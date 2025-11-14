HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     
Calculadora de CTS: revisa cuánto debes recibir
Calculadora de CTS: revisa cuánto debes recibir     Calculadora de CTS: revisa cuánto debes recibir     Calculadora de CTS: revisa cuánto debes recibir     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre

Economía

Lote Z-69: trabajadores de Petroperú exigen al gobierno de Jerí que promulgue decreto para extender contrato temporal

Este sábado 15 de noviembre vence el contrato temporal del Lote Z-69 y hasta el momento, el gobierno no publica el Decreto Supremo para ampliarlo. Sindicato de Petroperú alerta que se pondría en riesgo la percepción de regalías y canon petrolero.

El Lote Z-69 tiene una producción promedio actual de 3.436 barriles por día de petróleo y condensados. Foto: Andina
El Lote Z-69 tiene una producción promedio actual de 3.436 barriles por día de petróleo y condensados. Foto: Andina

Resta un día para que venza el contrato temporal del Lote Z-69, ubicado en el offshore de la cuenca Talara (Piura) y operado por Petroperú desde noviembre del 2023. Pese a la proximidad de esta fecha, el gobierno de José Jerí no ha promulgado el Decreto Supremo que debe extender su vigencia.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Ante esta situación, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú S.A. (STAPP) advirtió que la no publicación de este dispositivo legal en el diario El Peruano pone en riesgo "la percepción de regalías y canon petrolero, además de la pérdida de más de 500 puestos de trabajo tanto directos como indirectos en las zonas de La Brea, Negritos".

TE RECOMENDAMOS

EXTRABAJADOR DEL CONGRESO BLINDA A KEIKO FUJIMORI | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Como se recuerda, Perupetro dispuso a inicios de este mes ampliar el contrato de licencia del Lote Z-69 por un periodo máximo de seis meses, es decir, hasta mayo del próximo año. No obstante, se requiere que el Ministerio de Energía y Minas de luz verde a esta decisión a través de un Decreto Supremo. Eso, hasta el momento, no se ha materializado.

PUEDES VER: Petroperú venderá 55 inmuebles: adjudican servicio de tasación de propiedades prescindibles

lr.pe

Lote Z-69: gobierno debe publicar decreto supremo

Desde el sindicato de trabajadores de Petroperú emplazaron a los ministros Denisse Miralles de Economía y Finanzas, así como a Luis Enrique Bravo De La Cruz, de Energía y Minas, a que aceleren la promulgación del decreto que disponga la ampliación de la vigencia del contrato para la explotación del Lote Z-69.

En ese sentido, el Secretario General del STAPP, José Luis Saavedra Távara se dirigió al presidente José Jerí y a los representantes del Poder Ejecutivo para invitarlos a una reunión en la Nueva Refinería de Talara, con el propósito de que conozcan las instalaciones de este moderno complejo, dejando de lado los prejuicios ideológicos.

Por otro lado, pidieron la remoción del directorio y la gerencia general de Perupetro, ya que han demostrado una falta de experiencia, rigurosidad y criterio de evaluación técnica y económica. Los resultados lo demuestran: fracasaron en los recientes procesos de licitación de los lotes 206, Z-69, I y VI, así como la descalificación de Upland como socio de Petroperú en el Lote 192.

PUEDES VER: Petroperú realizará segunda convocatoria para elegir a firma internacional que dirigirá su transformación

lr.pe

De igual forma, denunciaron el deterioro de las condiciones laborales en las operaciones petroleras de Talara. Producto de esta situación, los trabajadores han venido realizando una serie de protestas en los exteriores de las empresas privadas, así como en la oficina de Perupetro, ubicada en la ciudad de Talara.

Finalmente, el gremio exigió al Congreso que aborde el problema integral de la industria petrolera nacional, puesto que en 30 años han sido testigos del " eclive de la producción de petróleo y gas, así como de las reservas probadas que fueron consumidas por el sector privado sin mayor inversión para reponer estos recursos de todos los peruanos".

