A través de un comunicado institucional, Perupetro informó que venció el plazo para la suscripción del contrato de licencia para la explotación del Lote VI, ubicado en Talara, región de Piura. Si bien el gobierno de José Jerí había autorizado la formalización de este acuerdo con el consorcio integrado por Inventa Energy Enterprises L.L.C. y Sparrow Hills Perú Block VI S.A.C., lo cierto es que este proceso no se llegó a concretar.

La compañía arguyó inconvenientes en los acuerdos comerciales con terceros y solicitó una prórroga de 45 días que fue negada por la agencia estatal. Y es que, no esta figura no está contemplada en las bases del concurso, por lo que la agencia estatal procederá a evaluar al postor que ocupó el tercer lugar en la licitación del 24 de febrero.

"Se trata de la empresa SPT ENERGY GROUP INC, cuya oferta técnica contempló 87 de pozos, 252 pozos de desarrollo y 39 pozos exploratorios, trabajos adicionales al programa mínimo de trabajo exigido en las bases del concurso", explicaron.

En agosto del año pasado, Perupetro inició la convocatoria para la adjudicación del Lote VI de Talara, con el objetivo de otorgar la buena pro en febrero del 2025. Si bien se admitieron siete postores para adjudicarse este yacimiento, lo cierto es que solo uno resultó el ganador: La Ponderosa Energy, en consorcio con la inmobiliaria Chien Mau SA, que obtuvo una calificación de 490,538.

No obstante, dicha empresa no cumplió con los requisitos necesarios para acreditar su capacidad económica y financiera. Incluso, la propia Contraloría General de La República alertó acerca de una situación adversa que podría afectar la suscripción de los contratos de licencia para la explotación de hidrocarburos en los Lotes de Talara.

Una vez que se dio a conocer la decisión de Perupetro sobre la descalificación de La Ponderosa del proceso de licitación, el Consorcio Inventa Energy Enterprises L.L.C. y Sparrow Hills Perú Block VI S.A.C., que logró 453,164 puntos, se sometió a una evaluación y quedó apta para firmar los nuevos contratos de licencia para la explotación del Lote VI, cuyo plazo venció el 11 de noviembre.

Sin embargo, esta asociación empresarial pidió 45 días adicionales para la suscripción de estos acuerdo arguyendo inconvenientes con terceros, lo que generó la respuesta negativa de Perupetro. Ahora, la Comisión de Calificación de la agencia estatal tendrá 20 días hábiles para concluir con la evaluación del postor que quedó en tercer lugar: SPT ENERGY GROUP INC.

Una vez que se le otorgue la buena pro a esta empresa, el directorio de Perupetro procederá a analizar y aprobar el expediente del nuevo contrato de licencia. A continuación, el expediente será enviado al Ministerio de Energía y Minas y al Ministerio de Economía, que deberán revisarlo y dar su conformidad para su posterior publicación en el diario El Peruano.

Como se recuerda, el lote VI venía siendo operado por Petroperú bajo unos contratos temporales firmados en el 2023, que culminaron su vigencia en octubre. No obstante, a partir del cambio de operador, la empresa estatal perderá ingresos debido a que la actividad en estos campos le estaba dando una renta. Con ello ya no podrá adquirir la materia prima a costos de producción, sino que comprará el crudo a precio internacional.