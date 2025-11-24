HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Beneficiarios del retiro AFP pueden aumentar el monto máximo si siguen este paso en el cronograma oficial

Los afiliados del Sistema Privado de Pensiones en Perú podrán retirar hasta 4 UIT, que equivalen a S/21.400, tal como indica la Ley N° 32445 que aprobó el Congreso.

El Congreso aprobó el octavo retiro de fondos de las AFP en favor de los afiliados del Sistema Privado de Pensiones.
El Congreso aprobó el octavo retiro de fondos de las AFP en favor de los afiliados del Sistema Privado de Pensiones. | Foto: IA

Los trabajadores en Perú que están inscritos en una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) tienen la oportunidad de retirar dinero de su fondo previsional tras la aprobación de la Ley N° 32445. De esta manera, millones de afiliados dispondrán de mayor liquidez, según el cronograma oficial.

En esta oportunidad, la norma establece que los beneficiarios pueden acceder hasta S/21.400, ya que el tope son 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Sin embargo, existe la posibilidad de incrementar el monto límite en el octavo retiro extraordinario. Para ello, es fundamental seguir este paso clave.

PUEDES VER: Trabajadores peruanos pueden aprovechar el pago conjunto de la CTS, gratificación y sueldo a fin de 2025 para ahorrar o pagar deudas

lr.pe

¿Cómo aumentar el monto máximo en el retiro AFP?

La Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS) publicó la Resolución N° 03444-2025 para definir las condiciones del octavo retiro de la AFP. En el inciso 3.7, se especificó que el valor de la Unidad Impositiva Tributaria a considerar para el retiro será el que esté vigente en el momento en que el beneficiario presente su solicitud.

Expertos consultados por La República indicaron que los afiliados que realicen el trámite pertinente a partir del 1 de enero de 2026 tendrán la posibilidad de retirar un monto que superará los S/21.400. El motivo es que la UIT ha crecido sostenidamente desde finales de la década de los 90, con la única excepción del año 2023.

El gobierno peruano suele revelar el nuevo monto de la UIT a fin de cada año. El incremento busca ajustar el valor de este indicador a la inflación anual. En particular, este beneficio dependerá de si los trabajadores pueden esperar hasta 2026 para acceder a sus fondos previsionales, ya que un grupo de personas requiere el dinero de manera urgente para hacer frente a deudas o gastos personales.

PUEDES VER: Retiro AFP y pago CTS: ¿cómo evitar ser víctima de estafas digitales durante el depósito de los beneficios?

lr.pe

¿Cuáles son las fechas para solicitar el retiro AFP en 2025?

Los afiliados pueden consultar el cronograma oficial para el retiro de fondos de las cuentas individuales de capitalización, tal como establece el cronograma publicado por la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP). La fecha asignada para cada trabajador se determinará según el último dígito de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

larepublica.pe

PUEDES VER: Retiro AFP 2025 en Perú: SBS publica medidas extraordinarias para mitigar impactos de liberación de fondos

lr.pe

¿Dónde realizar la solicitud para el retiro AFP 2025?

En Perú, el Sistema Privado de Pensiones está compuesto por cuatro AFP, las cuales deben ofrecer facilidades para que afiliados accedan al octavo retiro. Por ello, las administradoras ofrecen plataformas oficiales para acceder a este beneficio.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

