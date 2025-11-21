HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Economía

Petroperú: inicia segunda convocatoria internacional para elegir a empresa que liderará su reestructuración

Proceso convocado por Petroperú se enmarca en el cumplimiento del Decreto de Urgencia N° 013-2024, que dispuso una serie de medidas para garantizar su sostenibilidad financiera e impulsar una reorganización.

Esta segunda convocatoria para adjudicar el servicio de transformación integral para Petroperú finalizará la tercera semana de diciembre. Foto: Petroperú
Esta segunda convocatoria para adjudicar el servicio de transformación integral para Petroperú finalizará la tercera semana de diciembre. Foto: Petroperú

Tal y como lo anunció hace más de una semana, Petroperú dio marcha a la segunda convocatoria internacional para adjudicar el servicio de transformación integral que estará a cargo de un Chief Transformation Officer (CTO). Dicho concurso responde al cumplimiento de las medidas dictadas por el gobierno en septiembre del año pasado.

Como se recuerda, la primera convocatoria que realizó la petrolera estatal fue declarada desierta debido a que los postulantes no cumplieron con los requisitos técnicos mínimos establecidos en las bases, por lo que fueron descalificados. Solo Arthur D. Little - DLA Piper avanzó hasta la fase de evaluación económica, pero su oferta superó en 17% del monto estimado referencial (MER) y quedó fuera del proceso.

En esta nueva oportunidad, el Proceso por Competencia Internacional N°PCI-002-2025-OFP establece que las personas naturales o jurídicas, constituidas y domiciliadas fuera del país, pueden participar del concurso de Petroperú a través de agentes o representantes nacionales. No obstante, la relación contractual se efectuará directamente con el proveedor no domiciliado en el Perú.

Segunda convocatoria de Petroperú: ¿cuáles son los requisitos?

Para esta segunda convocatoria hecha por Petroperú, es un requisito que los proveedores no cuenten con inhabilitación vigente en la página web del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) para contratar con el Estado Peruano. Además, no deben tener conflicto de interés en la plataforma del Sistema de Integridad para realizar el acuerdo con Petroperú.

De acuerdo con las bases del concurso, entre los requisitos técnicos mínimos a cumplir se encuentran los siguientes:

  • Experiencia en operaciones de estructuración y reestructuración de deuda y negociación con acreedores de empresas del sector hidrocarburos y/o energía.
  • Experiencia en diseño e implementación de procesos de reestructuración, reorganización o transformación operativa de empresas del sector hidrocarburos y/o energía.
  • Experiencia en diseño e implementación de procesos de reestructuración, reorganización o transformación de la gestión y gobernanza de empresas y/o entidades estatales.
  • Experiencia en diseño e implementación de procesos de reestructuración, reorganización o transformación operativa en entidades/instituciones públicas o empresas con participación estatal.

El proceso de adjudicación del servicio de transformación integral que requiere cumplir Petroperú finalizará en la tercera semana de diciembre. De acuerdo con el directorio que preside Luis Canales, dicha medida "reafirma su compromiso con la transparencia, la integridad y la rigurosidad técnica en todos sus procesos de contratación, cumpliendo con lo dispuesto con el marco normativo".

Junta de Accionistas se reunió con directorio de Petroperú

Hace algunos días, el presidente José Jerí se reunió con la Junta General de Accionistas de Petroperú y su directorio, con el propósito de abordar los lineamientos de gestión que permitan fortalecer la dirección estratégica de la empresa, garantizar una administración eficiente y su operación hacia resultados que muestren sostenibilidad financiera.

"Los lineamientos acordados apuntan a reforzar la transparencia, la disciplina financiera y la generación de valor impulsando un Petroperú más moderno, responsable y alineado con los compromisos del Estado en materia ambiental y de desarrollo energético. Asimismo, se enfatizó la necesidad de mejorar la eficiencia operativa y la sostenibilidad como pilares para recuperar la solidez y la competitividad", enfatizaron desde el Ministerio de Economía y Finanzas.

En la reunión participó el nuevo presidente del directorio de Petroperú, Luis Canales Gálvez, quien asumió funciones desde el 15 de noviembre pasado, fecha en que se anunció también la remoción de Fidel Moreno y de su instancia de dirección interina. A Canales lo acompañan actualmente Elba Rojas, Jesús Ramírez y Óscar Zapata.