PUEDES VER: Lote VI: Perupetro evaluará a postor que ocupó tercer lugar tras no concretarse acuerdo con consorcio ganador

lr.pe

Petroperú: Lote Z-69 en cifras

Según las cifras difundidas por el sindicato, el Lote Z-69 tiene una producción promedio de 3.436 barriles de petróleo y condensados, 243.562 metros cúbicos de gas natural y 664 barriles diarios de líquidos de gas natural. Dicha operación permite también garantizar la carga de hidrocarburos para la Nueva Refinería de Talara a precios de producción y no al valor internacional.

"Si bien consideramos que debe darse un contrato temporal para solucionar el problema coyuntural, también creemos que debe ser el próximo gobierno el que decida el futuro del Lote Z-69 mediante un contrato de 30 años”, indicó José Luis Saavedra Távara, Secretario General del STAPP.

PUEDES VER: Refinería de Talara: Petroperú adjudicó servicio de análisis forense a empresa Alvarez & Marsal

lr.pe

A su turno, Pedro Castro Balmaceda, Secretario Defensa del gremio de trabajadores, informó que el lote Z-69 mantuvo una producción promedio de 4.200 barriles por día en el primer año. 365 días después, anotó una caída de casi 1.000 barriles diarios debido al cierre de nueve plataformas dispuestas por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Ambos dirigentes alertaron la deficiente situación en la que Petroperú recibió las plataformas marinas de la empresa Savia, lo cual demanda una importante inversión en mantenimiento que no puede ejecutarse bajo un contrato temporal. Dicha irregularidad no fue sancionada por el organismo regulador ni advertida por Perupetro al momento del traspaso de la operación.

Notas relacionadas
Petroperú venderá 55 inmuebles: adjudican servicio de tasación de propiedades prescindibles

Petroperú venderá 55 inmuebles: adjudican servicio de tasación de propiedades prescindibles

LEER MÁS
Petroperú realizará segunda convocatoria para elegir a firma internacional que dirigirá su transformación

Petroperú realizará segunda convocatoria para elegir a firma internacional que dirigirá su transformación

LEER MÁS
Sindicato de PetroPerú alerta sobre cese de operaciones en Talara: "Pone en riesgo la percepción de regalías y canon petrolero"

Sindicato de PetroPerú alerta sobre cese de operaciones en Talara: "Pone en riesgo la percepción de regalías y canon petrolero"

LEER MÁS
Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sunat inició la afiliación automática del RUC a personas naturales que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria peruana

Sunat inició la afiliación automática del RUC a personas naturales que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria peruana

LEER MÁS
Nueva escala salarial y gratificaciones aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas para este grupo de trabajadores públicos: conoce los montos según la categoría

Nueva escala salarial y gratificaciones aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas para este grupo de trabajadores públicos: conoce los montos según la categoría

LEER MÁS
Indecopi impone multa de S/36.000 a vendedor peruano por importar y distribuir zapatillas falsificadas de Nike, Adidas y Gucci

Indecopi impone multa de S/36.000 a vendedor peruano por importar y distribuir zapatillas falsificadas de Nike, Adidas y Gucci

LEER MÁS
Inversionistas peruanos en Puerto de Chancay no ven aún beneficios

Inversionistas peruanos en Puerto de Chancay no ven aún beneficios

LEER MÁS
Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
¿Dónde pagan más por tu CTS? Financieras y cajas ofrecen hasta 6,9% de interés

¿Dónde pagan más por tu CTS? Financieras y cajas ofrecen hasta 6,9% de interés

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

José Domingo Pérez no dijo a La República que denunciará a la hija de Keiko Fujimori "por conocimiento de los actos" de su madre

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Economía

¿Quiénes pueden recibir la pensión máxima de S/893 de la ONP en 2025? Conoce los requisitos y el descuento obligatorio que aplica para todos

Sunat inició la afiliación automática del RUC a personas naturales que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria peruana

Indecopi impone multa de S/36.000 a vendedor peruano por importar y distribuir zapatillas falsificadas de Nike, Adidas y Gucci

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025