Sociedad

Joven pasó dos noches gratis en hotel de Arequipa tras pagar con Yape falso: fue detenido por la Policía

El sujeto, identificado como Jandel Ruiz Barrantes, quedó en calidad de detenido por la PNP mientras continúa la investigación por el presunto delito de estafa en agravio del hotel.

Tras ser reconocido por la recepcionista, la propietaria alertó a la Policía. Foto: composición LR.
Un hombre de 24 años, identificado como Jandel Daniel Ruiz Barrantes, fue detenido en Arequipa luego de ser denunciado por los propietarios del hotel llamado El Refugio, en el distrito de Alto Cayma, quienes lo acusan de haberlos estafado en dos ocasiones mediante el uso de supuestos comprobantes falsos de pago realizados a través de la aplicación Yape.

Según la denuncia, el joven mostró capturas de pantalla como presunta prueba de transferencia, pero el dinero nunca llegó a la cuenta del establecimiento.

Fue detenido tras ser reconocido por la recepcionista

Ruiz Barrantes ocupó la habitación 301 durante dos noches, ingresando el 4 de noviembre alrededor de las 7 p. m. y permaneciendo hasta la medianoche del día siguiente. La recepcionista confió en las imágenes que el joven le presentaba como prueba del depósito, hasta que verificó que los montos no coincidían.

El 5 de noviembre, la trabajadora reconoció al denunciado cerca del cruce de la avenida Francisco Bolognesi, en Alto Cayma, y alertó a la propietaria del hotel, quien a su vez dio aviso al serenazgo y a la Policía Nacional. Tras una intervención conjunta, el joven fue detenido.

