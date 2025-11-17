HOYSuscripcion LR Focus

EE.UU. elimina arancel para más de 100 productos peruanos
EE.UU. elimina arancel para más de 100 productos peruanos     
Economía

Pago de aguinaldo por Navidad 2025 para trabajadores del sector público en Perú: estos son los regímenes que reciben el beneficio

El aguinaldo por Navidad 2025 se pagará a todos los trabajadores del sector público en Perú, según la Ley N.º 32185, con un monto de S/300 en diciembre. El abono se realiza según el cronograma de pagos establecido por el MEF.

Trabajadores del sector público podrán cobrar el aguinaldo de 2025 por Navidad.
Trabajadores del sector público podrán cobrar el aguinaldo de 2025 por Navidad. | Foto: Composición LR/IA.

A pocos días de iniciar el mes diciembre, el pago del aguinaldo por Navidad se vuelve de interés, al igual que la gratificación, este beneficio económico es entregado a los trabajadores del sector público. Este pago adicional al sueldo mensual está regulado por la Ley N.º 32185, que establece un abono de S/300 y dos veces al año: Fiestas Patrias y Navidad.

Para ello, también establece los regímenes que reciben este beneficio. De igual forma, el abono se realiza durante el mes de diciembre y según el cronograma de pagos correspondiente a este mes.

PUEDES VER: Aguinaldo y gratificación en Perú 2025: ¿desde cuándo y qué montos podrán cobrar los trabajadores en diciembre?

lr.pe

Aguinaldo por Navidad 2025: estos trabajadores del sector público podrán recibirlo

Los trabajadores del sector público en el Perú recibirán el aguinaldo de Navidad 2025 en la planilla correspondiente al mes de diciembre. Este beneficio alcanza a los servidores contratados bajo el régimen del Servicio Civil, conforme a la Ley N.º 30057, así como a los trabajadores del Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo N.º 1057 (CAS).

  • Decreto Legislativo N.º 276, la ley N.º 2944 y la ley N.º 30512.
  • Docentes universitarios a los que se refiere la Ley N.º 30220
  • Personal de la salud del Decreto Legislativo N.º 1153; los obreros permanentes y eventuales del Sector Público
  • Personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú
  • Pensionistas comprendidos en los regímenes de las Leyes n.º 15117 y 28091, en el Decreto Supremo N.º 051-88-PCM, así como los Decretos Leyes n.º 19846 y 20530.

En ambos casos, el monto del aguinaldo es fijado por el Gobierno y se entrega de manera directa en la remuneración de diciembre. Además, los trabajadores CAS deben encontrarse debidamente registrados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas (AIRHSP) del Ministerio de Economía y Finanzas para acceder al beneficio. De esta manera, se garantiza que miles de servidores públicos reciban su aguinaldo como reconocimiento a su labor durante el año.

Aguinaldo de 300 soles para el sector público: ¿cómo se paga?

El aguinaldo de S/300 destinado a los trabajadores del sector público será depositado directamente en las cuentas bancarias de cada servidor, siguiendo las fechas asignadas en el cronograma de pagos de diciembre 2025. Este abono se realiza de manera automática, por lo que los beneficiarios no necesitan realizar ningún trámite adicional para recibirlo.

