financiamiento solicitado como máximo el viernes 28 de noviembre.

Minutos después, Soto pidió un cuarto intermedio hasta el viernes a las 10:00 a. m. para presentar ante el Pleno los textos finales de la Ley de Presupuesto Público 2026. "Es necesario hacer una evaluación concienzuda", apuntó.

Desde el MEF señalaron a este diario que la definición de prioridades dentro del presupuesto asignado "corresponde a cada pliego, y en este caso es el MINEDU quien debe establecer la asignación interna para sus programas, incluidas las nuevas becas". Sin embargo, cualquier modificación o incorporación adicional será producto del debate parlamentario, indicaron.

Los legisladores solicitan al premier coordinar directamente con el presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, quien, según señalaron, ha expresado su disposición a incorporar S/529 millones 774.361 a favor de Pronabec dentro del pliego del sector Educación para el año fiscal 2026. Con este monto se garantizaría que los jóvenes que superaron el concurso accedan finalmente a una de las 20.000 becas ofrecidas por el Gobierno.

Los congresistas recalcaron que se trata de una política pública dirigida a garantizar la formación profesional de alto nivel de estudiantes que, por mérito propio, ya compitieron por una beca que aún no cuenta con recursos asegurados. El oficio concluye solicitando celeridad al Ejecutivo y agradeciendo la atención al pedido.

Aunque las becas están previstas a otorgarse en 2026, la gravedad directa recae primero sobre los postulantes de Beca 18, cuyo proceso está en curso y el pasado 16 de noviembre rindieron el Examen Nacional, como primer paso para acceder a una de las 20.000 becas prometidas por el Gobierno

Gobierno de Jerí lo prometió, pero luego dijo que fue un error

Recordemos que el premier Ernesto Álvarez, durante su presentación de investidura para recibir el voto de confianza el 22 de octubre, afirmó ante el Congreso que el Gobierno sí otorgaría las 38.000 becas como parte de su política de igualdad de oportunidades.

“Apostamos por el acceso real a la educación superior, otorgaremos 20.000 becas 18, 10.000 becas TEC y 8.000 Becas Permanencia. Uno de los principios constitucionales más significativos es la igualdad de oportunidades que otorga la posibilidad de estudiar en condiciones de calidad a los hijos de familias sin recursos que por carecer de dinero no pueden desarrollar sus capacidades y su decidida vocación de estudio. Ningún joven debe carecer de oportunidad. Para eso existe el Estado", aseguró.

Sin embargo, el martes, ante el Pleno, el premier indicó que el número anunciado de becas en su discurso había sido incorporado sin verificación.