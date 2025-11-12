HOYSuscripcion LR Focus

LR NOTICIAS EN VIVO: sigue lo último de la actualidad en Perú y el mundo     
Economía

Lote VI: Perupetro evaluará a postor que ocupó tercer lugar tras no concretarse acuerdo con consorcio ganador

Agencia estatal denegó la solicitud de prórroga que hizo el consorcio Inventa Energy Perú y Sparrow Hills Perú Block VI. Ahora, Perupetro tendrá 20 días para evaluar a SPT Energy Group Inc, que podría obtener la buena pro del Lote VI.

Por segunda vez, el Lote VI no pudo ser adjudicado. Perupetro deberá evaluar al tercer postor. Foto: composición LR/Perupetro
Por segunda vez, el Lote VI no pudo ser adjudicado. Perupetro deberá evaluar al tercer postor. Foto: composición LR/Perupetro

A través de un comunicado institucional, Perupetro informó que venció el plazo para la suscripción del contrato de licencia para la explotación del Lote VI, ubicado en Talara, región de Piura. Si bien el gobierno de José Jerí había autorizado la formalización de este acuerdo con el consorcio integrado por Inventa Energy Enterprises L.L.C. y Sparrow Hills Perú Block VI S.A.C., lo cierto es que este proceso no se llegó a concretar.

La compañía arguyó inconvenientes en los acuerdos comerciales con terceros y solicitó una prórroga de 45 días que fue negada por la agencia estatal. Y es que, no esta figura no está contemplada en las bases del concurso, por lo que la agencia estatal procederá a evaluar al postor que ocupó el tercer lugar en la licitación del 24 de febrero.

"Se trata de la empresa SPT ENERGY GROUP INC, cuya oferta técnica contempló 87 de pozos, 252 pozos de desarrollo y 39 pozos exploratorios, trabajos adicionales al programa mínimo de trabajo exigido en las bases del concurso", explicaron.

Perupetro evaluará a nuevo postor para adjudicar el Lote VI

En agosto del año pasado, Perupetro inició la convocatoria para la adjudicación del Lote VI de Talara, con el objetivo de otorgar la buena pro en febrero del 2025. Si bien se admitieron siete postores para adjudicarse este yacimiento, lo cierto es que solo uno resultó el ganador: La Ponderosa Energy, en consorcio con la inmobiliaria Chien Mau SA, que obtuvo una calificación de 490,538.

No obstante, dicha empresa no cumplió con los requisitos necesarios para acreditar su capacidad económica y financiera. Incluso, la propia Contraloría General de La República alertó acerca de una situación adversa que podría afectar la suscripción de los contratos de licencia para la explotación de hidrocarburos en los Lotes de Talara.  

Una vez que se dio a conocer la decisión de Perupetro sobre la descalificación de La Ponderosa del proceso de licitación, el Consorcio Inventa Energy Enterprises L.L.C. y Sparrow Hills Perú Block VI S.A.C., que logró 453,164 puntos, se sometió a una evaluación y quedó apta para firmar los nuevos contratos de licencia para la explotación del Lote VI, cuyo plazo venció el 11 de noviembre.

Sin embargo, esta asociación empresarial pidió 45 días adicionales para la suscripción de estos acuerdo arguyendo inconvenientes con terceros, lo que generó la respuesta negativa de Perupetro. Ahora, la Comisión de Calificación de la agencia estatal tendrá 20 días hábiles para concluir con la evaluación del postor que quedó en tercer lugar: SPT ENERGY GROUP INC.

Una vez que se le otorgue la buena pro a esta empresa, el directorio de Perupetro procederá a analizar y aprobar el expediente del nuevo contrato de licencia. A continuación, el expediente será enviado al Ministerio de Energía y Minas y al Ministerio de Economía, que deberán revisarlo y dar su conformidad para su posterior publicación en el diario El Peruano.

Como se recuerda, el lote VI venía siendo operado por Petroperú bajo unos contratos temporales firmados en el 2023, que culminaron su vigencia en octubre. No obstante, a partir del cambio de operador, la empresa estatal perderá ingresos debido a que la actividad en estos campos le estaba dando una renta. Con ello ya no podrá adquirir la materia prima a costos de producción, sino que comprará el crudo a precio internacional.

Perupetro suscribe Contrato de Licencia del Lote I y recuerda plazo para firmar el Lote VI

Perupetro: Upland no acreditó capacidad económica para asumir el 79% del contrato del Lote 192

Lotes I y VI de Talara: autorizan a Perupetro a suscribir contratos de licencia con consorcios privados

Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Beneficiarios de la ONP pueden cobran pensión máxima de S/893 si cumplen estos requisitos en 2025, pero tiene descuento

Ministerio de Economía y Finanzas aprueba nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores públicos: conoce los nuevos montos según la categoría

Inversionistas peruanos en Puerto de Chancay no ven aún beneficios

Este nuevo centro comercial se construirá en conocido e histórico distrito de Lima Metropolitana: inversión del mall sería de S/80 millones

Dólar en Perú HOY, miércoles 12 de noviembre: consulta aquí su cotización en bancos y casas de cambio

Sunat inició la afiliación automática del RUC a personas naturales que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria peruana

