Los afiliados que harán el retiro AFP 2025 y cobrarán su primera UIT antes de Navidad, según el cronograma

Afiliados a la AFP que realizaron sus solicitudes para el octavo retiro ya pueden verificar el desembolso. Foto: composiciónLR/Andina

Afiliados a la AFP que realizaron sus solicitudes para el octavo retiro ya pueden verificar el desembolso. Foto: composiciónLR/Andina

El proceso del retiro AFP 2025 avanza con la primera etapa del cronograma oficial. Desde el 19 de noviembre, los afiliados que no registraron su solicitud en la primera fase tienen una nueva oportunidad de pedir hasta 4 UIT, equivalentes a S/21.400, de sus fondos previsionales. Según las fechas de registro y el último dígito del DNI, varios afiliados podrán recibir el primer desembolso antes del 25 de diciembre.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y las propias administradoras ya manejan un cronograma definido que determina los días límite para depositar la primera UIT (S/5.350) a cada solicitante. Esta planificación tiene en cuenta que los pagos se realizan dentro de los 30 días calendario posteriores al registro exitoso de la solicitud. A continuación, detallamos quiénes recibirán el primer abono antes de Navidad.

TE RECOMENDAMOS Nueva York cambia de rumbo económico con Zohran Mamdani | #EcoNow Con Eduardo Recoba

Retiro AFP 2025: ¿quiénes pueden cobrar su primera UIT antes de navidad?

El cronograma establecido por las AFP permite prever qué afiliados podrán recibir su primer pago antes del 25 de diciembre de 2025. Según lo dispuesto, aquellos que hayan solicitado su retiro entre el 21 de octubre y el 25 de noviembre podrían acceder a su depósito inicial dentro de este periodo, dependiendo del dígito final de su DNI.

A continuación, se listan los casos confirmados que calzan dentro del margen de pago antes de Navidad:

DNI con dígito 4 , solicitud registrada el 3 de noviembre → depósito máximo el 3 de diciembre .

, solicitud registrada el → depósito máximo el . DNI con dígito 4 , solicitud registrada el 4 de noviembre → depósito máximo el 4 de diciembre .

, solicitud registrada el → depósito máximo el . DNI con dígito 5 , solicitud registrada el 5 de noviembre → depósito máximo el 5 de diciembre .

, solicitud registrada el → depósito máximo el . DNI con dígito 5 , solicitud registrada el 6 de noviembre → depósito máximo el 6 de diciembre .

, solicitud registrada el → depósito máximo el . DNI con dígito 6 , solicitud registrada el 7 de noviembre → depósito máximo el 7 de diciembre .

, solicitud registrada el → depósito máximo el . DNI con dígito 6 , solicitud registrada el 10 de noviembre → depósito máximo el 10 de diciembre .

, solicitud registrada el → depósito máximo el . DNI con dígito 7 , solicitud registrada el 11 de noviembre → depósito máximo el 11 de diciembre .

, solicitud registrada el → depósito máximo el . DNI con dígito 7 , solicitud registrada el 12 de noviembre → depósito máximo el 12 de diciembre .

, solicitud registrada el → depósito máximo el . DNI con dígito 8 , solicitud registrada el 13 de noviembre → depósito máximo el 13 de diciembre .

, solicitud registrada el → depósito máximo el . DNI con dígito 8 , solicitud registrada el 14 de noviembre → depósito máximo el 14 de diciembre .

, solicitud registrada el → depósito máximo el . DNI con dígito 9 , solicitud registrada el 17 de noviembre → depósito máximo el 17 de diciembre .

, solicitud registrada el → depósito máximo el . DNI con dígito 9 , solicitud registrada el 18 de noviembre → depósito máximo el 18 de diciembre .

, solicitud registrada el → depósito máximo el . DNI con carácter alfabético o especial , solicitud registrada el 19 de noviembre → depósito máximo el 19 de diciembre .

, solicitud registrada el → depósito máximo el . DNI con dígito 0 , solicitud registrada el 20 de noviembre → depósito máximo el 20 de diciembre .

, solicitud registrada el → depósito máximo el . DNI con dígito 1 , solicitud registrada el 21 de noviembre → depósito máximo el 21 de diciembre .

, solicitud registrada el → depósito máximo el . DNI con dígito 2 , solicitud registrada el 24 de noviembre → depósito máximo el 24 de diciembre .

, solicitud registrada el → depósito máximo el . DNI con dígito 3, solicitud registrada el 25 de noviembre → depósito máximo el 25 de diciembre.

Además, los afiliados que presentaron su solicitud en octubre, y cuyos documentos terminan en letra o dígito 0, ya comenzaron a recibir el primer tramo del retiro desde el 21 de noviembre.

¿Cuánto pueden retirar como parte de su primera UIT de la AFP 2025?

La primera UIT que los afiliados reciben equivale a S/5.350, según el valor vigente de la Unidad Impositiva Tributaria en 2025. Este monto es el primer desembolso que las AFP realizan, y corresponde al primer tramo de los cuatro posibles autorizados por ley, sumando hasta S/21.400 por persona.

El procedimiento establece que los afiliados deben registrar su solicitud a través de la plataforma oficial (www.solicitaretiroafp.pe), seleccionando la cuenta bancaria donde desean recibir el dinero. Una vez completado el trámite, la AFP tiene un plazo máximo de 30 días calendario para realizar el primer depósito. En total, el retiro AFP se realiza en tres partes:

Primer desembolso : Hasta 1 UIT (S/5.350), 30 días después del registro.

: Hasta 1 UIT (S/5.350), 30 días después del registro. Segundo desembolso : Hasta 1 UIT (S/5.350), 30 días después del primer pago.

: Hasta 1 UIT (S/5.350), 30 días después del primer pago. Tercer desembolso: Hasta 2 UIT (S/10.700), 30 días después del segundo pago.

¿Cómo saber a qué AFP pertenezco en 2025?

Para quienes aún no saben a cuál AFP están afiliados, la consulta es rápida y gratuita a través de internet. Solo necesitas tu número de DNI y tus datos personales. Sigue estos pasos:

Ingresa al portal oficial de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) o a la web de la Asociación de AFP. Introduce tu número de DNI y demás datos requeridos. Haz clic en el botón de búsqueda. Visualiza tu AFP actual, el saldo acumulado y los últimos aportes realizados por tu empleador.

Este servicio también permite verificar tu estado de cuenta individual, la rentabilidad de tu fondo y la posibilidad de actualizar tu información bancaria para facilitar el pago del retiro AFP.