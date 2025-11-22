HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Poder Judicial lanza convocatoria laboral con sueldos de hasta S/10.200 para técnicos, universitarios y secundaria completa, ¿cómo postular?

Son más de 80 plazas que el Poder Judicial ha lanzado en una nueva convocatoria de trabajo para diciembre de 2025, con múltiples vacantes bajo Contrato Administrativo de Servicios (CAS) en diversas regiones del país.

Las bases y plazos de la convocatoria laboral del Poder Judicial se especifican en su web oficial.
Las bases y plazos de la convocatoria laboral del Poder Judicial se especifican en su web oficial. | Foto: Andina/PJ

El Poder Judicial dio a conocer una amplia convocatoria de trabajo correspondiente al mes de diciembre de 2025, reuniendo múltiples vacantes bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS). Esta oferta laboral está dirigida a postulantes con diversos niveles de formación, abarcando desde secundaria completa hasta profesionales titulados con colegiatura vigente. Las vacantes se encuentran distribuidas en varias regiones del país y abarcan funciones administrativas, jurídicas, técnicas y de apoyo.

Los montos remunerativos varían según el cargo, llegando a rangos que van desde S/ 1.300 hasta S/ 10.200. Cada puesto tiene una fecha límite de postulación diferente, por lo que se recomienda revisar cuidadosamente la información consignada para cada código convocado.

Requisitos y perfiles solicitados para las vacantes CAS del Poder Judicial

Las plazas incluidas en esta convocatoria comprenden perfiles variados que permiten la participación de candidatos con niveles educativos distintos. Entre los puestos ofertados aparecen cargos como asistente judicial, asistente jurisdiccional, auxiliar de vigilancia, personal de seguridad, especialista judicial de audiencia, analista, psicólogo, ingeniero, modelador BIM, asistente administrativo, encargado de planillas, técnico-administrativo, entre muchos otros. A continuación, conoce una lista de los 10 mejores puestos, de los 87, que ofrece el Poder Judicial:

  • Responsable componente (CAS N.° 352 – CÓDIGO 03311)
    Remuneración: S/ 10.200
    Requisitos: Título profesional en Derecho, Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería Industrial y/o afines, con colegiatura y habilitación profesional vigente.
  • Coordinador/a de gestión de calidad (CAS N.° 354 – CÓDIGO 03048)
    Remuneración: S/ 7.800
    Requisitos: Título profesional en Derecho, Administración, Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática, Ingeniería Electrónica y/o afines, con colegiatura y habilitación profesional vigente.
  • Responsable del componente capacitación y normativo de oralidad civil (CAS N.° 351 – CÓDIGO 02857)
    Remuneración: S/ 7.500
    Requisitos: Título profesional en Derecho, con colegiatura y habilitación profesional vigente.
  • Auxiliar de vigilancia (CAS N.° 042 – CÓDIGO 03292)
    Remuneración: S/ 1.950
    Requisitos: Secundaria completa.
  • Personal de seguridad (CAS N.° 042 – CÓDIGO 01924)
    Remuneración: S/ 1.950
    Requisitos: Secundaria completa.
  • Técnico/a administrativo/a para el servicio de comunicaciones (CAS N.° 353 – CÓDIGO 03129)
    Remuneración: S/ 3.440
    Requisitos: Egresado técnico superior (3 o 4 años) en Administración, Contabilidad, Secretariado Ejecutivo y/o afines, o estudios universitarios en Administración, Contabilidad u otras carreras.
  • Modelador BIM (CAS N.° 139 – CÓDIGO 02339)
    Remuneración: S/ 4.000
    Requisitos: Bachiller en Arquitectura y/o Ingeniería Civil, Sanitaria, Mecánica, Eléctrica o Electrónica.
  • Asistente legal en descarga procesal en materia laboral (CAS N.° 355 – CÓDIGO 03011)
    Remuneración: S/ 4.000
    Requisitos: Egresado de Derecho.

PUEDES VER: Trabajo en Migraciones: conoce cómo postular a las más de 20 vacantes con sueldos que superan los S/9.000

lr.pe

Regiones, puestos disponibles y plazos de postulación

La convocatoria reúne un total significativo de vacantes distribuidas en distintas cortes superiores del país. Lima concentra un volumen importante de puestos, entre ellos analistas, responsables de componentes, especialistas judiciales, asistentes legales, personal técnico y auxiliares. Lima, La Libertad, Apurímac, Cusco, Ayacucho, Ancash, Loreto, Callao, Madre de Dios, Ucayali, entre otras regiones, también registran múltiples oportunidades en diferentes áreas administrativas y jurisdiccionales.

Cada código CAS tiene una fecha límite distinta para completar la postulación. Algunas plazas cierran el 30 de noviembre de 2025, mientras que otras permanecen abiertas hasta el 1, 2 o incluso el 3 de diciembre del mismo año. Debido a esta variación, resulta necesario que los postulantes verifiquen individualmente el cronograma correspondiente a cada vacante para evitar quedar fuera del proceso.

Convocatoria del Poder Judicial según código CAS y pasos para completar la inscripción

Antes de iniciar la postulación CAS, se solicita a los candidatos revisar con detalle los requisitos específicos, así como los anexos y formatos exigidos en cada convocatoria. Los postulantes deben asegurarse de cumplir con el nivel académico requerido, la experiencia solicitada y las certificaciones adicionales cuando corresponda, como habilitaciones profesionales o constancias de colegiatura.

La inscripción se completa siguiendo las indicaciones establecidas en las bases de cada puesto. Los documentos deben ser presentados de acuerdo con las especificaciones solicitadas, lo que incluye formatos institucionales, declaraciones juradas y cualquier archivo adicional mencionado. Una vez enviada la información, el postulante queda registrado para la evaluación según el cronograma establecido por la corte correspondiente.

