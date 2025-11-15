HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Petroperú designó a cuatro nuevos miembros en su Directorio tras renuncias

Petroperú anunció el 15 de noviembre la recomposición total de su Directorio tras la renuncia de cuatro integrantes, incluido su presidente.

Petroperú anunció este 15 de noviembre una recomposición total de su Directorio, tras la renuncia simultánea de cuatro de sus integrantes, incluido su presidente. La empresa estatal informó los acuerdos a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) en el marco del Reglamento de Hechos de Importancia.

Según el documento oficial, presentaron su renuncia Fidel Augusto Moreno Rodríguez —presidente del Directorio—, junto con los directores David Quispe Figueroa, José Luis Carlos Balta Chirinos y César Rodríguez Villanueva. Todos dejaron el cargo el 15 de noviembre de 2025, fecha en la que la empresa declaró la vacancia de sus posiciones.

La Junta General de Accionistas aprobó por unanimidad la recomposición inmediata del Directorio de Petroperú, amparada en la Ley N.º 32103 y el Decreto de Urgencia N.º 004-2024. Estas normas permiten reorganizar la alta dirección de la empresa sin aplicar los procedimientos habituales del Estatuto Social ni sus reglamentos internos de selección de directores.

La compañía señaló que la designación de los nuevos miembros considera criterios de independencia, experiencia profesional, solvencia moral y ausencia de incompatibilidades. La Junta precisó que evaluará en una sesión posterior la condición de directores independientes o no independientes.

Como parte de la recomposición, Petroperú designó a los siguientes nuevos miembros del Directorio desde el 15 de noviembre:

  • Luis Alberto Canales Gálvez
  • Elba Rosa Rojas Álvarez de Mares
  • Jesús Valentín Ramírez Gutiérrez
  • Oscar Gerardo Zapata Alcázar

Además, se nombró a Luis Alberto Canales Gálvez como nuevo presidente del Directorio de Petroperú, también con vigencia desde la misma fecha.

La comunicación fue remitida a la SMV por Luis Renato Sánchez Torino, representante bursátil de la empresa.

